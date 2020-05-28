Sony, hafif, kompakt ve “hepsi bir arada” çözüm sunan cep vlog kamerası ZV-1’i kamuoyuna tanıttı. Baştan sona içerik üreticileri ve video bloggerlar için tasarlanan ZV-1, kolay kullanım özellikleri ve üstün görüntüleme teknolojisi sayesinde, beceri seviyesi ne olursa olsun tüm içerik üreticileri için ideal.

ZV-1, DRAM çipli 1.0-tipi Exmor RS CMOS görüntü sensörü ve hoş bir arka plan bokeh’i (bulanıklık) yaratarak öznenin arka plandan bağımsız öne çıkmasını sağlayan 24-70mm F1.8-2.8 ZEISS Vario-Sonnar T* geniş diyafram açıklığına sahip lens ile donatıldı. Sony’nin otomatik netleme sistemi sayesinde fotoğraf makinesi, görüntünün öznesine kilitlenip yüksek doğruluk ve hızla özneyi takip ediyor. ZV-1, üstün görüntü kalitesi için yüksek çözünürlük sağlamanın yanında gürültüyü de azaltan LSI sensörüyle yeni nesil BIONZ X görüntü işlemcisine sahip. Aynı zamanda, bu olağanüstü görüntüleme teknolojisini yüksek kaliteli, kapsamlı ses seçenekleriyle bir araya getiriyor. ZV-1, Sony’nin yana açılan değişken açılı LCD dokunmatik ekrana sahip ilk kompakt fotoğraf makinesi; bu sayede, harici ses aksesuarları bağlıyken özçekim modunda çekim yapmayı kolaylaştırıyor. Tüm video ihtiyaçlarını karşılamak üzere ZV-1, 4K video kaydı ve yerleşik görüntü sabitleyici de dahil çeşitli gelişmiş video özellikleri içeriyor.

İki ayrı Arka Plan Bokeh’i arasında Hızlı Geçiş

ZV-1, video kaydı esnasında iki ayrı arka plan bulanıklığı seviyesi arasında kolaylıkla geçiş yapabilmek için basit bir çözüm sunuyor. Yeni Bokeh Anahtarı özelliğini kullanarak optik diyafram açıklığını, öznenin netliğini kaybetmeden az ya da çok arka plan bulanıklığı sağlamak üzere hızla ayarlayabilirsiniz. Fotoğraf makinesinin tepesine yerleştirilmiş olan bu Bokeh düğmesi, kolayca erişilebilir bir noktada yer alıyor ve kendi kendinize zahmetsizce çekim yapabilmenizi sağlıyor.

İstediğiniz Nesneye Odaklanın

ZV-1, ürün inceleme ve benzeri video içerikleri çekmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Öznenin yüzü ve lensin önüne yerleştirilen nesne arasında hızlı ve hassas netleme geçişleri yapılabilmesini sağlayan yeni Ürün Teşhiri Ayarı sayesinde, fotoğraf makinesinin netleme yapabilmesi için nesnenin arkasına elinizi yerleştirdiğiniz günler geride kaldı.

Doğal Renk

ZV-1, cilt tonlarını optimize etmek üzere gelişmiş renk bilimi özelliğinden yararlanıyor. Özellikle özçekim modunda öznenin yüzüne vurguyu artırmak için ZV-1, yumuşak ve doğal bir cilt tonu sağlıyor; aynı zamanda da hem videoda hem sabit çekimde ağız ve gözlerin keskin görüntüsünü koruyor.

Kristal Netliğinde Ses

Yüksek kaliteli içerik, net ve kusursuz bir ses kalitesi gerektirir. ZV-1, güvenilir ve kapsamlı ses seçenekleriyle tam olarak bu ihtiyaca karşılık gelecek donanıma sahip. ZV-1’in dahili mikrofonu içerisinde Sony’nin, son geliştirdiği 3-kapsüllü Yönlü Mikrofon yer alıyor; bu mikrofon, özellikle özçekim modundayken ileri yönlü ses kaydı ile öznenin sesini net şekilde yakalarken arka plan gürültüsünü minimize etmek üzere tasarlandı. Ek olarak ZV-1’de çok çeşitli harici mikrofonları bağlayabileceğiniz standart 35mm mikrofon jakı ve Çoklu Arabirim Yuvası (MI yuvası) bulunuyor. ZV-1 ile birlikte, rüzgârın etkisini azaltmak üzere kullanılan ve MI yuvasının üzerine yerleştirilen bir rüzgâr siperi aksesuarı da geliyor.

Video Bloglar için Optimize Edilmiş Tasarım ve İşlevsellik

ZV-1, içerik üreticileri ve video bloggerlar düşünülerek tasarlandı. Bu kompakt, hafif (294gr / 105.5x60x43.5mm) fotoğraf makinesi, Sony’nin yana açılan değişken açılı LCD dokunmatik ekrana sahip ilk kompakt fotoğraf makinesi; bu özellikleri sayesinde, içerik üreticilerine, opsiyonel harici mikrofonlarını ek bir bağlantı parçasına ihtiyaç duymadan MI yuvası ile kullanarak çekim düzeneklerini sadeleştirme olanağı sunuyor.

ZV-1, kolay ve rahat tutuş imkânı veren tasarımı, video kayıt özelliğine hızlı erişim için fotoğraf makinesinin üst kısmına yerleştirilmiş büyük REC (kayıt) düğmesi ve kameranın ön tarafındaki aktif olarak kayıt yapıldığını gösteren kayıt lambası sayesinde tek elle rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

ZV-1 aynı zamanda görüntü sabitleme alanında da önemli gelişmeler sunuyor. Fotoğraf makinesini elde tutarak yürürken bile sabit görüntü kaydı yapılabilir. HD (aktif mod) ile kaydederken optik ve elektronik sabitleme yöntemleri birleştirilerek standart SteadyShot’tan 11 kat daha az sarsıntı sağlanıyor. Optik SteadyShot (aktif mod) kullanarak 4K çekim yaparken sabitleme etkisinde standart SteadyShot’ın 8 katına kadar iyileşme elde edilebiliyor. ZV-1’in aynı zamanda kablosuz uzaktan kumandalı GP-VPT2BT Çekim Kolu ile uyumlu olması, kablosuz bağlantı ile birleşerek ek sabitleme olanağı ve konfor sunuyor.