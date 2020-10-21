Çift Arayüzlü USB Bellek: DataTraveler Duo

Kingston Technology Company, Inc.’in Flash bellek iştiraki Kingston Digital, Inc. çift yönlü, çift arabirimli USB flash bellek ailesine DataTraveler Duo modelini eklediğini duyurdu. DataTraveler Duo, daha yeni veya eski cihazlara sahip kullanıcılar için en üst düzeyde esneklik sağlıyor.

DataTraveler Duo, dosyaları dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar arasında kolayca paylaşmak için hem standart USB Type-A hem de USB Type-C bağlantı noktalı çift USB konektörüne sahip. Çift arayüzlü bellek, 32GB ve 64GB kapasiteleriyle ekstra depolama alanı sunan ideal bir USB bellek olarak ön plana çıkıyor. USB 3.2 Gen 1 hızları kullanıcılar için belgelere, fotoğraflara, videolara, müziklere ve daha fazlasına kolay erişim ve aktarım olanağı sağlıyor. Çift kayar kapaklar ise kullanılmadıklarında konektörlere koruma sağlıyor.

DT Duo aynı zamanda mobil ihtiyaçları tamamlayan Duo tak-çalıştır sürücü ailesinin en son üyesi: