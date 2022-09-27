İnceleme: Huawei MateBook 16s

Huawei her zamanki gibi şık bir tasarım, yüksek performans, kaliteli malzeme ve büyük bir ekranı hafif bir gövdeye sığdırmayı başarmış.

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Huawei, her geçen gün taşınabilir bilgisayar pazarındaki payını artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de özellikle 2021 ve 2022 yıllarında piyasaya sunduğu MateBook serisi ürünleri ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Huawei MateBook ürün ailesinde MateBook X, MateBook, MateBook D ve MateBook E sınıfları yer alıyor.

Biz de geçtiğimiz günlerde Huawei dizüstü bilgisayar ailesine yeni katılan MateBook 16s modelini inceleme fırsatı bulduk.

Son yıllarda fark ettiğiniz gibi dizüstü bilgisayarlar büyük bir değişim geçirdi. Artık kullanıcıların da farklı ihtiyaçları olduğunu gören üretici firmalar ürün çeşitliliğini artırmaya başladı. Huawei de bu noktada çok başarılı ürünleri arka arkaya satışa sundu. Bu başarının meyveleri yükselen pazar payı ve satış adetleri olarak firmaya geri döndü. Tabi bu süre zarfında MateBook serisinde yer alan dizüstü bilgisayarlar daha fazla kullanıcı tarafından deneyimlendi.

Günümüzde pek çok kullanıcı yüksek ve hızlı depolama, yüksek performans, ince ve hafif tasarımla birlikte akıllı etkileşim özelliklerini de sorgulamaya başladı. Unutmadan, daha büyük ekranlar da vazgeçilmezlerimizden biri haline geldi. Pazarda artık 16 inçlik çok daha fazla model dizüstü görmeye başladık.

Yüksek performans, şık tasarım…

MateBook 16s modeline dönecek olursak… Huawei her zamanki gibi şık bir tasarım, yüksek performans, kaliteli malzeme ve büyük bir ekranı hafif bir gövdeye sığdırmayı başarmış. Hemen başta bu modelin öne çıkan bazı özelliklerini sıralamak istiyorum:

* 2.5K yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran

* %100 sRGB ve diğer gelişmiş ekran sertifikaları

* Büyük touchpad

* İnce ve hafif tasarım

* Yeni 1080p web kamera

* 12. nesin Intel i7 işlemci

* Yüksek hızlı SSD

* Huawei akıllı cihaz işbirliği

* Güçlü ve sessiz soğutma

* Parmak izi sensörü

2.5K 16 inç dokunmatik ekran

Huawei 16s modelinde çok ince bir ekran çerçevesine yer vererek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmış. Yüksek ekran-gövde oranı ve küçültülmüş çerçevelere ek olarak, dizüstü bilgisayarın ekranı profesyonel düzeyde görüntü kalitesi, dokunmatik ekran ve çeşitli etkileşimli deneyimler sunuyor.

HUAWEI MateBook 16s, 16 inç ekran boyutuna, %90 ekran-gövde, 3:2 en boy oranına ve yüksek çözünürlüklü FullView ekrana sahip. 2.5K ekran, 300 nits parlaklık ve 1500:1 kontrast oranına sahip. Ayrıca bizim için oldukça önemli olan delta E değeri de 1’in altında…

Ekran, profesyonel düzeyde fotoğraf ve video düzenleme için gayet iyi bir deneyim sunuyor. MateBook 16s ile farklı fotoğraf ve video düzenleme yazılımlarını kullandım. Fotoğraf arşivimde çeşitli tarama ve düzenlemeler yaptım. Uzun saatler süren bu işlemlerde konforlu bir çalışma ortamı sunduğunu söyleyebilirim. Ekranın dokunmatik olması kullanımlarımda oldukça işe yaradı doğrusu…

Ayrıca düşük mavi ışık ve titreşimsiz ekran sertifikaları da bu cihazla uzun zaman geçirdiğinizde gözünüzü yormayan iki önemli detay.

16GB RAM – 1TB SSD

Bizim incelediğimiz 16s modeli, 12. Nesil Intel i7 işlemcili olanıydı. Bu ürünün bir de i9 işlemcili versiyonu bulunuyor. Satın alırken bu modeli de tercih edebilirsiniz. Ancak denediğim i7 işlemcili olan model hem fotoğraf hem de video editleme işlerinde gayet yeterli diyebilirim. Cihaz 16GB RAM ve 1TB’lık SSD ile geliyor.

16s, 84Wh kapasitesinde büyük bir bataryaya sahip. Kutusundan 135 watlık bir şarj adaptörü çıkıyor ki bununla diğer Huawei cihazlarınızı da şarj edebilirsiniz.

Akıllı cihaz işbirlikleri

Yeni bilgisayarda 6 adet giriş bulunuyor. Sol tarafta USB-C, Thunderbolt 4, HDMI ve 3.5mm ses jakı yer alıyor. Sağ tarafta ise iki adet USB 3.2 girişi bulunuyor.

Huawei bu dizüstü bilgisayarında da Huawei ekosistemindeki diğer cihazlarla sorunsuz bağlantı kurabiliyor. MateBook 16s ile birlikte P50 Pro ve MatePad Pro’yu birlikte kullandık. Tablete bağlandığınızda karşınıza üç seçenek çıkıyor: Genişletme modu, Ayna modu ve İşbirliği modu. Genişletme modunda tabletinizi ikinci bir ekran olarak kullanabilirsiniz. Bilgisayarda başka bir iş yaparken tablet ekranınızdan diğer işleri takip edebilirsiniz. Ayna modunda, bilgisayar ekranınızı aynen tablete yansıtabilirsiniz. Burada hem M-Pencil hem de tabletin dokunmatik ekran yetenekleri ile verimli bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz. İşbirliği modunda, tabletiniz ve dizüstü bilgisayarınız her iki ekran için de aynı klavyeyi ve fareyi paylaşabilir.

Telefonu bilgiayara bağladığınızda telefon ekranınız taşınabilir bilgisayarınızın ekranına geliyor. Telefonla yaptığınız tüm işlemleri bilgisayarınızdan yapmak ya da telefonunuzdaki fotoğraf ve videoları aktarmak gerçekten çok kolay hale geliyor.

Huawei’nin sunduğu bu akıllı cihaz işbirlikleri bana kalırsa biraz daha iyi anlatılmalı. Çünkü işlevsel bir şekilde kullanıldığında size inanılmaz bir katkı sağlıyor.

Sonuç olarak Huawei MateBook 16s, güçlü işlemcisi, ince tasarımı, 3:2 en-boy oranına sahip 2.5K yüksek renk doğruluğu sunan dokunmatik ekranı, uzun pil ömrü, yeni web kamerası ve akıllı cihaz işbirliği gibi özellikleri ile öne çıkan bir model. Bu dizüstü ile tüm ofis işlerinizi ve fotoğraf ve video düzenlemelerinizi rahatça yapabilir, oyun ve eğlence amaçlı da kullanabilirsiniz.

Huawei MateBook 16s modelinin incelemesini YouTube sayfamızda da izleyebilirsiniz: https://youtu.be/ahCSz7qsnFA