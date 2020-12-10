Lenovo ThinkPad X1 Fold Türkiye’de

Lenovo, dünyanın ilk katlanabilir ekranına sahip dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 Fold’u Türkiye’de tanıttı. Bir kitap gibi katlanabilen ThinkPad X1 Fold, dünyada ilk kez yan yana iki ekranı aynı anda kullanım olanağı sağlıyor. Kolayca katlanan ThinkPad X1 Fold, çevrimiçi göz atma, video aktarma ya da sunum izleme amacıyla ayrıca tablet gibi de kullanılabiliyor. Rahatlıkla taşınabilecek hafiflikteki ThinkPad X1 Fold aynı zamanda güçlü ve dayanıklı.

Mühendislik harikası ThinkPad X1 Fold, Intel Hybrid Teknolojisine sahip Intel Core işlemcilerin sağladığı ve Intel’in Project Athena inovasyon programının mümkün kıldığı yeni bir bilişim teknolojisini tanımlayan devrim niteliğinde taşınabilirlik ve çok yönlülük özellikleri sunuyor.

ThinkPad X Fold, kullanıcıya isterse bölünmüş ekran deneyimi isterse de kalem, klavye ya da parmakları kullanarak kesintisiz iki ekranla son teknoloji imkanı sağlıyor. 999 gram ağırlığı ile kolayca taşınabilecek hafiflikteki ürünü kullanıcı, dilerse bir ceketin cebine ya da küçük bir çantaya kolayca sığdırabiliyor. Tüm askeri MIL- STD- 810H standart testlerinden geçen ThinkPad, X1 Fold dayanıklılığı ile de öne çıkıyor.

Lenovo ThinkPad X1 Fold bunun yanı sıra, ThinkShield güvenlik özellikleriyle de kullanıcıya güvenli bir bilgisayar deneyimi sunuyor.

13,3 inç OLED ekranı bulunan ThinkPad X1 Fold, yüksek renk kalitesinde 2K (2048×1536 piksel) çözünürlük sunuyor. Klavyesi ile normal dizüstü bilgisayar gibi rahatlıkla kullanılabilen ThinkPad X1 Fold isteğe bağlı olarak tablet gibi de kullanılabiliyor. Ayrıca Dolby Atmos hoparlörlerle yüksek ses kalitesi de sağlıyor.