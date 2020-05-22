Xiaomi Yeni Modelleri

Xiaomi, Türkiye'de Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S ve Mi Note 10 Lite olmak üzere üç yeni akıllı telefonunu duyurdu.

Xiaomi, Türkiye’de Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S ve Mi Note 10 Lite olmak üzere üç yeni akıllı telefonunu duyurdu.

Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro

Şu ana kadar dünya genelinde 110 milyonun üzerinde satış yapan Redmi Note serisi, orta düzey akıllı telefon pazarının en iyi telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Redmi Redmi Note 9S ve Note 9 Pro ile Redmi Note akıllı telefon serisi en uygun fiyatlarla en son tasarım özellikleri ve yenilikleri sunmaya devam ediyor.

64 Megapiksel dörtlü kamera

Arka kısımda bulunan oldukça etkileyici dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9 Pro’nun 64MP ana lensi, her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor. 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lensi ise kaliteden ödün vermeden büyük grup fotoğrafları çekilebilmesini sağlıyor. Arka kamerayı çevreleyen 5 Megapiksellik makro lens ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü sayesinde kullanıcılar, mükemmel bir bokeh efektiyle etkileyici yakın fotoğraf çekimi yapabiliyorlar.

Redmi Note 9 Pro’nun ön kısmında yüksek kaliteli selfie çekilebilmesini sağlayan 16MP ekran içi kamera bulunuyor. Yeni ağır çekim selfie moduyla özellikle sosyal medya kullanımı için harika ağır çekim videolar çekilebiliyor.

Redmi Note 9S ayrıca, 48 MP ana kamerası ve 8 MP ultra geniş açılı lensi ile fotoğrafçılığı ön plana çıkarıyor. 5 MP makro lensi ve 2 MP derinlik sensörü arkadaki dörtlü kamera kurulumunu tamamlayarak her açıdan mükemmel fotoğraf çekilebilmesini sağlıyor. Ekran içine yerleştirilmiş 16 Megapiksellik ön kamera, ekranın maksimum boyutta kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Mi Note 10 Lite

Tamamen yeni Mi Note 10 Lite, uygun fiyata birinci sınıf ekran ve çok işlevli dörtlü kamera deneyimi sunuyor. Elinizde tutarken mükemmel hissetmeniz için 6,47 inç 3D kavisli Amoled ekran ve 3D kavisli cama sahip olan Mi Note 10 Lite, ince yapısı, anında tepki veren hızlı ekran içi parmak izi sensörüyle telefonu hızla açıp günlük rutininize devam etmenizi sağlıyor.

Efsanevi Mi Note 10 ailesinin bir parçası olan Mi Note 10 Lite, hızlı fotoğraf ve video çekimi için Sony’nin IMX686 sensörü ile birlikte ultra geniş açılı fotoğraflar, oldukça yakın makro çekimler ve portreler için tasarlanmış özel sensörleri bir araya getiren çok yönlü bir 64 MP dörtlü kamera kurulumuna sahip.

Performans açısından, ultra sorunsuz mobil deneyim sunmak için Qualcomm Snapdragon 730G Mobil Platform’dan faydalanan Mi Note 10 Lite, tek şarjla iki günlük kullanım2 sağlayan büyük bir 5260 mAh’lik bataryaya da sahip. Ayrıca kesintisiz çalışma ve oyun için kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor.