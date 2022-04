Huawei MateBook E Satışa Sunuldu

Huawei, yeni bir tasarıma ve ilk Huawei OLED Real Color FullView Ekrana sahip ilk Huawei 2’si 1 arada Windows 11 dizüstü bilgisayar olan Huawei MateBook E’yi Türkiye’de satışa sundu.

Yeni Huawei MateBook E, hareket halindeyken üretken kalmak isteyen tüketiciler için özel olarak tasarlandı. Her ne yapıyor olurlarsa olsunlar, her zaman, her yerde daha üretken olmalarını sağlayan tablet bilgisayar, çok yönlü hibrit tasarım, akıllı etkileşim özellikleri, profesyonel düzeyde performans ve olağanüstü multimedya çözümleri sunuyor. Huawei MateBook E, kullanıcıların işlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yapmasına yardımcı olmak için geleneksel dizüstü bilgisayarların ve tabletlerin avantajlarını birleştiren güçlü bir üretkenlik aracı.

2’si 1 arada dizüstü bilgisayarlar

Teknolojik gelişmeler, hızla popülerlik kazanan yeni bir çalışma biçimini mümkün kıldı. ‘Hibrit çalışma’ olarak adlandırılan bu yeni çalışma tarzı, insanların istedikleri yerde çalışmayı seçme özgürlüğü ile tanımlanıyor. Mobil ve ev ofislerinin yükselişi de yeni kariyer fırsatları yarattı, ancak esnek olmalarına rağmen, bu ortamlarda çalışmak aynı zamanda insanların her zaman üretken kalmaları gerektiği anlamına geliyor. Ve üretkenliği sürdürmek için kullanıcılar daha spesifik ve özel donanım seçenekleri talep ediyor. Bu öngörüyle yola çıkan Huawei, ekosistemine katılan en yeni akıllı ofis dizüstü bilgisayarı olan Huawei MateBook E’yi ortaya çıkarttı.

Yeni Huawei MateBook E, yalın bir tasarıma sahip hafif ve taşınabilir bir tablet bilgisayar. Aynı zamanda doğrudan güneş ışığı altında kullanılsa bile tutarlı bir görüntüleme deneyimi için profesyonel düzeyde renk verimliliğine ve 600 nit maksimum parlaklığa sahip Huawei OLED Real Color FullView Ekrana sahip ilk Huawei dizüstü bilgisayar. Başka bir ilk olarak, MateBook E ilk kez Huawei M-Pencil ile uyumlu bir Huawei bilgisayarı. 2’si 1 arada cihazla eşleştirilen ekran kalemi, 4.096 basınç hassasiyeti seviyesini ve sadece 2 ms’lik gecikmeyi destekleyerek her zamanki gibi yüksek duyarlılıkta kullanım sunuyor. Huawei MateBook E farklı kullanım açılarını destekleyen Huawei Akıllı Manyetik Klavye ile de uyumludur. Ayrıca Huawei MateBook E, kulaklıklar, yazıcılar ve ekran dahil olmak üzere diğer HarmonyOS cihazlarıyla iş birliği içinde çalışabilir. 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarı bir mobil üretkenlik güç merkezine dönüştüren yeni özellikler, kullanıcı ister evde ister ofiste veya mobil olsun, farklı kullanım senaryolarında 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarın çok yönlülüğünü geliştirmek için uyum içinde çalışır.

Hafif ve taşınabilir bir gövdede profesyonel performans

Huawei MateBook E, yalnızca 709 gram ağırlığında ve yalnızca 7,99 mm kalınlığında. Gövdenin yuvarlatılmış kenarları, geleneksel dizüstü bilgisayarlarda bulunan daha keskin emsallerinden farklı olarak daha rahat bir tutuş sunarken daha akıcı bir tasarım sağlıyor.

12,6 inç Huawei OLED Real Color FullView Ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranına sahip. 600 nit’lik maksimum parlaklığı ve P3 geniş renk gamını destekleyerek ∆E<1 profesyonel düzeyde renk doğruluğuna sahip. Bu özellikler, iç veya dış mekanlarda ekranın keskin ve keskin kalmasını sağlıyor. Ayrıca, Huawei MateBook E donanım düzeyinde düşük mavi ışık teknolojisi kullanıyor ve TÜV Rheinland Full-Care Eye Care 2.0 sertifikasını alan ilk Huawei 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar.

11.Nesil Intel Core işlemci ve Intel Iris Xe grafik kartına sahip Huawei MateBook E, mükemmel çoklu görev performansı ve depolama ihtiyaçlarını karşılamak için 16 GB’a kadar çift kanallı RAM ve 512 GB yüksek hızlı SSD’ye sahip. MateBook E’nin tüm modelleri, Independent Shark Fin Fan ile standart olarak gelir ve 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarlar için yeni bir çıta oluşturan yüksek soğutma performansı sağlayan sekiz katmanlı bir ısı dağıtım sistemi içeriyor.

Tablet formunun avantajları

Huawei MateBook E’nin ekranı klavyeden ayrılıp tablet olarak kullanılabiliyor. Açıklama ve sunum için 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar ve Huawei M-Pencil, tablet biçiminde daha da iyi bir deneyim sunabiliyor.

Huawei M-Pencil’i destekleyen ilk Huawei dizüstü bilgisayar olan Huawei MateBook E, daha önce yalnızca Huawei tabletlerinde bulunan olağanüstü yazma deneyimini dizüstü bilgisayar kullanıcılarına sunuyor. Ekran kalemi yalnızca 4.096 seviye basınç hassasiyetini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda eğimi de destekler ve duyarlı, özgün bir yazma deneyimi için 2 ms’ye kadar düşük bir giriş gecikmesine ulaşabilir. Kullanıcılar namluya iki kez dokunarak üretkenliklerini daha da artırmak için ek özelliklere erişebilirler.