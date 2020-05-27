Logitech Circle View Kamera

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Apple HomeKit teknolojisiyle uyumlu güvenlik kamerası Logitech Circle View, Türkiye’de de satışa çıktı.

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Apple HomeKit teknolojisiyle uyumlu güvenlik kamerası Logitech Circle View, Türkiye’de de satışa çıktı.

Hayat kolaylaştıran teknolojileri ve yaratıcı tasarımlarıyla sektöre ilham veren Logitech, yeni ürünü Circle View Kamera ile hem evleri hem de görüntüleri güvence altına alıyor. Apple HomeKit teknolojisiyle uyumlu çalışan ve Türkiye’de Apple mağazalarında satılan Circle View Kamera, evini güvende tutmak isteyenler için üretilen gizlilik odaklı tasarımının yanı sıra, sınıfının en iyisi Logitech TrueView  video deneyimiyle de adından söz ettiriyor.

1589972071 Circle View 2 - Logitech Circle View Kamera

1080P HD video kaydı yapabilen Circle View Kamera, 180 derecelik görüş açısı sunuyor. Karanlıkta 4.5 metreye kadar kızılötesi çekim yapabilen kamera, 2.4 GHz Wi-Fi desteğine sahip. Kamerayı kullanmak için iOS cihaz veya MAC bilgisayar gerekirken, gizliliği öne çıkaran özellikleriyle de kullanıcılardan tam puan alıyor. IP64 sertifikası kötü hava şartlarında bile ürünün dış ortamlardaki görüntü kalitesinde ödün vermemesine destek oluyor. Kamera aşağı eğildiği takdirde odadaki görüntü engelleniyor, arkadaki tuşu sayesinde kullanıcılar kamera ve mikrofonu istedikleri zaman hızlıca kapatabiliyor.

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