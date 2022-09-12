Dijital güvenlik ihmale gelmez!

İnterneti yalnızca gençlerin kullandığı fikri çok eskide kaldı. Çevrimiçi dünya çocuklardan yaşlılara herkesi içine almış durumda. Bu, her yaş grubunun teknolojiyi aynı şekilde algılayarak kullandığı anlamına gelmiyor. Siber güvenlik şirketi ESET, yapılan araştırmaları mercek altına alarak farklı yaş gruplarının teknoloji kullanımını ve güvenlik anlayışlarını inceledi, ESET NetProtect’i geliştirdi.

Bir kuşak ne kadar gençse teknolojiyle o kadar erken tanışmış oluyor. Yaşlı kuşaklar teknolojiyle hayatlarının ilerleyen dönemlerinde karşılaşsalar da hayat tecrübeleriyle, teknolojiyi daha sorumlu bir şekilde kullanabiliyorlar.

Farklı kuşaklar farklı yaklaşımlar sergiliyorlar

Pew Araştırma Merkezi’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmada kuşakların dijital medyayı kullanımı analiz edilmiş. Çalışmaya göre, Z ve Y kuşağının yüzde 99’u internet kullandığını belirtmiş. X kuşağı ise kısmen daha az internet kullansa da bu oran yüzde 96’yı buluyor. Baby boomers kuşağının da yüzde 75’i internet kullanıyor. Araştırmanın ortaya çıkardığı ilginç bulgu 2000 yılından bu yana en yaşlı ve en genç internet kullanıcıları arasındaki farkın azalması; bu oran yüzde 56’dan yüzde 44’e gerilemiş.

Z kuşağı esnekliği ve verimliliğe önem veriyor

Kuşaklar, teknolojiye, inovasyona, kendi geçmişlerine ve bilgi birikimlerine göre yaklaşım sergiliyorlar. Aynı durum dijital güvenlik için de geçerli. Genel kanının aksine teknolojiyle birlikte büyümek kullanıcıları dijital gizlilik ve güvenlik konusunda daha bilinçli hale getirmiyor. NTT’nin bir araştırmasına göre, 30 yaş üstündeki kişiler kendilerinden genç kuşak olan Z kuşağına göre daha sağlam güvenlik uygulamalarını benimsiyorlar. Z kuşağı teknoloji ve teknolojinin getirdiği risklerle büyüse de daha tasasız ve bir o kadar az sorumluluk duygusuna sahip. Bu kuşak, dikkatli ve sorumlu olmanın yerine esnek ve verimli olmaya değer veriyor. Söz konusu araştırma, Y kuşağının yaklaşık yüzde 40’nın fidye vermeyi tercih edeceğini ya da geçmişte zaten bir fidye verdiklerini gösteriyor.

Y ve baby boomers kuşakları güvenliklerine daha fazla önem veriyor

LastPass, yaptığı bir araştırma ile insanların şifrelere ilişkin çevrimiçi davranışlarını mercek altına almış. Buna göre baby boomers ve Z kuşağı arasında kalan bireyler, dijital güvenliklerine ve güvenliğe farklı bir yaklaşım gösteriyorlar. LastPass, daha erken yaşlarda teknolojiye maruz kalsalar da Z kuşağının güvenliklerinden daha az endişe duyduğunu ortaya çıkarmış. Öte yandan Y ve baby boomers kuşakları çevrimiçi güvenliklerine daha fazla önem verirken dijital güvenliklerini garantiye almak için ekstra önlemler alıyor.

Farklılık gösteren tek şey çeşitli kuşakların teknoloji kullanımı ve dijital güvenliğe olan yaklaşımları değil; dijital dünyada bu kuşakları bekleyen tehditler de farklılık gösteriyor. Kuşakların hepsi farklı tarzda hareket ettikleri için farklı türdeki çevrimiçi güvenlik tehditlerine karşı açıklar. Z ve Alfa kuşaklarını oluşturan ergenler ve genç yetişkinler için en büyük tehditlerden birisi siber zorbalık. Daha yaşlı kuşaklar ise finansal suiistimale, kimlik hırsızlığına ve diğer güvenlik saldırılarına maruz kalıyor. Bu kişilerin konuya ilişkin sahip oldukları bilgi de değiştiği için bu durum onları dijital tehditlere karşı az çok savunmasız hale getiriyor.

ESET NetProtect tam koruma sağlıyor

Herkese uyan tek bir dijital güvenlik yaklaşımının olmadığı bir gerçek. Bazı kişiler ya da işletmeler kendi güvenlikleri üzerinde bir şekilde daha fazla ya da az kontrol sahibi olmayı tercih ederken bazıları bu konularla hiçbir şekilde uğraşmak istemiyor.

Siber güvenlik şirketi ESET bu tip durumlar için ESET NetProtect, DNS güvenlik çözümünü öneriyor. ESET NetProtect şirket içinde, telekomünikasyon şirketinin genel veya özel bulutunda dağıtılıyor, son kullanıcılar tarafından gönderilen tüm DNS sorgularını tarayıp filtreleyerek çalışıyor. NetProtect, ağ düzeyinde çalıştığı için kullanıcıları çevrimiçi siber güvenlik tehditlerine karşı korumanın en kolay ve en hızlı yolu. Son kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına hatta özel bir yazılım indirmesine, telefondaki veya yönlendiricideki ayarları değiştirmesine gerek yok. ESET NetProtect kötü amaçlı yazılımlara, gizlilik ihlallerine ve tüm kişisel cihazlardaki kimlik avı saldırılarına karşı tam koruma sağlıyor. NetProtect, görevi gereği internet gezinmeyi daha sağlam ve güvenli hale getiriyor; cihazları ve çevrimiçi hareketleri şüpheli etki alanlarına ve internet sitelerine karşı koruyor. Kullanıcı tercihine bağlı olarak etki alanları ve içerik kategorilerini kara listeye almaya imkan tanıyan bir filtresi var. Cihazlarda kullanıcıların bir müdahalesine gerek kalmadan çalışıyor.