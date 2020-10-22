PIXMA G MegaTank Ürün Ailesi Genişliyor

Canon, PIXMA G serisi MegaTank ürün ailesini, beş adet giriş seviyesi yazıcı ile genişletiyor. Özellikle pandemi süreciyle artan evden çalışma ve uzaktan eğitim konuları ev tipi yazıcı gereksinimini giderek arttırdı. Canon, bireylerin bu ihtiyaçlarına yüksek teknolojiye sahip yepyeni ürünlerle inovatif çözümler sunuyor. Canon’un kullanıcılar ile buluşturduğu yeni yazıcıları, yüksek hacimli ve düşük maliyetli baskı özelliği ile maksimum verimlilik sağlıyor.

Seriye eklenen yeni yazıcıların temel özellikleri arasında “çalışmama süresini” en aza indirgemek adına değiştirilebilir bakım kartuşu bulunuyor. Ayrıca tankların çok daha hızlı doldurulabilmesi adına yeni ve geliştirilmiş mürekkep şişeleri ve ayarlara hızlı erişim için 2 satırlı LCD ekran yer alıyor. Maliyet ve verimlilik dengesini sağlayan ekonomik baskı modu, maliyetleri en aza indirgerken, ihtiyaç durumunda binlerce sayfanın güvenle yazdırılabilmesini sağlıyor.

Canon’un yeni gelişmiş ürün serisi, her gereksinim ve bütçeyi desteklemek adına bulut bağlantısı, Wi-Fi ve yüksek hızlı baskı gibi teknik özelliklere sahip, beş adet güvenilir, yeniden doldurulabilir mürekkep tanklı yazıcıdan oluşuyor. Bunlar:

PIXMA G3460 – Wi-Fi donanımlı, yüksek hızda üçü bir arada (baskı, tarama ve fotokopi) cihaz

PIXMA G3420 – Wi-Fi işlevine sahip olan yüksek kaliteli birçok işlevli yazıcı

PIXMA G2460 – Yüksek hızda, üçü bir arada cihaz

PIXMA G2420 – Baskı, tarama ve fotokopi işlevlerine sahip olan yüksek verimli bir cihaz

PIXMA G1420– Kullanımı kolay, tek işlevli bir yazıcı

Verimliliği Maksimum Düzeye Çıkartın

Canon’un yeni seri yazıcıları, tek bir siyah mürekkep şişesinden 6.000 sayfa üretirken ekonomi modunda %26 oranla daha fazla baskı alıyor. Renkli baskıda ise performansı eski modellere göre 700 sayfa arttırılan MegaTank cihazlar, bir set renkli mürekkep şişesinden 7.700[1] sayfaya kadar etkileyici bir çıktı verimi sunuyor. Bu özellikleri ile yeni yazıcılar kullanıcılarına düşük maliyet ile yüksek bir verimlilik sağlıyor. Seride bulunan en hızlı iki model PIXMA G3460 ve PIXMA G2460, siyah baskıda 10,8 ipm ve renkli baskıda 6,0 ipm ile, son teslim tarihlerinin asla kaçırılmamasına olanak tanıyor. Serinin sunduğu güvenilir ve hızlı baskı, kullanıcıların enerji ve zamanlarını yaratıcılıklarına odaklamalarına yardımcı oluyor. Net, kaliteli ve berrak baskılar üreten bu seri, evden çalışan ve metin ağırlıklı belge baskısına ihtiyaç duyan kullanıcılardan, aileleriyle el işleri hazırlayanlara kadar çok çeşitli bir kullanıcı kesiminin gereksinimlerini karşılıyor.

Daha Az Çalışmama Süresi

Yeni serideki en temel özelliklerden birisi olan kullanıcı tarafından değiştirilebilir bakım kartuşu, yazıcının çalışmama süresini kısaltarak kolay bir iş akışı ve bakım kapasitesi sunuyor. Yazıcının ön tarafına entegre edilen mürekkep tankları sayesinde mürekkep seviyeleri kolay ve hızlı bir şekilde incelenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, bakım kartuşu seviyesini kolay bir şekilde LCD ekrandan veya PIXMA G3460 ve PIXMA G3420 modellerinde kullanılan Canon PRINT Uygulaması (iOS/Android) aracılığıyla kontrol edebiliyor.

Güçlendirilmiş Uyumluluk

Canon’un yeni ve geliştirilmiş anahtar tipi şişeleri, kullanıcıların mürekkep tanklarını hiç olmadığı kadar kolay doldurmalarına yardımcı oluyor. Kullanıcıların mürekkep tankını doldurmak için tek yapması gereken şişeyi ilgili tanka yerleştirmek. Şişe kendiliğinden tankı dolduruyor ve tank dolduğunda otomatik olarak duruyor. Tüm modellerle bulunan 2 satırlı LCD ekran daha fazla kullanım kolaylığı sağlarken, otomatik güç AÇMA/KAPAMA işlevi hem zamandan hem de enerjiden kazandırıyor.

Wi-Fi özellikli PIXMA G3460 ve PIXMA G3420 modelleri Apple AirPrint, Android için Mopria ve Canon PRINT uygulamasıyla uyumlulukları sayesinde kullanıcıların kolayca bağlantı kurabilmesini ve akıllı cihazlarından baskı alabilmesini sağlıyor. Ayrıca, yaratıcı ilham almak isteyenler için Canon’un Creative Park uygulaması kullanıcıların kişiselleştirilmiş kartların yanı sıra 3D kağıt el işleri hazırlayarak içlerindeki sanatçıyı açığa çıkartmalarına olanak tanıyor.

Kapsamlı Medya Desteği

Canon PIXMA G Serisi MegaTank yazıcılar, evlerinden veya ofislerinden küçük bir işletme çalıştıran kullanıcıların 1,2 m uzunluğa kadar afişler basmasına, dikkat çekici ve iddialı malzemeler oluşturmasına da olanak tanıyor. Buna ek olarak, yaratıcılıklarını sergilemekten zevk alan aileler; kişiye özel buzdolabı magnetleri hazırlayabilecekleri Canon’un Mıknatıslı Fotoğraf kağıdı veya duvarları, aynaları, diz üstü bilgisayarlarını ve telefon kapaklarını süsleyebilecekleri Yeniden Yapıştırılabilir Fotoğraf kağıdı gibi geniş medya seçenekleri arasından seçim yapabiliyor. Canon PIXMA G Serisi MegaTank yazıcılar gerek iş gerekse de eğlence gibi çok yönlü ve verimli baskı için gereken her şeyi yüksek bir teknolojik altyapıda sunuyor.

Canon’un PIXMA G Serisi MegaTank yazıcı ailesi hakkında daha fazla bilgi almak için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: http://www.canon.com.tr/printers/pixma-G2420/