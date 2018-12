İnceleme: Samsung Galaxy A9

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Geçtiğimiz hafta satışa çıkan dünyanın ilk 4 arka kameralı akıllı telefonu Samsung Galaxy A9’u 4×4 arazi araçlarıyla çıkılan zorlu bir off road turunda test ettik.

Şile’de düzenlen off road turunda Galaxy A9’un 4 arka kamerasını hem fotoğraf hem de video özellikleri bakımından zor koşullarda denemiş olduk. Dünyanın ilk 4 arka kameralı akıllı cep telefonu olan Galaxy A9, firmaların fotoğraf ve video özelliklerine ne kadar önem verdiklerinin de bir göstergesi oldu. Artık kullanıcılar her türlü fotoğrafı her an ceplerinde taşıdıkları akıllı telefonlarıyla çekmek istiyor. Durum böyle olunca da yeni bir telefon alınacağı zaman bakılan en önemli özelliklerin başında kamera kalitesi geliyor. Şu anda piyasada kamera özellikleri açısından üst segmentte Huawei Mate 20 Pro, Apple iPhone XS ve Samsung Note9 gibi modeller yer alıyor. Orta sınıfta ise kamera özellikleri açısından oldukça iddialı olan Galaxy A9 ilk göze çarpan modellerden biri oldu.

Dört Arka Kamera

Samsung Galaxy A9’un arka kısmında 4 kamera yer alıyor. Kameraların özellikleri şu şekilde: 24MP’lik ana kamera, 8 MP’lik 120 derece ultra geniş açı kamera, 10MP’lik tele kamera ve Canlı Odak özelliği sunan 5MP’lik kamera.

Kullanıcılar böylece çekmek istedikleri konuya göre bu dört kameradan birini kolayca seçerek çekim yapabiliyor. Biz de oldukça çamurlu ve zor bir ortamda incelediğimiz Galaxy A9’un bu kameralarını kullanarak çeşitli çekimler yaptık. Galaxy A9 orta seviyede konumlandırılabilecek bir model. Böyle olmasına rağmen kamera özelliklerinin dışında tasarımı, güçlü pil kapasitesi, yüksek depolama alanı ve Super AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor.

Artık şu da bir gerçek ki donanımsal olarak geliştirilen tüm kameraların yazılımsal olarak da desteklenmesi gerekiyor. Galaxy A9, seçmiş olduğunuz kameraya göre size ideal ayarları veriyor. Zor ışık şartlarında da sonuçlar gayet iyi. Canlı odak ile yapılan bokeh etkisi ise fazla abartılmadığı sürece güzel fotoğraflar elde etmenizi garantiliyor.

Ultra geniş açı kamera, 120 derecelik bir açıyla fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Özellikle dar alanlarda geniş açıya ihtiyaç duyduğunuzda bu kamera hayat kurtaracaktır. Şile’de katıldığımız off road turunda da bazen araçlar çamura saplandığında dışarıdan o araçların kurtarılmasını fotoğraf ve video olarak kaydettik. Yolların çok dar olması sebebiyle bu geniş açılı kamera en sevdiklerimizden biri oldu.

2x optik zoom kamera ise çok yaklaşamadığınız konular ve detay çekimleri için ideal… 24MP’lik ana kamera ise size yüksek çözünürlük değeri sunarak daha sonra editleme sırasında kolaylık sağlıyor.

Güçlü pil ömrü

Galaxy A9, 3800mAh bataryası ile uzun saatler boyunca kesintisiz bir kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca pek çok kullanıcının en büyük dertlerinden biri olan kapasite soruna da 512GB’a kadar genişletilebilen 128 GB’lık depolama alanı ile çözüm sağlamış oluyor. Böylece istediğiniz kadar fotoğraf ve video çekmenize, telefonunuzda çok daha fazla görüntü saklayabilmenize imkân veriyor. Galaxy A9, yaklaşık 4.000TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu.