Kış Fotoğrafları İçin 5 Tavsiye

Kış tatili denildiğinde akla ilk gelen kayak merkezleri oluyor. Son derece aktif geçirilen kış tatillerinde dağlar, manzara ve yamaçlardaki aksiyonu fotoğraflamak sporculara ayrı bir zevk veriyor. Ocak ayında okula verilen küçük bir ara, özellikle çocuklu aileler için tatil fırsatı yaratıyor. Kış sömestr tatili hızla yaklaşırken Canon elçisi ve profesyonel ekstrem sporlar fotoğrafçısı Richard Walch, kayak alanlarında harika fotoğraflar çekmek isteyen amatör fotoğrafçılarla püf noktalarını paylaşıyor.

Kayak mekanlarında fotoğraf çekmenin de kendine özgü pek çok zorluğu oluyor. Zorlayıcı düşük ışık koşulları, hızlı hareket eden aksiyon, sürekli değişen hava koşulları veya sert rüzgar düşünüldüğünde, ideal çekimi yapabilecek zaman aralığı iyiden iyiye daralıyor. Son dönem popüler olan kış sporlarının dikkat çekici ve cazibeli fotoğraflarını çekmeyi sağlayacak ipuçlarını, 25 yılı aşkın deneyime sahip kış sporları fotoğrafçısı ve Canon elçisi Richard Walch açıklıyor.

Kayak sporu fotoğrafçılığında ideal ışık ayarları

Kayak mekanlarındaki fotoğraf çekimlerinde gün doğumu ve batımı saatleri güzel ışık sunuyor. Ancak dağda havayı tahmin etmek zor, hiçbir işaret vermeden hava birden bozabiliyor. Bu nedenle erkenden dağa çıkıp, en uygun fotoğraflama pozisyonuna ekipman kurarak, mükemmel bir ışıklandırma altında, fonda yeni yağmış karların göründüğü paha biçilemez güzellikteki anlar yakalanabiliyor.

Doğru açı ile daha aydınlık fotoğraflar

Güneşin doğduğu an, dağ fotoğraflarında etkili bir öğe oluyor. Makinelerin ayarları doğru şekilde yapılmazsa karın neden olduğu parlama nedeniyle fotoğraflarda aşırı pozlama görülebiliyor. Bu koşullarda aşırı pozlamayı önlemenin en iyi yolu, manuel olarak enstantane 1/2000, diyaframı F-stop 8 ve ISO’yu 200’e ayarlamak oluyor. Otomatik modda çekim yapıyorsak, pozu +1 ila +2 durak aralığında dengelemek, çekilen fotoğrafın daha aydınlık olmasını sağlıyor.

Hareket halindeki kayakçıların net karelerini yakalayın

Hareket halindeki kayakçıları çekerken, fotoğrafın daha net ve donuk olmaması için doğru enstantane hızı, diyafram ayarlarını yapmak gerekiyor. Güzel anıları yakalayan fotoğraflar için enstantane hızının 1/1000, 1/2000 civarında, ISO ayarının da 200-400 aralığında olması tavsiye ediliyor.

İdeal dağ fotoğrafı için kompozisyon oluşturun

İdeal dağ fotoğrafını planlamaya, daha tatile çıkmadan önce başlamak iyi oluyor. Parlak renkleri olan ceket ve salopetler beyaz fon önünde ön plana çıkacağından, gerçek bir kayak karesi yaratmaya yardımcı oluyor. Kompozisyon açısından güzel bir dağ sırası, çarpıcı ve unutulmaz bir fon oluşturuyor. Doğrudan güneşe doğru çekim yapmak, ortaya çıkan fotoğrafın karanlık olmasına neden oluyor. Doğru poz için güneşin yüze çarpması veya yandan gelmesi gerekiyor.

Kış tatili fotoğraflarınızı sosyal medyanızdan anında paylaşın

Fotoğraf makinenizin wi-fi veya bluetooth bağlantı özelliğinin olması fotoğraflarınızı çok daha hızlı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanızı sağlıyor. Örneğin, Canon EOS M50 ve EOS M5, Wi-Fi üzerinden akıllı telefon ile kolayca eşleştirilebiliyor. Bu şekilde dağda ağ şebekesi olmasa bile, görüntüler akıllı telefona aktarılabiliyor. Telefon bir sinyal aldığı veya wi-fi’ye bağlandığı anda, görüntüler sosyal medyada tüm dünyayla paylaşılabiliyor.