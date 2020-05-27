Epson SureColor T2100

Epson’un T serisi geniş format yazıcılar yelpazesinin en yeni üyesi SureColor T2100 tanıtıldı. Sınıfının en uygun fiyatlı ve en küçük yazıcısı olan SureColor T2100, 43 saniye gibi kısa bir sürede A1 boyutunda baskı yapabiliyor. Mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar bilgisayar, tablet veya akıllı telefonları üzerinden kablosuz bağlantıyla çıktı alabiliyor.

Epson, T serisi geniş format yazıcılar yelpazesinin giriş seviyesindeki en yeni üyesini tanıttı. Sınıfının en uygun fiyatlı, en küçük ve taşınabilir geniş formatlı yazıcısı olma unvanını taşıyan yeni 24 inç SureColor T2100, mimarlar, mühendisler, öğretmenler ve tasarımcılar gibi geniş bir hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Kompakt modellerin öncüsü olan SureColor T2100, plan kopya basabilme özelliği ve hafif tasarımı sayesinde evden veya ofisten çalışan profesyoneller için en ideal çözüm olacak.

Epson T2100 serisi, geniş format yazıcı grubunun 24 inç kategorisinde birçok meslek grubuna hitap edebiliyor. Posterler, sunum taslakları, mimar ve mühendisler için CAD şema ve tasarımları da dahil olmak üzere çok çeşitli ihtiyaçlara olan talebi karşılıyor. Yazıcı, güneş ışığı ve suya dayanıklı UltraChrome XD2 pigment mürekkep teknolojisi sayesinde hem iç hem de dış mekan baskı ihtiyaçlarında hemen her kağıt türünde canlı ve keskin çizgilerle dayanıklı arşiv baskıları sunabiliyor.

Otomatik kağıt geçiş özelliği, yazıcınıza dokunmaya gerek kalmadan geniş format rulo kağıt ve A4 / A3 boy kağıt arasında geçiş yapma imkanı sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde sınırlı çalışma alanlarında işletmeler için zaman kazandırıyor.

Tablet ve akıllı telefondan kablosuz baskı

Mürekkep püskürtme sistemini otomatik olarak algılamak ve ayarlamak için Epson’un PrecisionCore MicroTFP baskı kafası teknolojisini ve Nozzle Verifcation (Nozül Doğrulama) Teknolojisini kullanan yeni yazıcı, A1 boyutlu bir medyayı 43 saniye gibi kısa bir sürede sunuyor. Entegre kablosuz ve Wi-Fi Direct bağlantı özelliği sayesinde mimarlar ve tasarımcılar, tabletlerden ve akıllı telefonlardan sorunsuz bir şekilde çıktı alabiliyor veya basit ve sezgisel menü kontrolü sunan yeni 4.3 inç renkli LCD dokunmatik ekranıyla baskıları yönetilebiliyorlar.