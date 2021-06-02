TCL’nin Türkiye’de ürettiği ilk akıllı telefon 20 SE

160’ı aşkın ülkede ürün ve çözümlerini tüketicilere ulaştıran TCL, Türkiye’de ürettiği ilk akıllı telefonu TCL 20 SE ile kullanıcılara gelişmiş özellikler sunuyor.

Cihazda yüzde 90 ekran gövde oranı, 6.82 inç büyüklüğünde V çentikli bir ekranı ve ince bir kasada geniş görüntüleme performansı sağlayan 20.5:9 ekran oranı bulunuyor. Geniş ekrandan daha fazla yararlanabilmek için TCL 20 SE’de ayrıca kullanıcıların videoları izlerken internette gezinmesine veya mesajları yanıtlamasına olanak tanıyan Akıllı Kayan Pencere özelliği de mevcut.

TCL 20 SE, SDR’den HDR’ye dönüştürme teknolojisi ile videoları göz alıcı bir şekilde oynatabiliyor. NXTVISION teknolojisi sayesinde izlenen videoların rengi, kontrastı ve netliği, gerçek zamanlı olarak iyileştiriliyor. Akıllı telefonun çift hoparlör tasarımı, ses deneyimini de üst seviyeye çıkarıyor. Cihazda tüm bu özelliklere güç sağlamak için Qualcomm’un 8 çekirdekli işlemcisi ve 5.000 mAh batarya bulunuyor.

TCL 20 SE’nin dörtlü arka kamerası, fotoğrafı çekilen nesneleri otomatik olarak algılamak ve arka planı daha güzel hale getirmek üzere tasarlanmış yapay zeka destekli renkli portre ve gökyüzü geliştirme özellikleriyle birlikte geliyor.

Türkiye’de üretilen ilk model olan TCL 20 SE, 2.799 TL’lik tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla ve 3 aylık Ekran Koruma Garantisi ile piyasada yer alacak. TCL 20 SE için ön siparişler www.tclshoptr.com adresinden alınacak.