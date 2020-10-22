Acer next@acer etkinliğinde teknoloji şovu yaptı

‘Birlikte / Bağlı’ sloganıyla düzenlenen online küresel etkinlik ile Acer, tüketicilere, içerik üreticilerine ve oyunseverlere yönelik yeni masaüstü ve dizüstü bilgisayar, monitör ve projektörlerinin yanı sıra, akıllı hoparlörü Halo, açık oyun topluluğu Planet9 ve bu platforma eklenecek yapay zekalı çevirmeni SigridWave’i duyurdu.

Acer, her yıl iki kez düzenlediği küresel etkinliği next@acer’ı 2020 yılında ikinci kez online gerçekleştirirken, farklı kategorilerdeki 20’den fazla yeni ürününü görücüye çıkardı.

Acer’ın etkinlikte duyurusunu yaptığı yeni ürünlerden bazıları şunlar: Acer Swift 3X, Acer Spin 5, Acer Spin 3, Acer Aspire 5, Porsche Design Acer Book RS, Acer Chromebook Spin 513, Acer Chromebook Enterprise Spin 513, Chromebox CXI4, Halo Smart Speaker, TravelMate serisi, ConceptD 300, ConceptD 7, ConceptD 7 Pro, Predator XB273U NV, Predator XB253Q GW, Predator XB323U GX, Predator X34 GS, Nitro serisi monitörler, Acer PD ve VD Serileri, Acer XL Serisi, Acer UL ve PL Serileri, Acer B248Y, Acer CBL272U, Acer BL270, Planet9.