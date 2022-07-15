Yeni Shotgun Mikrofon: Sony ECM-G1

Sony, yüksek kaliteli ses yakalama özelliğiyle video kayıt standardını geliştiren yeni küçük ve hafif ECM-G1 mikrofonunu kullanıcıların beğenisine sunuyor. Ortam sesi bastırma ve net ön ses toplama özelliği ile kullanıcılara, mükemmel ses kalitesiyle içerik çekebilme imkanı sunuyor.

Yüksek kaliteli sesle video kayıt standardını geliştirin

Video içeriklerinin kalitesinde, net ve yüksek kaliteli ses önemli rol oynuyor. ECM-G1, geniş çaplı (yaklaşık 14,6 mm) mikrofon kapsülü, gürültüyü bastırırken net ses toplayabilmesi ve video prodüksiyon kalitesini büyük ölçüde artırmasıyla öne çıkıyor.

ECM-G1, içerisinde yer alan rüzgar perdesi ile çekim esnasında oluşabilecek rüzgar seslerini minimalize ediyor. Ayrıca titreşim önleyici sönümleyicileri sayesinde frekans titreşim gürültüsünü bastırıyor. Sesleri net ve kaliteli şekilde yakalayan ECM-G1, çoklu Arayüz (MI) yuvasına sahip bir Sony kameraya bağlandığında, kablosuz tasarım, kablo ile iletilen titreşim gürültüsünü dahi ortadan kaldırıyor. Tüm bu özellikleriyle özellikle vlog çekimleri için kusursuz bir ekipman olarak öne çıkıyor.

Ortam sesi bastırma ve net önden ses toplama

Süper kardioid ve ortam sesi bastırma özellikleri sayesinde kamera önünden toplanan net ses, sadece istenen seslerin yakalanmasını sağlıyor. İç mekan çekimlerinde dahi duvarlardan gelen ekoyu ve ses yankısını azaltmasıyla net konuşma sesinin alınmasını sağlıyor.

MI Yuvası desteği, pilsiz ve kablosuz çekimde daha fazla esneklik sağlıyor. Mikrofon için gereken güç doğrudan kamera üzerinden sağlanıyor. Böylelikle yatay olarak açılan değişken açılı LCD monitörlerde dahi gücün kesilmesi ya da kabloların engellemesi gibi bir durumun önüne geçiliyor.

ECM-G1 yalnızca 34 gramlık ultra hafifliği ve kompaktlığıyla öne çıkıyor (G x Y x D: 28,0 mm x 50,8 mm x 48,5 mm). Bu sayede her zaman ve her yerde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kayıt kablosuyla birlikte verilmesi ve mikrofon jakı’nın kameralar ve akıllı telefonlar gibi çok çeşitli cihazla uyumlu olmasıyla kullanıcılara, çeşitli çekim gereksinimleri için en üst düzeyde esneklik sağlıyor.