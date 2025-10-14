Nikon, 100 yılı aşkın deneyimle tüketici ürünlerinden profesyonel fotoğraf makinelerine, objektiflerden sistem aksesuarlarına kadar yenilikçi optik teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Nikon, hızla büyüyen profesyonel dijital sinema fotoğraf makinesi pazarında Nikon RED, ZR tam çerçeveli sinema fotoğraf makinesiyle Z Sinema serisini genişletiyor. Hareket halindeki film yapımcıları ve içerik üreticileri için tasarlanan, piyasadaki en hafif hepsi bir arada sinema fotoğraf makinesi ZR, sinematik gücüyle ağırlığının çok üzerinde bir performans sergiliyor. ZR’nin 6K tam çerçeveli sensörü, meşhur RED renk teknolojisi, geniş fotoğraf makinesine yerleşik ekranı ve dahili 32 bit float ses sistemi sayesinde kullanıcılar harici ekipmanlara ihtiyaç duymadan, etkileyici çekimler ve temiz sesler elde edebiliyor.

Nikon RED ZR Yaratıcılığı Farklı Bir Boyuta Taşıyor

Nikon, teknolojisiyle dünyanın en iyi film yapımcılarını yaratıcılıklarını ifade edebilmeleri için yeni ve benzersiz bir boyuta taşıyor. Ödüllü ekipmanları ile fotoğrafçıları, sinemacıları ve video grafikerlerini yaratıcı vizyonlarını en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda destekliyor. Özenle kurgulanmış sahnelerden hızlı ve hareketli video çekimlerine kadar ZR, video kalitesini artırmak isteyen hikaye anlatıcıları için özel olarak tasarlandı. 6K/60 p’ye kadar fotoğraf makinesinde kayıt özelliği ve eksiksiz profesyonel video kayıt biçimleri neredeyse her platform veya iş akışı için esneklik sağlıyor.

RED’ten Yeni Renk Kodeği

Öne çıkan özellikler arasında Nikon’a meşhur RED renk bilimini getiren özel R3D NE kodeği de yer alıyor. Ayrıca 800/6400’lük Dual Base ISO’ya sahip olan ZR, sensörün 15+ duraklamalı dinamik aralığını koruyarak parlak noktalarda ve gölgelerde maksimum ayrıntı sağlıyor.

32 Bit Float Ses Kaydına Sahip İlk Fotoğraf Makinesi

ZR’nin 4 inçlik değişken açılı ekranı, çevik kurulumlar için büyük bir avantaj teşkil ediyor. Kapsamlı bir kontrol merkezi işlevi gören, büyük ve başarılı ekran, DCI-P3 renk gamıyla set içinde doğru renklerin doğru bir şekilde izlenmesini sağlıyor. Resim hikayenin sadece yarısı olduğundan, ZR aynı zamanda dünyada dahili 32 bit float ses kaydı özelliği sunan ilk fotoğraf makinesi olarak da öne çıkıyor. 32 bit sesin dinamik aralığı o kadar geniş ki film çekerken ses seviyelerinin sürekli olarak izlenmesine gerek kalmıyor. Ses serbestçe kaydedilebiliyor ve ses seviyeleri, post prodüksiyon aşamasında dağılma olmadan ayarlanabiliyor.