Fujifilm X-Pro3

Fujifilm X serisinin değiştirilebilir objektifli ilk modeli olan X-Pro1’in 2012 yılında piyasaya sürülmesinden sonra, çok sayıda profesyonel fotoğrafçı ve fotoğraf tutkunu tarafından kısa sürede sahiplenilen aynasız dijital fotoğraf makinelerine yeni bir üye dâhil oldu. “Saf fotoğrafçılığın özünü sunan makine” olarak da tanımlanan X-Pro3, X serisinin fotoğrafta ulaştığı son nokta olarak dikkatleri üzerinde toplayacak.

Gövdesinde, yüksek dayanma gücü sunan titanyum kullanılması nedeniyle dayanıklı fotoğraf makineleri arasına giren X-Pro3, ilave sertlik ve yüksek kaliteli sonuçlandırma sağlayan Duratect yüzey sertleştirme teknolojisini barındırıyor. Siyah ve gümüş renkli gövdeler, birinci sınıf kaplamayla birleştirilerek pürüzsüz ve zarif bir görünüme kavuşturuldu. 70 noktadaki mühürlenme sayesinde ise toz ve nem koruması yüksek koruma elde edildi.

GELİŞMİŞ HİBRİT VİZÖR

X-Pro3, ilk defa X-T3 ile X-T30 modellerinde bulunan “X-Processor 4” görüntü işleme motoru kullanarak, yüksek seviyede performans ve görüntü kalitesi sunuyor. Bu birleşim ve yeni yazılımı ile faz algılamalı AF sistemi, artık zifiri karanlık olarak tanımlanan -6EV seviyesine kadar ışıklılık ile çalışabiliyor. Yeni “Gelişmiş Hibrit Vizör” 3,69 milyon noktadan oluşan yüksek çözünürlüklü ve organik bir EL paneli kullanarak yüksek ışıklılığı ve gelişmiş renk üretimi ile hem fotoğrafçılara yardımcı oluyor, hem de vizör deneyimini geliştiriyor.

Barındırdığı teknik özellikler ve sunduğu avantajlar sayesinde “saf fotoğrafçılığın özünü sunan makine” olarak da tanımlanan X-Pro3, “X serisinin en son amiral gemisi” unvanını da hak ediyor. 1.62-milyon noktalı ve yüksek çözünürlüklü açılabilen LCD dokunmatik ekran 180 derece dönebiliyor ve böylece pek çok zorlu açıdan çekim yapmayı mümkün kılıyor. Makinede, dinamik alanı genişletmek için farklı pozlama seviyelerinde çekimlerin dizi halinde yapılmasını sağlayan yeni HDR çekim işlevi bulunuyor. Şimdiye kadar sınırlı sayıdaki objektiflerde mümkün olan AF alan kısıtlama işlevi X-Pro3 modelinde yer alıyor. Makine, “Eklemeli”, “Öncelikli, “Orantılı Parlak” veya “Orantılı Karanlık” modlarında, 9 kareye kadar çoklu pozlama yapabiliyor. Böylece çeşitli açılardan veya farklı zamanlarda yapılan çekimleri tek bir görüntü halinde birleştirebiliyor.