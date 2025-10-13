İçerik üreticileri, vlogger’lar, röportaj yapanlar ve profesyonel prodüksiyon ekipleri için tasarlanan Mic 3; her ortamda net, güçlü ve kesintisiz ses kaydı sunuyor. Kurulum kolaylığı, kablosuz özgürlük ve uzun pil ömrüyle yaratıcı süreci hızlandırıyor, ekipman değil üretim odaklı çalışmayı mümkün kılıyor.

DJI Mic 3 mini kablosuz mikrofon, güçlü performansı ve ultra hafif kullanımıyla üst seviyede, premium bir ses deneyimi yaşatıyor. Dört vericiye ve sekiz alıcıya kadar destek sunarak çok kameralı prodüksiyonları ve grup kayıtlarını zahmetsiz hâle getiriyor. DJI Mic 3 vericisi yalnızca 16 gram ağırlığında; kompakt ve fark edilmez bir tasarıma sahip. Mikrofon açısı, çıkarılabilir ve dönebilen klipsi sayesinde esnek bir şekilde ayarlanabiliyor; böylece nasıl takılırsa takılsın optimum ses kaydı sunuyor. Mıknatıslı veya klipsli olarak takılabilmesiyle giysilere ya da farklı yüzeylere kolayca uyum sağlıyor. Mic 3, beş farklı renkte rüzgar koruyucu (windscreen) seçeneğiyle giysilerle veya ortamla kolayca uyum sağlıyor. İç veya dış mekânda, her türlü hava koşulunda güçlü performansıyla premium bir ses deneyimi sunuyor.

Dinamik ve Yüksek Ses Kalitesi

DJI Mic 3, dinamik ve yüksek kalitedeki akıllı özellikleriyle tüm içerik üreticilerine benzeri görülmemiş bir kontrol ve yaratıcılık seviyesi sunmak için tasarlandı. DJI’ın iki farklı uyarlanabilir kazanç kontrolü moduna sahip ilk mikrofonu olan Mic 3, otomatik moduyla açık hava etkinliklerinde ani ses patlamalarını bastırarak netlik sağlıyor; dinamik mod ise stüdyo benzeri sessiz ortamlarda ses seviyesini sürekli dengede tutuyor.

DJI Mic 3’ün öne çıkan bir diğer özelliği, DJI mikrofonları arasında bir ilk olarak üç farklı ses tonu ön ayarına sahip olması: Normal, Zengin ve Parlak. Farklı ses tonlarına sahip birden fazla kişiyle yapılan röportajlar için ideal olan bu özellik, sesi profesyonelce ayarlayarak düşük frekansları güçlendiriyor, boğukluğu azaltıyor veya yüksek frekansları vurgulayarak netliği artırıyor.

Ayrıca iki seviyeli aktif gürültü engelleme özelliği, klima gibi arka plan seslerini azaltarak temiz ve net bir ses sunuyor. Rüzgar koruyucu takılıyken rüzgar sesi daha da azaltılabiliyor. Kayıpsız ses özelliği sayesinde verici, 48 kHz 24-bit sıkıştırılmamış ses sinyalini doğrudan alıcıya aktarıyor ve böylece üstün kalitede ses kaydı sağlanıyor.

28 Saate Kadar Kesintisiz Kullanım

DJI Mic 3, şarj gücüyle kullanıcılarına kesintisiz ve konforlu bir deneyim sunuyor. Tam şarjlı bir Mic 3 vericisi 8 saate, alıcı ise 10 saate kadar çalışabiliyor. Şarj kutusu 2,4 tam şarj ve toplamda 28 saate kadar kesintisiz kullanım sağlıyor. Sadece 5 dakikalık hızlı şarj ile cihaz 2 saat çalışabiliyor; tam şarj süresi ise 50 dakika.

Otomatik kapanma ve uyku modu gibi güç tasarrufu özellikleri sayesinde daha uzun süre kesintisiz çalışabiliyor. DJI OsmoAudio ekosistemine doğrudan bağlanabilen Mic 3, alıcı olmadan Osmo 360, Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 veya Osmo Pocket 3 ile eşleşerek minimum ekipmanla maksimum ses kalitesi sunuyor. Mic 3 ayrıca farklı cihazlara da kolayca uyum sağlıyor. Alıcıya gerek duymadan doğrudan Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanabiliyor.