Hollyland Yeni Kablosuz Görüntü Aktarıcı MARS X

Film yapımı ve canlı yayıncılık gibi konularda dünyanın önde gelen kablosuz video ve ses iletim sistemleri üreticisi Hollyland, MARS X kablosuz görüntü aktarım sisteminin lansmanını yaptı.

Film yapımı ve canlı yayıncılık gibi konularda dünyanın önde gelen kablosuz video ve ses iletim sistemleri üreticisi Hollyland, MARS X kablosuz görüntü aktarım sisteminin lansmanını yaptı. Yeni nesil, tam bir verici ve alıcı setine sahip geleneksel bir kablosuz görüntü aktarım sisteminden, HollyView uygulaması tarafından telefonları ve tabletleri harici monitörlere dönüştürebilen tek bir verici kablosuz görüntü aktarım sistemine doğru ilerliyor.

MARS Serisi, küçük video yapım ekipleri ve içerik hazırlayıcılar için kullanıcı dostu, taşınabilir, uygun fiyatlı kablosuz video ve ses iletim sistemleri… Yeni MARS X, yepyeni bir modüler tasarımla Hollyland’in yenilikçi yapısını gösteriyor. MARS X, katlanabilir antenleri ve kompakt yapısı ile sadece 112 gram ağırlığında. 1080P’li tek bir HDMI giriş ile cihaz, çeşitli çözünürlük formatlarıyla da uygun. Ayrıca kablosuz video ve ses iletimi konusunda geniş bir özellik koleksiyonu sunuyor. Stüdyo çekimlerinde de daha esnek yapısı ile taşımayı ve izlemeyi de kolaylaştırıyor.

MARS X, telefonlarınızı / tabletlerinizi kolayca harici bir monitöre dönüştürüyor. Üç adede kadar iOS veya Android cihaz uygulama üzerinden izlemeyi destekliyor. Bu tek verici ürün ile harici bir monitör kullanması gerekmeyen YouTuber’lar veya küçük içerik üreticileri, maliyeti kolayca düşürebilir. Kendileri, izleyici veya direktör için uygulama izlemeyi etkinleştirmek için bu cihazı kurulumlarına ekleyebilir.

Video&Ses Senkronizasyonu ve Sekiz Frekans Kanalı

MARS X, temiz bir görüş hattı (LOS) ile 90 metre üzerinde bir iletim aralığına sahip. 0.07s’den düşük ultra düşük gecikme süresine sahip ürün için önerilen en iyi performans aralığı ise yaklaşık 45 metre. MARS X, paraziti önlemek ve sabit bir kablosuz iletim sağlamak için değiştirilebilen sekiz frekans kanal seçeneğine sahip.

Uygulamaya Yeni Fonksiyonlar Eklendi

HollyView uygulamasına ürün yazılımı yükseltme, kanal tarama gibi özellikler eklendi. Yazılım yükleme ile kullanıcıların güncellemeyi yapmak için artık bir USB bellek veya bilgisayar kullanmasına gerek yok. Kanal taraması genellikle bir alıcıda bulunan bir özellik olmakla birlikte, kullanıcıların hangi kanalların temiz ve hangilerinin karmaşık wi-fi çevresinde parazit olduğunu bulmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle kullanıcıların en temiz kanalı bulmak için kanalları tek tek denemelerine gerek yoktur.

Bunların yanı sıra, ‘HollyView’ Uygulaması temel olarak harici bir monitörde Waveform, Histogram, Focus Peaking, False Color, Zoom, 3D Lut, Screenshot, Doodle, ekran kaydı gibi özellikleri de destekler.

OLED Ekran

OLED ekran pil durumu, kanal frekansı, video formatı ve wi-fi parolası gibi bilgileri gösterebiliyor. Böylece 0,69 inç OLED ekran, kişinin sistem hakkında bilmesi gereken önemli bilgileri görüntüleyebiliyor.

Çoklu Güç Kaynağı

MARS X, antenlerle gelişmiş iletim performansı sağlarken, antenler kapandığında da taşınabilirlik ve kompakt bir yapı sunuyor. Hollyland Ar-Ge ekibi tarafından yapılan bir dayanıklılık testine göre antenler günde 20 kez katlanırsa, 1500 günden fazla sorun çıkarmadan kullanılabiliyor.

Sistem ayrıca cihazın taşınabilirliğini daha da artıran dahili bir lityum pil ile birlikte geliyor. 1300mA pil ile sistem sürekli olarak kullanıldığında yaklaşık 1,5 saatlik pil ömrüne sahip. Cihazdaki Tip C (5V-12V) arayüz hızlı şarja olanak tanıyor.

http://www.hollyland-tech.com