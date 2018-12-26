JOBY TelePod serisi, günümüzün içerik üreticilerine kamera ve mobil cihazlar için çok yönlülük ve stabilite sağlıyor.

Ödüllü tripod üreticisi JOB, yeni TelePod serisini sunuyor. TelePod Mobile, TelePod 325 ve TelePod PRO Kit teleskopik tripodlar, GripTight PRO TelePod ile birlikte yeni nesil içerik oluşturuculara yaratıcılıklarını arttırma konusunda yardımcı oluyor.

Günümüzün vlogger’ları, fotoğrafçıları ve video içerik üreticileri için tasarlanan TelePod serisi, 4 farklı kullanım senaryosuyla çok yönlülük sağlıyor. Monopod, tripod, yükseltilebilir stand veya el çekim çubuğu olarak kullanılabilir. Hem mobil cihazlar hem de fotoğraf makineleri için çözümler sunan TelePod, kullanıcılara yeni bakış açılarıyla içerik üretmelerinde yardımcı olur ve yaratıcılıklarını bir üst seviyeye taşır.

TelePod Mobil Çözümleri

Yeni nesil içerik üreticileri için tasarlanan GripTight PRO TelePod ve TelePod Mobile, büyük boy cep telefonları dahil cep telefonları için sınırsız bağlantı seçenekleri sunar.

TelePod Mobile – Cep telefonları için tasarlanan hepsi birarada selfie çubuğu. Mobil fotoğrafçılığı ve mobil video çekimini bir üst seviyeye taşıyor. Vloglar, selfiler ve daha fazlası için idealdir. Küçük 360 derece kameralar, akıllı telefonlar ve 360 derece aparatı takılmış cep telefonları için uygundur. 1/4”-20 bağlantı noktasına sahip 325 gr’in altındaki tüm cihazlar ile uyumludur.

GripTight PRO TelePod – Canlı yayınlar, vloglar, SnapChat ve Instagram hikayeleri için yatay moddan dikey moda kolayca geçiş yapabilir. Akıllı telefonlar, aynasız fotoğraf makineleri, 360 derece ve aksiyon kameraları veya video ışık, için mükemmeldir. JOBY’nin profesyonel içerik oluşturma aygıtlarına yeni katılan bu model, maksimum kullanım için 4 farklı kullanım moduna sahiptir: Monopod, tripod, yükseltilebilir stand veya el çekim çubuğu. Canlı yayın, vlog, SnapChat ve Instagram hikayeleri için yatay moddan dikey moda kolayca geçiş yapabilir. Farklı set-up’lar için Cold Shoe Pro, Pin Joint Mount ve uzun kelebek vida beraberinde gelir.

* Her iki modelde de uzak mesafeden çekim yapmaya yarayan Bluetooth bağlantılı çekim olanağı mevcuttur.

TelePod Fotoğraf Makinesi ve Kamera Çözümleri

360 derece kameralar, aksiyon kameraları, aynasız fotoğraf makineleri, vb için tasarlanan TelePod 325 ve TelePod PRO kit, vlog çekimleri, yukarıdan yapılan çekimler ve düz olmayan yüzeylerde yapılacak çekim kullanımları için idealdir.

TelePod 325 – TelePod 325, yaratıcı fotoğrafçıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. TelePod Pro modelinin daha kompakt versiyonu olan bu giriş seviyesi model, kompakt 360 derece ve aksiyon kameralar ile kullanım için mükemmeldir. Birçok Joby askı birimi ile uyumludur. 325 gr’ın altında 1/4”-20 bağlantı birimine sahip herhangi bir cihaz ile kullanılabilir. Hafif bir mikrofon veya küçük LED ışık takılabilir.

TelePod PRO Kit – GripTight Pro TelePod’un fotoğrafçılar için özelleştirilmiş versiyonu. 1 kg’a kadar ağırlık taşıma kapasitesiyle aynasız fotoğraf makineleri, aksiyon kameraları ve 360 derece kameralar için idealdir.