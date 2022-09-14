TCL, Google TV ürün gamını içeren yeni televizyonlarını tanıttı

TCL Electronics, yeni Google TV modelleri ve son teknolojiye sahip tüketici elektroniği ürünlerini Türkiye’de gerçekleştirdiği lansman ile tanıttı.

Ürünlerini Bilkom Güvencesiyle Türkiye’de pazara sunan TCL Electronics, yeni Google TV modelleri ve son teknolojiye sahip tüketici elektroniği ürünlerini Türkiye’de gerçekleştirdiği lansman ile tanıttı.

2021 Global Android TV pazarının 1, LCD TV pazarının ise 2 numaralı oyuncusu, dünyanın öncü panel üreticisi TCL’nin yenilikçi ürün gamında ödüllü Mini LED ve QLED TV modelleri başı çekiyor. Üstün özelliklerle donatılmış yeni TV serisi, gelişmiş görüntü ve ses deneyimi ile kullanıcılara maksimum deneyim vadediyor.

Lansmanda tümü Google TV arayüzüyle gelen TCL X925 Pro, C935, C835, C735, C635, P635 ve P735 TV modelleri ile C-Fresh klima serisi, CES 2022 İnovasyon Ödülü’’nün sahibi Sweeva serisinin yeni 6000M ve 6500M isimli moplu robot süpürge modelleri ve Breeva Pro400 Premium hava temizleyici modeli tanıtıldı.

Türkiye’nin En Geniş Google TV Ürün Gamı

Yeni ürün ailesiyle Türkiye’nin en geniş Google TV ürün gamını TCL ile pazara sunan Bilkom, farklı ihtiyaçlara yönelik geniş bir yelpazede performans odaklı ve premium ürünler ile TV pazarını hareketlendirecek.

Tamamına yakını Bilkom güvencesiyle Türkiye’de üretilen TCL’nin yeni TV ailesi, Google TV arayüzü ile daha fazla bağlanabilirlik ve uyum sağlayacak. Telefon, tablet ve bilgisayarlar, yeni sürüm sayesinde TV ile çok daha uyumlu ve hızlı çalışabilecek. Birden fazla kullanıcı profili oluşturmaya imkân tanıyan yeni Google TV’ler, kişiselleştirmeye daha fazla olanak sunacak. Çocuk profili ve ebeveyn kontrolü özellikleri ile daha fazla kontrol mümkün olacak.

Türkiye’de Üretilen ilk Mini LED Google TV

Daha önce TCL ile Türkiye’nin ilk Mini LED TV’sini pazara sunan Bilkom, yeni modellerle birlikte Türkiye’nin ilk Mini LED Google TV’sini yerli üretim olarak pazara sunan ilk marka olacak.

TCL, Türkiye’de üretilen ilk Mini LED Google TV unvanına sahip TCL C835 ve C935 modellerinde yerel karartma bölgelerinin sayısını 1920’ye kadar çıkararak görüntü kalitesinde çıtayı yükseltiyor. EISA Award’da 2022-2023 Premium Mini LED TV ödülünü alan C835, sinema kalitesinde ses ve görüntü deneyimi sunan IMAX Enhanced sertifikasına sahip.

TCL X925 Pro Mini LED 8K Google TV, sunduğu 2800 nit parlaklık ile gün ışığında bile en canlı ve renkli görüntüyü sağlarken OD-Zero teknolojisiyle de daha net ve canlı görüntüleri sunuyor.

QLED 4K teknolojisi ile öne çıkan C735 ve C635 modelleri, olağanüstü video oyun performansları ile kapsamlı bir eğlence deneyimi sunuyor. EISA Award’da 2022-2023 Best Buy LCD TV ödülüne layık görülen C735, aynı zamanda Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk 98’’ QLED Google TV’si unvanına sahip. TCL’nin performans odaklı P serisinin yeni üyeleri P635 ve P735 ise; akıcı Google TV arayüzü ile ve görüntü kalitesiyle üst seviye deneyim sunuyor.

160’ı aşkın ülkede ürün ve çözümlerini tüketicilere ulaştıran TCL, dünya çapında yaklaşık 300 milyon kullanıcıya ürün sağlıyor. 2021’’de 24,6 milyon adet LCD TV sevkiyatı ile global çapta Pazar payı yüzde 11,5 büyüyen TCL, Bilkom iş birliği ile Türkiye’de üretim yapıyor ve Türkiye’nin en geniş Google TV ürün gamına sahip.