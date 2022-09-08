DJI Ronin ailesinin yeni üyeleri

DJI, Ronin ailesinin yeni üyeleriyle film yapımcılarının ve içerik oluşturucuların vizyonlarını kolayca, sorunsuz ve sezgisel olarak hayata geçirmelerini sağlıyor. DJI RS 3 ve DJI RS 3 Pro sabitleyicileri, klasik ve güvenilir Ronin serisine önemli iyileştirmeler getirirken, DJI’nin ilk bağımsız kablosuz video çözümü olan DJI Transmission, alım, izleme, kontrol ve video kaydını birleştiriyor. Ronin 4D ise tamamen yeni tam çerçeve Zenmuse X9 gimbal kamerayı, 4 eksenli bir sabitleme sistemini, bir LiDAR odaklama sistemini ve rakipsiz bir video iletim ve kontrol sistemini tek bir ünitede birleştirerek üst düzey prodüksiyonları daha verimli hale getiriyor. Ronin ekosisteminin bu yeni nesli, içerik oluşturucuların kendisine bağlı her şeyi basitleştirerek kameralarının önündeki şeylere odaklanmasına olanak tanıyor.

DJI RS 3 ile zamanın gerisinde kalmadan çekim yapılıyor

DJI’ın yeni sabitleyicisi RS 3, film yapımcılarını mümkün olan en kısa sürede çalışır duruma getirmek için bir dizi yeni özellik içeriyor. Yeniden tasarlanmış eksen kilitleme sistemi, işlemin artık otomatikleştirildiği anlamına geliyor. Bu özellikle basitçe yalpalamayı açarak, otomatik eksen kilitleri yalpalamayı serbest bırakıyor ve açıyor, böylece operatörün saniyeler içinde başlamasını sağlıyor. Güç düğmesine bir kez dokunmak, cihazı uyku moduna geçiriyor, bu da cihazın açılmasını, saklanmasını ve çok daha hızlı taşınmasını sağlıyor. DJI RS 3’e Bluetooth Deklanşör Düğmesi’nin eklenmesi, bir kamera kontrol kablosu bağlamaya gerek kalmadan otomatik bağlantıyı destekliyor. Hafif gövdesi ve ağır stabilizasyonu ile fark yaratan DJI RS 3, 1,3 kg’ın (2,8 lbs) altında ağırlığı ile tek elle kolayca tutulabilirken, 3 kg’ın (6,6 lbs) altında test edilmiş taşıma kapasitesi, ana akım cihazların çoğunu desteklemek için fazlasıyla yeterli… 3. Nesil RS Stabilizasyon Algoritması sayesinde, RSC 2’ye göre %20 daha iyi performansa sahip olan DJI RS 3, düşük açılarda çekim yaparken, koşarken ve hatta hareket halindeki bir araçtan çekim yaparken kullanımı kolaylaştırıyor. 100 mm’ye kadar odak uzaklığına sahip lensler için SuperSmooth modu, stabilizasyonu arttırmaya yardımcı oluyor. Geliştirilmiş kararlılığına ek olarak, DJI RS 3, RSC 2 ile karşılaştırıldığında %80 yüzey alanı artışı sağlayan yepyeni 1.8 inç OLED tam renkli dokunmatik ekranı sayesinde daha kolay yapılandırılabiliyor. UI ve arayüz mantığı, tüm kontrol haklarını parmakların ucuna getirmek için yeniden tasarlanırken, mobil uygulamaya bağlanmadan. Bu, operatörlerin pan izleme, pan ve tilt takip ve FPV modları arasında anında geçiş yapmak için kaydırabilecekleri fiziksel bir yalpalama modu anahtarı içerir. DJI RS 3’ün 12 saate kadar pil ömrü sağlayan yepyeni pil tutacağı ile içerik oluşturucular, güç konusunda endişelenmeden aksiyona konsantre olabiliyor. Hızlı açılan bir yapıya sahip olan DJI RS 3, 18 watt’ta PD hızlı şarjı desteklerken pil, bağımsız olarak veya kullanım sırasında bile şarj edilebiliyor ve kullanıcıların kesintisiz çalışmasına olanak tanıyor.

Daha fazlasını isteyenler için: DJI RS 3 Pro

Daha yüksek talepleri olan kullanıcılar için tasarlanan DJI RS 3 Pro, RS 3’ün çok yönlü bir kamera platformu olarak eksiksiz özellikler paketi sunan daha profesyonel bir versiyonu… Ronin 2 gibi kesilmemiş tek bir karbon fiber parçasından yapılan kollar, DJI RS 3 Pro’yu önceki stabilizatörlerde kullanılan eklemli karbon fiber malzemeden daha hafif ve daha güçlü kılarken Sony FX6, Canon C70 ve RED Komodo gibi yaygın olarak kullanılan profesyonel kameralar için daha fazla dengeleme alanı sağlayacak şekilde genişletilmiş olarak sunuluyor. Yapısı, ağırlığını 1,5 kg1’de (3,3 lbs) tutacak şekilde optimize edilen ve etkileyici 4,5 kg (10 lbs) test edilmiş yük kapasitesi ile DJI RS 3 Pro, aynı zamanda otomatik eksen kilitlerini, Bluetooth Deklanşör Düğmesini, 1.8 inç OLED dokunmatik ekranını ve RS 3’ün gimbal modu anahtarını da içeriyor. RS 3 Pro, 14 metrelik bir kapalı alanda 43.200 menzilli noktayı yansıtabilen yeni DJI LiDAR Mesafe Bulucuyu (RS) oluşturmak için gelişmiş LiDAR odaklama teknolojisini taşıyor. Yeni nesil odak motoru, tek adımda montaj ile üç kat daha güçlü tork sağlayarak, tekrarlayan kalibrasyona gerek kalmadan manuel lenslerde otomatik odaklamayı sağlıyor. LiDAR teknolojisi, Ronin 4D’de kullanılanla aynı olan DJI tarafından geliştirilmiş bir çip ve yerleşik bir 30 mm kamera taşıyor ve ActiveTrack’in bilgi işlem gücünü 60 kattan fazla artırarak ActiveTrack Pro’yu yaratıyor. DJI RS 3 Pro, her zamankinden daha hassas ve doğru hedef tanımlama ve izleme ile profesyonel kameraların daha da dinamik senaryolarda sabit ve net bir çekim yapmasını sağlıyor. İkili RSA/NATO bağlantı noktası ve pil bağlantı noktası ile RS 3 Pro, yeni Briefcase Handle (üst tutacacak), Twist Grip Dual Handle (çift saplı döndürme tutacağı) ve Tethered Control Handle (bağlı kontrol kolu) gibi çeşitli aksesuarlara bağlanarak çeşitli çekim seçenekleri sunuyor. DJI RS SDK protokolü, üçüncü taraf üreticilerin ve bireysel geliştiricilerin, daha fazla geliştiriciyle daha da zengin bir ekosistem oluşturmak için DJI RS 3 Pro için özelleştirilmiş çekim çözümleri oluşturmasını sağlıyor. Hareket halindeki bir araçtan, bir pergel veya Steadicam ile veya bir kablolu kamera veya kaydırıcıdan çekim yaparken, RS 3 Pro herkese kapsamlı çekim çözümleri ve daha büyük yaratıcı olanaklar sunuyor.

DJI Transmission ile sınırların ötesinde…

DJI’ın ilk bağımsız kablosuz video çözümü olan Tansmission, alım, izleme, kontrol ve kaydı tek bir sistemde birleştirerek film yapım deneyimini yepyeni bir düzeye taşıyor. O3 Pro iletim teknolojisi ile iletim sisteminin uçtan uca ultra düşük gecikmeyle, geleneksel Wi-Fi iletiminden büyük bir yükseltmeyle, yerden 20.000 fitlik inanılmaz bir iletim mesafesi sunmasını sağlıyor. Video 1080p/60fps’de iletilirken 16-bit 48 kHz’de canlı ses izleme sağlıyor ve ekiplere mükemmel bir uzaktan görsel ve sesli izleme deneyimi sunuyor.

DJI Transmission ile karmaşık sinyal ve yapısal ortamların talepleriyle başa çıkmak için, geleneksel 2,4 GHz ve 5,8 GHz ayarlarının üzerine bir DFS bandı eklenerek, ekiplere daha uyumlu ve parazitsiz iletim kanalları sağlayan 23’e kadar kanal seçeneği sunuluyor. Yerleşik bir frekans süpürücü, en iyi kablosuz kanal için mevcut elektromanyetik ortamı otomatik olarak tarıyor ve gerektiğinde kanalları anında değiştiriyor. DJI Transmission’ın gelişmiş teknolojisi ile kullanıcılar cihazlar arasında paraziti önlemek için uygun bir kanalı manuel olarak da seçebiliyorlar. DJI’ın 7 inç, 1500 nit Yüksek Parlaklıklı Uzak Monitörü, bir monitöre giden video kablolarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran entegre bir alıcı içeriyor. Böylelikle birden fazla alıcıya sahip bir vericiyi ve farklı iletim ihtiyaçlarını karşılamak için iki iletim modunu destekliyor. Kontrol modunda, aynı anda iki alıcıdan izleme gerçekleştirilebilirken, gimbal ve kamera da uzaktan kontrol edilebiliyor. Aydınlatma, sanat departmanı ve sahne donanımı gibi çeşitli birimlere sahip büyük bir ekip için, sınırsız sayıda alıcıya izin verecek ve çekim verimliliğini yeni bir düzeye çıkaracak olan Kontrol modunun üstünde Yayın modu da etkinleştirilebiliyor. Reality şovlar gibi büyük setlerde, DJI Transmission, on cihaza iletmek için sinyal gönderen on veya daha fazla vericiyle aynı anda çalışabiliyor ve geleneksel iletimle elde edilmesi zor olan tamamen senkronize bir deneyim yaratıyor. Güçlü bir video aktarım aracından fazlası olan DJI Transmission, aynı zamanda kapsamlı bir kontrol sistemi… DJI RS 3 Pro ile kullanıldığında, daha fazla işlevin kilidini açarak ve yer tabanlı Ronin ekosistemini tamamen entegre ederek bir gimbal ve kamera denetleyicisi olarak çalışabiliyor.

Dünyanın ilk 4 eksenli sinema kamerası DJI Ronin 4D

Profesyonel film yapımcılarının titiz standartlarına göre tasarlanan ve üretilen DJI Ronin 4D, üst düzey prodüksiyonları daha verimli hale getirirken muhteşem kamera hareketlerini en uygun şekilde mümkün kılıyor ve yaratıcı profesyonellerin hikayelerini tamamen yeni bir görsel dil ile anlatmalarını sağlıyor. DJI’ın şimdiye kadar yarattığı en güçlü sinematik görüntüleme sistemi olan Ronin 4D, amiral gemisi tescilli bir yonga seti, hassas renk üretimine sahip dahili bir 8K RAW codec bileşeni, yüksek performanslı bir AI motoruyla gelişmiş yardımcı işlevler ve düşük gecikmeli görüntü işleme ile çoklu bağlantı izleme ve kontrol sunan akıllı bir görüntü işleme sistemi olan CineCore 3.0’ı besliyor. Görüntüleme sistemini tamamlayan yepyeni, tam çerçeve Zenmuse X9 gimbal kamerası sinematografların tam sinema kalitesinde çekim yapmasına olanak tanıyor. DJI Ronin 4D, yaygın olarak kullanılan H.264 codec bileşenine ek olarak, hem X9-8K hem de X9-6K, Apple ProRes ve ProRes RAW’ı dahili olarak kaydedebiliyor ve böylece postta düzenleme için daha fazla serbestlik bırakıyor. Zenmuse X9-6K, 6K/60fps ve 4K/120fps’ye kadar ve Zenmuse X9-8K, 8K/75fps’ye kadar destekliyor ve içerik oluşturuculara sinema kalitesinde çekim yapmak için birden fazla seçenek sunuyor. Sürükleyici, atmosferik çekimler oluşturmak için 800/5.000 çift yerel EI ve 14 duraktan fazla dinamik aralık, çekim senaryosu ne olursa olsun zengin renk dereceleriyle sahneleri yakalamaya yardımcı oluyor. DJI Ronin 4D’nin tescilli DJI Sinema Renk Sistemi (DCCS), karmaşık aydınlatma koşullarında bile doğal cilt tonları ve farklı sinema kameraları kullanıldığında proje genelinde zahmetsiz ton tutarlılığı sağlıyor. Kameranın yerleşik dokuz duraklı fiziksel ND filtreleri, özellikle dışarıdayken büyük ölçüde değişen aydınlatma koşullarına uyum sağlamayı kolaylaştırıyor.

Dinamik çekimlerde pürüzsüz çekim

DJI Ronin 4D, dikey kamera sarsıntısını etkin bir şekilde ortadan kaldırmak için yenilikçi, endüstride bir ilk olan aktif Z ekseni ile tasarlanmıştır. Bu teknoloji, operatörün yürürken, koşarken veya hareket ederken, hız alıştırması yapmaya veya harici ekipmana güvenmeye gerek kalmadan dinamik olarak çekim yapmasına olanak tanır. Merdivenler veya engebeli zemin gibi karmaşık alanlarda çekilen videolar, operatörün ayak seslerine dair herhangi bir iz bırakmadan pürüzsüzdür. DJI Ronin 4D, bir dolly’ye ihtiyaç duymadan geniş kayan çekimleri bile kolayca yakalar. DJI’ın havadan ve elde taşınabilir stabilizasyonda yıllarca süren liderliğini temel alan DJI Ronin 4D, bir dizi aşağı doğru ToF sensöründen, ileri ve aşağı çift görsel sensörden, dahili IMU’dan ve barometreden gelen girdileri işleyen gelişmiş yeni bir algoritma ile bu benzeri görülmemiş akışkanlığa ulaşıyor. Ek Z ekseni ile bile, DJI Ronin 4D, profesyonel bir üç eksenli sabitleyiciye monte edilmiş çoğu sinema kamerasından daha hafif ve daha küçük… DJI Ronin 4D, profesyonel bir kamera kurulumunun boyutunu ve karmaşıklığını daha önce hiç var olmayan ideal bir forma indirgiyor. ActiveTrack Pro sayesinde karmaşık, gelişmiş izleme çekimleri kolay ve verimli bir şekilde elde edilebiliyor. DJI’ın mevcut ActiveTrack sistemini temel alan Pro sürümü, optimum çerçevelemeyi korumak için kompozisyonu ayarlarken daha uzun mesafelerden nesneleri izlemek için DJI Ronin 4D’nin en son yapay zekasını kullanıyor. DJI Ronin 4D için yeni tasarlanmış LiDAR teknolojisi, daha keskin, daha hızlı ve daha güvenilir bir odaklama deneyimi ile film yapımında devrim yaratmak için sürekli olarak hassas lazer ölçümleri üretiyor. Eşzamanlı olarak 10 metreye kadar ulaşan 43.200’den fazla menzil noktası göndererek, düşük ışıklı ortamlarda bile konuları hızlı ve doğru bir şekilde buluyor. LiDAR, nesneye olan mesafeyi yüzey dokularına güvenmeden veya kenar aramadan ölçtüğü için, görüntü kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermeden daha hızlı odaklama hızı elde etmeye yardımcı oluyor. 2,5 saate kadar çekim süresi sunan TB50 Akıllı Pili kullanan DJI Ronin 4D, aşırı hava koşullarında bile, TB50 pil, otomatik ısıtma teknolojisinin yardımıyla güvenilir bir kullanım sağlıyor.