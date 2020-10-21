Çift Arayüzlü USB Bellek: DataTraveler Duo

Kingston çift yönlü, çift arabirimli USB flash bellek ailesine DataTraveler Duo modelini eklediğini duyurdu.
Kingston Technology Company, Inc.’in Flash bellek iştiraki Kingston Digital, Inc. çift yönlü, çift arabirimli USB flash bellek ailesine DataTraveler Duo modelini eklediğini duyurdu. DataTraveler Duo, daha yeni veya eski cihazlara sahip kullanıcılar için en üst düzeyde esneklik sağlıyor.
DataTraveler Duo, dosyaları dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar arasında kolayca paylaşmak için hem standart USB Type-A hem de USB Type-C bağlantı noktalı çift USB konektörüne sahip. Çift arayüzlü bellek, 32GB ve 64GB kapasiteleriyle ekstra depolama alanı sunan ideal bir USB bellek olarak ön plana çıkıyor. USB 3.2 Gen 1 hızları kullanıcılar için belgelere, fotoğraflara, videolara, müziklere ve daha fazlasına kolay erişim ve aktarım olanağı sağlıyor. Çift kayar kapaklar ise kullanılmadıklarında konektörlere koruma sağlıyor.
DT Duo aynı zamanda mobil ihtiyaçları tamamlayan Duo tak-çalıştır sürücü ailesinin en son üyesi:
- DataTraveler microDuo 3C (DTDUO3C): 100MB / s’ye kadar yüksek okuma hızlarıyla hem standart USB hem de USB Type-C ile çalışan çift arayüzlü flash bellek. En yeni akıllı telefonlar, tabletler, PC’ler ve Mac bilgisayarlar için bol miktarda ekstra depolama sağlayan bellek 128GB’a kadar kapasite seçenekleri sunuyor.
- DataTraveler microDuo 3.0 G2 (DTDUO3G2): USB OTG’yi (On-The-Go) destekleyen Android akıllı telefonlar ve tabletler için çift arayüzlü mikro-USB ve USB Tip-A. DTDUO3G2, mobil cihazlar ve bilgisayarlar arasında hızlı ve kolay dosya, fotoğraf ve video aktarımları için (128 GB’a kadar) genişletilmiş depolama alanı şeklinde cihazları şarj etmek için kullanılan mikro USB bağlantı noktalarına takılabiliyor.
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