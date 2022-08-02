Profesyoneller için üretilen Acer TravelMate P6 (TMP614-51T), iş seyahatleri için ideal olan dayanıklı, ince ve hafif kasası ile öne çıkıyor. 18 saate varan pil ömrü, hızlı şarj özelliği ve üst seviye güvenlik yetenekleri ile dikkat çeken dizüstü bilgisayar, hareket halindeyken kullanımda yaşanabilecek darbe, düşme ve diğer aksiliklere karşı dayanıklılığı ile de kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Acer’ın dayanıklı, güvenli ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken dizüstü bilgisayar serisi TravelMate P6 (TMP614-51T), Intel Core i7 işlemcisi, 512 GB PCIe SSD depolama alanı, 8 GB RAM kapasitesi ve 24 GB’a kadar DDR4 belleği ile TravelMate P6 ile çoklu görevleri kolaylıkla gerçekleştirmek mümkün hale geliyor.

İnce hafif ve taşınabilir bir dizüstü bilgisayar

TravelMate P6’ın, ince ve taşınabilir olmanın yanı sıra 16,6 mm kalınlığı ve 1,13 kg ağırlığıyla son derece hafif olan kasası, aynı kalınlıktaki standart alüminyum alaşımlı kasalara göre daha güçlü ve daha hafif olan bir magnezyum-alüminyum alaşımdan oluşuyor. 14 inçlik FHD ekrana sahip TravelMate P6’nın IPS paneli, 170 dereceye kadar görüntü açılarında doğru renkleri görüntüleyebiliyor. Cihazın daha kolay içerik paylaşımı için dümdüz yatırılmasını sağlayan 180 derecelik menteşe tasarımından faydalanarak birlikte çalışmayı kolaylaştırıyor.

Uzun pil ömrü ve dayanıklılık özellikleri ile iş seyahatleri için ideal

TravelMate P6’nın 18 saate varan uzun pil ömrü sayesinde çalışanlar, gün boyunca bilgisayarlarını sürekli şarj etmek zorunda kalmadan çalışabiliyorlar. Ayrıca ihtiyaç duyduklarında hızlı şarj ile pili yalnızca iki saat içinde %100’e ve 45 dakikadan daha kısa sürede yüzde 50’ye kadar doldurabiliyorlar. Toza ve suya karşı ABD askeri standard MIL-STD 810G uyumluluğu taşıyan TravelMate P6 modelleri, havaalanı güvenlik kontrollerinde alabilecekleri darbeler, düşmeler ve diğer aksiliklere karşı dayanıklıdır. MIL-STD 810G standardı, dizüstü bilgisayarın basınca, yağmura, neme ve aşırı sıcaklıklar gibi zorlu dayanıklılık testlerine karşı direncini ölçen katı prosedürleri takip ediyor.

Üst seviye güvenlik ve yüksek hızda bağlantı

TravelMate P6’nın, parmak izi okuyucusuyla ve kızılötesi web kamerası ile oturum açma işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca, sistemin web kamerası kullanılmadığında gizlilik için fiziksel olarak kapatılabiliyor. Trusted Platform Module (TPM) 2.0 yongası ve Intel vPro® platformuna entegre gelen Intel® Active Management Technology, güvenli kimlik doğrulamayı kolaylaştırırken, şirket verilerini koruma altına alıyor.

USB 3.1 Gen 2 Type-C™ Thunderbolt™ 3 bağlantısı, bilgisayara takılan USB Tip-C cihazlarında 40 Gbps’ye kadar son derece hızlı veri aktarımına olanak sağlarken, 8K görüntü birimlerini çalıştıracak kadar da güç beslemesi yapabiliyor. Micro SD kartın yer aldığı geniş bağlantı noktası yelpazesiyle içerik paylaşımı yapmak son derece kolay hale geliyor.