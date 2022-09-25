Lexar, fotoğraf ve video üreticilerinden beyaz yakalı çalışanlara kadar geniş yelpazeli ürünleriyle dosya aktarımı ve depolama çözümleri sunuyor. Önemli anıları ve belgeleri depolamada güvenilir bir marka olan Lexar, görüntü üreten profesyoneller için ürettiği CFexpress hafıza kartı serileriyle fark yaratıyor. Lexar Professional CFexpress kartları ile profesyonel içerik üreticileri, durağan veya hareketli, hızlı veya yavaş fark etmeden hiçbir anı ve görüntüyü kaçırmadan depolama şansı yakalıyor. Lexar Professional CFexpress kartları, okuma ve yazma hızlarıyla hiçbir kareyi kaçırmadan çekim yapmayı mümkün kılıyor.

Yüksek hızda kesintisiz videolar…

Lexar’ın profesyonel içerik üreticileri için tasarladığı Lexar Professional CFexpress Type A Card GOLD Serisi ile hiçbir anı kaçırmadan kesintisiz videolar kadraja giriyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüler ve sinema kalitesinde 8K videoları hayata geçirmek için en iyi çözüm Lexar Professional CFexpress Type A Card GOLD Serisi… 900 MB/sn’ye varan okuma hızı, 800 MB/sn’ye varan yazma hızı ve Video Performance Grade 400 (VPG 400) gibi üstün performansla hiçbir kare kaçırılmadan güvenle kaydediliyor. Kesintisiz videolar için sürekli hız performansıyla fark yaratan Lexar Professional CFexpress Type A Card GOLD Serisi, Nominal Video Performans Garantisi 400 (VPG 400) sayesinde minimum 700 MB/sn yazma hızını karşılayarak içeriğin hiçbir karesi kaçırılmadan sorunsuz bir şekilde yakalanmasını sağlıyor. Kullanıcılarını her koşulda düşünen Lexar, Professional CFexpress Type A Card GOLD Serisi’nde sıcaklık, şok ve titreşimden korumak için ihtiyaç duyulan dayanıklılığı kullanıcılarına sunuyor. 80 GB’tan 320 GB’a kadar farklı kapasite seçenekleriyle sunulan bu kartlarla, sürekli kart değiştirmeye gerek kalmadan daha fazla yüksek kaliteli görüntü ve sinema kalitesinde 8K video çekilebiliyor.

Lexar Professional CFexpress Type B Card DIAMOND Serisi

Sahadan post-prodüksiyona kadar Lexar Professional CFexpress Type B Card DIAMOND Serisi, performansıyla profesyonellerin depolama çözümleri için vazgeçilmez bir alternatif… Profesyonel film yapımcılarının ve içerik oluşturucuların taleplerini karşılamak üzere tasarlanan bu kart, pürüzsüz RAW 8K, 6K, 4K ve video çekimleri için 1900 MB / sn’ye kadar okuma, 1700 MB/sn’ye kadar yazma ve 1600 MB/sn’lik minimum sürekli yazma hızına kadar göz alıcı yüksek hızları serbest bırakıyor. Lexar Professional CFexpress Type B Card DIAMOND Serisinin ışık hızındaki performansı, içeriği hızlı ve verimli bir şekilde yakalamaya ve aktarmaya olanak tanıyor. 1900 MB/sn’ye varan sektör lideri okuma aktarım hızıyla, post prodüksiyona hızla güç vermek ve baştan sona iş akışını önemli ölçüde hızlandırmak mümkün oluyor. PCIe Gen 3×2 ve NVMe yüksek hızlı protokolleri ile en yüksek kalitede RAW, ProRes ve 8K videoları kolaylıkla yakalmayı sağlayan ve 1700MB /sn’ye varan yazma hızıyla Lexar Professional CFexpress Type B Card DIAMOND Serisi, karta içerik yazıldığında sorunsuz ve sürdürülebilir performans sağlıyor. Profesyonel kalitede video için VPG 400 teknik standartlarını destekleyen Lexar Professional CFexpress Type B Card DIAMOND Serisi, uyumlu ana cihazlar ve kayıt ortamı için minimum garantili 400 MB/sn yazma hızında profesyonel video yakalama akışları için garanti veriyor. Daha fazla çok yönlülük için, Lexar Professional CFexpress Type B DIAMOND Serisi, mevcut cihazların yeni nesil performansa sahip olmasını sağlayan seçili XQD kameralarla geriye dönük uyumluluk sağlıyor. Darbeye ve titreşime dayanıklı ve aşırı sıcaklıklara dayanıklı olacak şekilde tasarlanan Lexar Professional CFexpress Type B DIAMOND Serisi, profesyonel içerik üreticilerinin işlerini her anlamda kolaylaştırıyor.