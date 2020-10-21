Fujifilm, yüksek fotoğraf ve video kalitesi sunan X serisi kompakt ve hafif aynasız dijital kameralar ailesinin yeni üyesi Fujifilm X-S10 modelini tanıttı. Gövde dahili görüntü sabitleme (IBIS) mekanizması ve üst düzey özellikler ile donatılmış olan X-S10, kompakt bir gövdeye sahip olmasına rağmen kullanıcısını maksimum işlevsellikle buluşturuyor.

X-S10 modeli hem fotoğraf hem de video için profesyonel özellikleriyle öne çıkıyor. Amatör ya da profesyonel herkesin rahatlıkla kullanabileceği Fujifilm X-S10, popüler AUTO/SP (ortam konumu) modu sayesinde çarpıcı fotoğraflar yakalamanız için uygun ayarlamayı otomatik olarak yapıyor. Değişken açılı LCD ekran ise öne doğru 180 derece dönebilme özelliğiyle fotoğrafçılardan film yapımcılarına, vlogger’larden hobicilere kadar herkesi kendine hayran bırakıyor.

Geliştirilmiş ve daha küçük IBIS

Sadece 450g ağırlığında olan X-S10, küçük ebatlarına rağmen 6.0 stop ve 5 eksenli görüntü sabitleme sunuyor. Retansiyon mekanizması kullanan ilk orta sınıf X serisi makine olma özelliğine sahip olan X-S10, ileri düzey görüntü berraklığı ve çözünürlüğüyle kullanıcısına işini kolaylaştırıyor.

X-S10 modelinde yüksek kontrastlı bir görünüm kazandıran ETERNA Bleach Bypass dahil 18 adet özel film simülasyonu vardır. Bu sayede X-S10, manzaraları berraklık ve canlı renklerle, portreleri ise çok güzel ten tonlarıyla beceri seviyesinden bağımsız olarak çekmenize yardım ediyor.

Güvenilir AF ve hızlı burst modu

X-S10 modeli hareket eden tüm canlılar ve bir belirlenen bir konunun yüzünü ve gözlerini izlemek için yüksek kesinlikli izleme AF ile donanmıştır. X-S10, mekanik obtüratörde 8fps, elektronik obtüratörde 30fps kararmasız ve çok hızlı seri çekim imkanı sunar.

Açılı LCD ekran ve vizör

X-S10 modeli, 180 dereceye kadar dönebilen, çok açılı LCD ekrana da ev sahipliği yapıyor. Bu teknolojisi sayesinde özçekimler için değil, aynı zamanda fotoğraf ve videoları değişik kamera konumlarından çekmek için de elverişli olan Fujifilm X-S10’da ayrıca üç farklı boost modu bulunuyor.

Kapsamlı video kayıt işlevleri

X-S10 modeli, veri miktarına göre 6K eşdeğerinde olan 4K videolar oluşturarak çekimin yüksek çözünürlüklü ve düşük gürültülü olmasını sağlar. Kamerada bulunan bir SD karta 4K/30p 4:2:0 8-bit kayıt yapılmasını ve HDMI çıkışı ile 4K/30p 4:2:2 10-bit video çıkışları destekler. Kamera aynı zamanda hızlı hareket eden bir konunun bir anlık hareketinin 10x ağır çekimlerini mümkün kılan 240p hızında çok hızlı Full-HD kayıt da yapabilmektedir. X-S10’un IBIS sistemine ek olarak Dijital Görüntü Sabitleme (DIS) modu özellikle makine ile yürürken oluşabilen her kamera sarsıntısını güçlü olarak dengeler.