Sony A7 V Tanıtıldı

Sony, popüler Alpha 7 full-frame aynasız serisinin merakla beklenen beşinci nesil modeli Alpha 7 V’i tanıttı. Yaklaşık 33MP çözünürlüğe sahip model, kısmen yığılmış Exmor RS CMOS sensörü ve yeni nesil BIONZ XR2 görüntü işleme motoruyla güçlü bir performans sunuyor. Bu motor, Sony’nin en güncel α serisindeki AI işleme biriminin tüm yeteneklerini içeriyor ve fotoğraf makinesi; Gerçek Zamanlı Tanıma AF, Gerçek Zamanlı İzleme, hız, renk doğruluğu, fotoğraf kalitesi ve video çok yönlülüğü gibi temel alanlarda belirgin bir gelişim sağlıyor. Sony ayrıca Alpha 7 V’in yüksek hızlı sürekli çekim performansını desteklemek için geliştirilen, tam kare uyumlu yeni standart zoom lensi FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II’yi de tanıttı.

Yapay Zeka Destekli Destekli Performans Artışı

Alpha 7 V’in AI işleme birimi, BIONZ XR2 motoruna entegre şekilde çalışıyor ve otomatik odaklama hızında, doğruluğunda ve takip istikrarında önemli bir ilerleme sağlıyor. Fotoğraf makinesi, konuyu anında tanıyor ve yüksek hassasiyetle izlemeye devam ediyor. Gerçek Zamanlı Tanıma AF’de %30’a varan performans artışı sunuluyor. 759 faz algılama noktası ve %94’lük kare kapsama alanı, EV -4,0’a kadar düşük ışık koşullarında bile nesne takibinin güvenilir şekilde sürdürülmesini mümkün kılıyor. Yüksek çözünürlüklü RAW işleme desteği artık Imaging Edge Desktop üzerinden sunuluyor ve post prodüksiyon sürecine esneklik kazandırıyor.

Yüksek Hızlı Sürekli Çekim

Yeni nesil Exmor RS sensör, önceki modele göre yaklaşık 4,5 kat daha hızlı okuma hızı sağlıyor. BIONZ XR2™ işlemciyle birlikte çalışarak minimum bozulmayla yüksek görüntü kalitesi üretiyor. Sistem saniyede 60 AF/AE hesaplaması yapıyor ve AF/AE izleme ile 30 fps’ye kadar karartmasız sürekli çekim performansı sunuyor. Spor ve vahşi yaşam gibi hızlı aksiyon içeren sahnelerde kritik anların kaçırılmasını önleyen bu yapı, fotoğrafçıya güvenilir bir takip deneyimi sağlıyor. Fotoğraf makinesi, 14-bit RAW formatında bile 30 fps’ye kadar çekim yapmaya devam ediyor. Yeni ön çekim (Pre-Capture) işlevi ise deklanşöre basılmadan bir saniye öncesine kadar kareleri kaydederek öngörülmesi zor hareketlerde belirleyici anların yakalanmasını kolaylaştırıyor.

Alpha 7 V, 16 kademeye kadar dinamik aralık sunuyor ve hem gölgeli hem parlak alanlarda zengin ton ayrıntıları üretiyor. Yeni yapay zeka destekli Otomatik Beyaz Dengesi (AWB), sahneyi analiz ederek ışık kaynağını derin öğrenme ile tahmin ediyor ve renkleri otomatik olarak doğru değerlere ayarlıyor. Bu işlem, daha doğal ve istikrarlı renkler oluşturuyor ve post prodüksiyon sürecinde düzeltme ihtiyacını azaltıyor.

Çok Yönlü Video Özellikleri

Fotoğraf makinesi, hibrit içerik üreticileri için güçlü bir video performansı sağlıyor. Tam kare modunda 7K aşırı örneklemeli 4K 60p, APS-C modunda/Super35mm’de ise 4K 120p kayıt yapılabiliyor. Piksel birleştirme olmadan tam piksel okuma yöntemi ince detayları koruyarak yüksek çözünürlüklü görüntüler üretiyor. Geliştirilmiş Dinamik Aktif Mod görüntü sabitleme, elde çekilen videolarda bile pürüzsüz ve stabil sonuçlar veriyor. Yapay zeka destekli konu tanıma sistemi, kayıt sırasında çerçeveyi otomatik olarak optimize eden Otomatik Çerçeveleme (Auto Framing) özelliğini çalıştırıyor. Geliştirilmiş dahili mikrofon yapısı ve yeni gürültü azaltma sistemi, sabit arka plan gürültülerini azaltıyor ve sesi daha doğal bir formda kaydetmeye devam ediyor.

Geliştirilmiş Kullanılabilirlik ve Kullanım Kolaylığı

Alpha 7 V, yüksek hızlı kablosuz aktarım için Wi-Fi 6E desteği sunuyor ve çift USB Type-C bağlantı noktasıyla profesyonel iş akışlarını hızlandırıyor. Yenilenen 4 eksenli çok açılı monitör, eğim ve vary-angle mekanizmalarını birleştirerek hem yatay hem dikey çekimlerde daha geniş bir hareket alanı sağlıyor. Güncellenen tutma yüzeyi, parmakların daha doğal yerleşmesini sağlayarak uzun çekimlerde konforu ve kontrolü artırıyor.

Güvenilir Tasarım

Fotoğraf makinesi, geliştirilmiş termal yönetimi ve verimli güç sistemiyle daha uzun çekim süreleri sunuyor. Monitör Düşük Parlaklık Modu pil ömrünü artırıyor ve CIPA standartlarına göre vizör kullanıldığında yaklaşık 630 çekim kapasitesi sağlıyor.

FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II – Çok Yönlü Lens

FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II, kompakt ve hafif yapısıyla Alpha 7 V’in sürekli çekim performansını en iyi şekilde destekliyor. Uyumlu gövdelerde 120 fps AF/AE izleme yapabiliyor, zoom sırasında hızlı otomatik odaklama performansını koruyor ve gövde–lens koordineli görüntü sabitleme sistemiyle akıcı sonuçlar üretiyor. Dahili nefes alma (focus breathing) telafisi de video çekimlerinde kararlı bir görüntü elde edilmesini sağlıyor. Dinamik aksiyon çekimlerinden hızlı tempolu etkinliklere kadar birçok senaryoda güvenilir performans göstermeye devam ediyor.