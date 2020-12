Farklı İhtiyaçlar için MSI Notebook’lar

Advertorial

İçerik üreticileri ve özellikle fotoğrafçılar için güvenebilecekleri taşınabilir bir bilgisayar çok önemlidir. Bu konuda ileri teknolojiye sahip MSI notebook modellerinden birçoğunu sizlere önerebiliriz. Ancak bu yazımızda farklı kategorilerde yer alan 3 farklı modeli öne çıkarmak istedik. İşte farklı ihtiyaçlar için mutlaka incelemeniz gereken modeller…

İçerik üreticilerine özel: MSI Creator 15 A10SET-078TR

MSI Creator 15 A10SET-078TR modeli hem şık hem de oldukça güçlü bir notebook. Özellikle videographer’lar, fotoğrafçılar, tasarım odaklı iş üreten içerik üreticileri için ideal bir çözüm… 15,6 inç boyutunda 4K dokunmatik bir panele sahip olan Creator 15 A10SET-078TR, %100 Adobe RGB, Delta-E<2, True Pixel renk teknolojisi, CalMan onayı gibi üstün görüntü özelliklerini barındırıyor. Creator 15, Intel Core i7-10875H işlemcisi, 16 GB belleği, RTX 2060 ekran kartı ile geliyor. 512 GB NVMe SSD ise fotoğraf ve video işlerinizi hızlıca yapmanıza katkı sağlıyor. 19,8 mm inceliği ve 2,1 kg ağırlığı da ürünü sorunsuzca taşınabilir hale getiriyor.

Her zaman yanınızda: MSI Prestige 14 A10SC-019TR

Çoğu profesyonel kullanıcı notebook’larını her zaman yanlarında taşırlar. Bu durumda ideal bir ekran boyutu ve taşınabilir bilgisayarın ağırlığı da önem kazanır. MSI Prestige 14 A10SC-019TR, ince yapısı ve kolay taşınabilir özellikleri ile her an yanınızda olabilecek bir ürün. Ultra taşınabilir ürün kategorisinde değerlendirilebilecek olan bu notebook, 15,9 mm inceliğinde sadece 1,2 kg ağırlığında. Intel Core i7-10710U verimlilik odaklı işlemcisi, 16 GB RAM, 512 GB NVMe SSD, GTX 1650 ekran kartı gibi detayları ile işinizi her yerde yapabilmenizi sağlıyor. %100 sRGB desteği sunan 14 inç boyutundaki Full HD paneli ise canlı görüntüsü ile profesyonel kullanımlarda işinize yarayacak. 10 saate varan pil ömrü ve 15 dakika şarj ile 1,5 saat kullanım deneyimi sunabilmesi ise taşınabilir bir cihazda beklenen özellik olarak uzun süreli kullanım imkânı sunuyor.

Hem iş hem eğlence: MSI GL75 Leopard 10SER-257XTR

MSI GL75 Leopard 10SER-257XTR modeli, 17 inç boyutunda geniş ekranıyla ve güçlü donanım özellikleriyle hem performans gerektiren işlerde hem de en yeni oyunları sorunsuz oynayabilmeniz için ideal bir seçenek. Intel Core i7 10750H işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı, 32 GB RAM ve 256 GB SSD / 1 TB depolama gibi özellikler ile görüntü işleme çalışmalarınızda size verimlilik sağlayacaktır. 17,3 inçlik ekranında 144 Hz tazeleme hızı sunması da bu güçlü bilgisayarın nimetlerini karşılaması adına iyi bir tercih olacaktır.