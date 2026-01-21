İnceleme: Tenba Axis V2 20L Sırt Çantası

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Uzun zamandır uygun bir seyahatte incelemek için beklediğim Tenba’nın Axis V2 20L modelini geçtiğimiz aylardaki İran gezimizde kullanma fırsatı buldum. Bazı ürün incelemelerini masa başında yapmak her zaman için çok sağlıklı olmayabiliyor. Tenba’nın bu sırt çantası ilk bakışta her şeyiyle uygun görünen bir model. Ancak gerçek saha testinde, özellikle arazi koşullarında neler sunduğunu merak ettim ve az önce söylediğim gibi zorlu İran gezimizde yanımda götürdüm. Bu yazıda sizlere Tenba Axis V2 20L sırt çantasının öne çıkan özelliklerini ve kişisel deneyimlerimi anlatacağım. Fotoğrafçılar gayet iyi bilir ki iyi bir çanta, iyi bir lens veya bir makine kadar kritiktir. Çünkü öncelikle ekipmanlarımızı güvenle taşımak ve korumak zorundayız.

Güvenlik ve Sağlamlık Ön Planda…

Neden iyi bir fotoğraf çantasına ihtiyacımız var? Öncelikle bu sorunun yanıtını biraz daha açmak istiyorum. Fotoğrafçı olarak pek çoğumuz pahalı ekipmanlar taşıyoruz. Bir darbe, bir düşme ya da ani bir yağmur, yatırımımızı saniyeler içinde çöp edebilir. O yüzden çanta seçimi, lens ve makine seçimi kadar stratejiktir. Tenba, özellikle askerî sınıf malzemelerle ürün geliştirmesiyle bilinir. Axis V2 serisinin çıkış noktası da tam olarak budur diyebilirim. Yani, zor şartlarda uzun yıllar dayanmak! Bu çantanın ilk vaat ettiği şey güvenlik demek yanlış olmaz. Ama bunu kaba, ağır bir tasarımla değil, akıllı bölmeler, darbe emici malzemeler ve modüler bir iç yapı ile yapıyor.

Tasarım ve Malzeme Kalitesi

Axis V2 20L’yi elime aldığımda ilk söylediğim şey, “bu sağlam bir çanta” oldu. Tenba özellikle bu seride zorlu arazi şartlarına uyum sağlaması için yüksek dayanımlı bir dış gövde malzemesi kullanmış. Suya ve darbelere karşı dayanıklı yapı, sağlam dikişler ve tabi “işte budur” diyeceğiniz fermuar yapısı çantayı kullanmadan bile size güven veren birkaç detay…

Tenba’nın bu seride en iddialı olduğu noktalardan biri de MOLLE bağlantı sistemi. Bu sayede çantayı askeri tarz modüllerle genişletebiliyorsunuz; su şişesi cebi, lens torbası, uyku tulumu, hatta drone çantası bile ekleyebilirsiniz. Bu esneklik, özellikle arazide çalışan fotoğrafçılar için altın değerinde…

İç Yapı ve Ekipman Yerleşimi

Tenba Axis V2 serisinin birkaç farklı boyut seçeneği var. Ben bu seyahatte kendi ekipmanlarım için uygun olacağını düşündüğüm Axis V2 20L modelini tercih ettim. Axis V2 serisinin 16L, 20L, 24L, 32L gibi farklı seçenekleri bulunuyor. Test ettiğim 20L, kulağa çok büyük gibi gelmeyebilir. Ancak geniş iç hacmi ve kullanışlı kişiselleştirilebilen yapısı sayesinde verimli bir kullanım sağlıyor. Çantaya rahatlıkla şunlar sığabiliyor: 2 DSLR (ya da aynasız), 3-4 objektif, küçük bir drone ve kumanda, mikrofon, filtre, hafıza kartları, 14 inçe kadar bir notebook ya da tablet.

Bu seyahatte çantayı çok fazla doldurmadım açıkçası… Çünkü zorlu bir coğrafyada yürüyüşlerin de olduğunu bildiğim için ekipmanları biraz azalttım. 24-70mm f/2.8 ve 70-200mm f/2.8 objektifler, bir DSLR, Osmo Pocket 3 kit, hafıza kartları, taşınabilir SSD, piller, şarj cihazları, pasaport, cüzdan ve kişisel malzemeler vardı çantamda.

Tenba’nın iki farklı yapıdaki bölme süngerleri hem çok sağlam hem de esnek. Yani ekipman kombinasyonunuza göre şekillendirmeniz kolay. Bu konuda herkesin farklı bir yerleşim ve kullanım planı olacaktır diye düşünüyorum. Benim en sevdiğim bölüm üstten açılan ve çok hızlı bir şekilde makineyi çıkarıp, tekrar geri koyabildiğim yer oldu. Bu bölüm çift fermuar yapısıyla gerçekten çok kullanışlı olmuş. Ayrıca çanta arka kısımdan tamamen de açılabiliyor. Bu da çekim esnasında ya da ekipman kontrolü yapacağınızda çantanın tüm iç bölümünü görebilmenizi sağlıyor. Bir de yan erişim bölmesi var. Normalde buraya da bir gövde ve üzerine takılı objektif sığdırabilirsiniz. Ben yan bölmeye kolay ulaşmak için 70-200mm f/2.8 objektif koymayı tercih ettim.

Rahatlık…

Yaklaşık 30 yıldır profesyonel olarak fotoğraf çekiyorum. Bugüne kadar kaç tane fotoğraf çantam olmuştur sayısını pek hatırlamıyorum doğrusu. Bu tarz sırt çantaları uzun yıllar kullanılması için tasarlanıyor. Ancak belki de en önemli konulardan biri, sırtınızda taşırken sizi ne kadar yorup yormadığı ve ne hissettirdiği olacaktır. Bir sırt çantası ne kadar iyi olursa olsun sırtınızda taşırken rahat değilseniz orada bir eksiklik vardır.

Tenba Axis V2 burada oldukça iddialı… Sırtınızda iken sağlam bir duruş sağlıyor ki bu özellikle uzun yürüyüşlerde ve tırmanışlarda çok önemli. Kalın sırt pedleri terlemeyi azaltacak şekilde hava kanallı tasarlanmış. Göğüs ve bel kayışları ayarlanabilir, ayrıca çıkarılabilir. Omuz askıları ise ciddi yüklerde bile ağırlığı dengeli dağıtmaya yardımcı oluyor. Omuz askılarında da yine ayarlanabilir askılar bulunuyor. Kısaca bu çantanın tasarımı, uzun yürüyüşlerde veya şehirde tam gün çekimlerde omuzlarınızı yormayan bir denge kuruyor. Çantanın boş ağırlığı 1.8 kg. İç ölçüleri 44,5 x 27,9 x 14,61cm. Dış ölçüleri ise; 49,5 x 30,5 x 21,6cm.

Pratik Kullanım Detayları

Sağlam, güvenli ve ergonomik yapı önemli tabi… Ancak bu tarz bir çantayı rakiplerinden ayıran birkaç ince dokunuşta var. Çantanın ana bölümünün açılışı arka kısımdan yapılıyor. Bu güvenlik için önemli… Kalabalık ve güvensiz şehir çekimlerinde kimse ana malzemelerinize ulaşamaz. Yan erişim bölmesi lens değişimi sırasında tek elle bile açıp kapatabilmenizi sağlıyor. Çantaya bir şey koyup çıkarmak için ciddi bir zaman kazandırıyor. Çantanın yan bölümünde genişleyebilen bir su matarası, gimbal ya da orta boy bir monopod taşıma yeri var.

Ön kısmın altında fermuarla açıp çıkarılan bir tripod taşıma sistemi bulunuyor. Bu bölüm sayesinde hem sağlam hem dengeli bir yerleşim imkanı sağlanıyor. Çanta dayanıklı bir yağmurluk ile birlikte geliyor. Çift yüz kullanılabilen bu yağmurluk çantaya bağlı değil. Kullanmayacağınız zaman taşımanıza gerek kalmıyor. Lut Çölü ağırlıklı bir gezi yaptığımız için yağmurluğu yanımda taşımadım ben de…

Çantanın ön ve iç gözünde fermuarla ayrılan bölmeler, hafıza kartları, filtreler, pil, pasaport veya değerli kağıtları taşımanızı kolaylaştırıyor. Yine ön tarafta gizli bir AirTag bölmesi yer alıyor. Bu detayın düşünülmüş olmasını da çok sevdim. Yine ön bölümde fermuarla açılan ve 14 inçe kadar notebook veya tablet koyabileceğiniz derin bir bölme yer alıyor. Özellikle bilgisayarını yanında taşıyan içerik üreticileri için oldukça kullanışlı bir bölme… Sırt çantasının arka kısmında bir de tekerlekli bavullara takılabilen bir kemer var. Bu sayede havaalanı gibi yerlerde çantayı taşımak yerine tekerlekli bavulun üstüne güvenle takıp çekebilirsiniz.

Kimler İçin Uygun?

Tenba Axis V2 20L sırt çantası, outdoor çalışan fotoğrafçılar, ekipmanına ekstra güvenlik isteyenler, modüler ve uzun ömürlü bir çanta arayanlar, şehir ve doğa karışımı bir kullanım yapanlar için biçilmiş kaftan diyebilirim. Bana kalırsa siyah rengi dikkat çekmediği için özellikle farklı ülkelere seyahat eden fotoğrafçılar için de uygun olacaktır. Uzun yıllar sizinle birlikte olacak bu çanta verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor. Tenba çanta Türkiye Distribütörü Kamer İthalat web sitesinden detaylı bilgiye ve güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Tenba Axis V2 20L sırt çantası incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.