İnceleme: Logitech MX Master 3

Dünya’nın en gelişmiş mouse’larından biri olan Logitech MX Master 3 modelini inceledik.

Dünya’nın en gelişmiş mouse’larından biri olan Logitech MX Master 3 modeli konuklarından biri oldu. Logitech MX Master 3, hız ve hassasiyet için üretilmiş, ergonomik formu üzerinde titizlikle çalışılmış bir model. Grafik tasarım, görüntü işleme ve video kurgu gibi uzun süreli çalışma ortamlarında kullanıcıların elini ve bileğini yormayacak, ihtiyaç duyulan konforu sağlayacak bir tasarıma sahip.

Kişiselleştirilebilen Profiller

Önceki MX Master modelleri gibi kendine özgü hassas bir kullanıma sahip olan MX Master 3, Logitech Options aracılığıyla kişiselleştirilen pek çok seçeneğe sahip. Ayrıca popüler yazılım, tasarım ve ofis uygulamaları için hazırlanan profiller de kullanıma hazır şekilde mouse’la birlikte sunuluyor. Bu profilleri istediğiniz gibi yeniden ayarlamanız da mümkün.

Hassas MagSpeed tekerlek

Üründe yer alan MagSpeed tekerlek yeniden geliştirilmiş ve her bir pikselde duracak kadar hassas, bir saniyede 1000 satır kaydıracak kadar hızlı hale gelmiş. Önceki modellere nazaran daha sessiz olduğunu da belirtmeliyiz. MX Master 2S modelinde ön ve başparmak tekerleklerinde yer alan plastik kaplama bu modelde tamamen kaldırılmış ve özel kesim çelik tekerlek kullanılmış. Bu plastik kaplamalar uzun süreli kullanımlarda toz ve kir birikmesi gibi problemlere yol açabiliyordu. Bu şekilde tekerleklerin temizlenmesi de daha kolay hale getirilmiş. Ortalama bir kullanıcının günde saatlerce elinin mouse üzerinde bulunduğu düşünüldüğünde hijyen detayları da günümüzde oldukça önem kazanmaya başladı.

MX Master 3, avucunuzun içine tam oturan ergonomik yapısı sayesinde uzun saatler süren çalışmalarınızda sizi yormayacak bir mouse… Yeniden konumlandırılan ileri/geri ve başparmak tekerleği de çok kullanışlı.

Her yüzeyde sorunsuz kullanım

Bazı mouse’larda sorun olan çalışma yüzeyi MX Master 3 için sorun olmaktan çıkıyor. Cam dahil neredeyse tüm yüzeylerde çalışabilen bu mouse 4000 DPI yüksek hassasiyetli Darkfield sensöre sahip.

3 farklı bilgisayarı MX Master 3 ile kontrol etmek mümkün. Flow özellikli MX Master 3 ile imlecinizi ekranın kenarına getirerek birden çok bilgisayarı sorunsuzca kontrol edebilirsiniz. Windows ve macOS işletim sistemleri arasında bile geçiş yapabilen mouse ile bilgisayarlar arasında zahmetsizce yazı, fotoğraf ve dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Tek şarj ile 70 güne kadar kullanım

MX Master 3 için en göze çarpan yeniliklerden biri de tam şarj ile 70 güne kadar çalışma imkanı sunması. Üç dakikalık hızlı bir şarjla bile tüm gün kullanım süresi sunabiliyor. Bu modelde şarj için USB-C kablosu kullanılıyor.

Özetle MX Master 3, ergonomik, hassas ve hızlı bir çalışma ortamı sunmasının yanı sıra uzun şarj ömrü ve kişiselleştirilebilen özellikleri ile fotoğraf severlerin dikkatini çekecek bir ürün.