İnceleme: DJI Air 2S

Yazı ve Fotoğraflar: Cem Saner

Drone piyasasında da durum artık akıllı telefonlarda olduğu gibi hızlı değişmeye başladı. Yeni model, onun versiyonları, yeni modelin biraz daha yenisi ve onun küçük eklentiler ile geliştirilip sonuna bir harf ya da rakam eklenerek piyasaya sürülen modelleri…

Peki, neden yazıya böyle bir cümle ile başladık? Çünkü DJI geçtiğimiz ay yeni bir model daha piyasaya sürdü. Adı da DJI Air 2S. Önceki modeller neydi? Mavic Air ve Mavir Air 2. Rakam ve harf bol olduğu için gelecek yeni modeller için isim arama derdi pek yaşanmaz diye düşünüyorum. Peki, en son çıkan model Air 2S hangi yeniliklerle geldi, eskisinden farkı ne, almaya değer mi değmez mi bir bakalım.

2 kat büyük sensör

Air 2S’in göze çarpan en büyük özelliği sensör büyüklüğü. Bir önceki modelde sensör büyüklüğü 1/2 inch ve en yüksek video çekim kalitesi 4K/60 fps iken bu modelde sensör büyüklüğü iki katına çıkmış ve 1 inch sensör kullanılmış, video kalitesi ise 5.4K/30fps’ye yükselmiş. Bu değişiklik hem video hem de fotoğraf kalitesini epey değiştirmiş ve yukarılara çekmiş. Bu en büyük değişikliğe değindikten sonra diğer yeni özelliklere de sırasıyla göz atalım.

Yeni APAS 4.0

Eski modelde kullanılan APAS (otomatik pilot sistemi) geliştirilmiş ve adı 3.0 yerine 4.0 olmuş. Kısaca APAS sistemi nedir diye açacak olursak; çarpışma engelleyici sensörler açıkken drone karşısına engel çıktığında durur. APAS aktif ise sensörler açık olsa dahi drone engeli görüp durmaz etrafından dolaşarak devam eder. Yeni APAS ile eskisi arasındaki fark ise sensör sayısından kaynaklı. Eski modelde 3 sensör bu iş için kullanılırken yeni modelde 4 sensör devreye giriyor ve adı da APAS 4 oluyor. Not olarak eklemekte de fayda var bu sistem, 5.4K/30fps, 5.4K/25fps, 5.4K/24fps, 4K/60fps, 4K/50fps, 4K/48fps, 2.7K/60fps, 2.7K/50fps, 2.7K/48fps, 1080p/120fps ayarlarında video kayıt yaparken aktif olamıyor.

Görüntü Aktarım Sistemi

Görüntü aktarım sistemi de değişmiş, onunda adı OcuSync 2.0 yerine 3.0 olmuş. Bu sistem drone ile kumanda arasındaki iletişimi sağladığı için gelişmiş olması otomatik olarak sinyal mesafesini de arttırmış. Eski modelde video sinyal mesafesi 1080p kalitede 10 km olarak belirtilmişti. Bu modelde mesafe 12 km’ye çıkmış. Tabii bu bahsedilen rakamlar en uygun şartlarda testler yapılarak bize sunuluyor, çok ciddiye almamakta yarar var. Büyük şehirler ya da sinyal kirliliği çok olan alanlarda bu rakamlar 500 metrelere bile düşebiliyor.

Önceki versiyonlarda var olan Quickshots moduna ek olarak Mastershots eklenmiş. Bu iki modun aralarındaki fark ise, eski versiyonda kullandığımız akıllı uçuş seçeneklerini tek tek kullanabiliyorken Mastershots da bu modları arka arkaya ekleyerek seri çekimler yapabiliyoruz. Program daha sonra bu çekimleri geçiş efektleri ve müzik ile birleştirip hazır hale getirip size veriyor.

Uçuş süresi…

Birkaç teknik özelliğe daha kısaca değinip kendi uçuş tecrübelerime geçmek istiyorum. Ağırlık ve büyüklük olarak eski modeller ile arasında önemsenecek kadar bir fark yok. Air 2S’de diğerleri gibi 500 gram üzeri ve kayıt zorunluluğu var.

Pil, 31 dakika uçuş süresi veriyor ki benim Air serisinde en tuttuğum özelliktir. Gerçekten hava şartlarına da bağlı olarak 30 dakikayı rahat görebilirsiniz. Ancak önceki modelin Air 2S’den tek üstün olan tarafı bu herhalde, çünkü 34 dakika uçuş yapabiliyor. Bu süre yeni modelde 3 dakika düşmüş.

Kamerada sensör büyüklüğü dışındaki değişikliklere de kısaca değinelim. Air 2S’de 22 mm’lik bir lens kullanılmış. Air 2’ye göre az da olsa daha geniş bir açıya sahip. Netlik mesafesi ise 1 metreden 60 cm’ye düşürülmüş. Tabii sensör büyüdüğü için fotoğraf kalitesi de direk olarak artmış ve 12 MP’den 20 MP’ye yükselmiş.

Açılı Sensörler

DJI ilk kez bu modelde açılı çarpışma engelleyici sensörleri kullandı. Üst tarafa eklenen bu sensörler özellikle drone hızlı uçarken öne doğru ivmelendiği için eski sensörlerin algılayamadığı objeleri görebilmesi açısından önemli bir gelişme. Bu sensörler yeri ve açısından dolayı hem öndeki sensörlerin algılayamadığı kör noktaları algılıyor hem de yukarıdaki engelleri tanıyabiliyor. Ancak maalesef Air 2S’de önceki modelde olduğu gibi yanlarda sensör bulunmuyor.

Son olarak biraz kumandaya değinelim. Kumanda bir önceki model ile tamamen aynı. 6 saat kullanım süresi var, ancak bu süre telefonu şarj etme modu açık olduğunda 4 saate düşüyor.

Baktığımızda genel özelliklerin dışında aradaki en büyük fark ilk başta da söylediğim gibi kamera sensör büyüklüğü. Diğer tüm özellikler bir şekilde göz ardı edilebilir, ancak bu fark hiçbir şekilde kapatılamaz.

Kişisel deneyimler…

Buraya kadar okuduklarınız aslında sizlerin de DJI’ın sitesine girdiğinizde araştırıp bulabileceğiniz teknik özellikler. Gelelim kendi deneyimlerimize… Bu modelde bence en büyük fark sensörden kaynaklanan kalite farkı. Ancak profesyonel çekimler yapmıyorsanız bu farkı gündüz çekim yaparken anlamanız çok zor. Yani sensör büyüklüğü ya da 5.4K video ile 4K video arasındaki fark sizin için pek gözle görünür olmayacaktır.

Bugün ben drone alacağım ve hobi amaçlı kullanmak istiyorum diyen birisi rahatlıkla Mavic Air 2 alabilir. Air 2 ile 2S arasında (hobiciler için) teknik olarak aradaki fiyat farkını kapatacak bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Aradaki fark demişken rakamlar piyasada çok değişken olduğu için rakam vermiyorum ama iki model arasındaki fiyat farkının combo setler için yaklaşık 4.500 TL olduğunu söyleyebilirim.

Konumuza ve 3-4 satır yukarıya dönecek olursak, söylediğim gibi aradaki farkı gündüz çekimlerinde ayırt etmeniz çok zor, ama gece ya da ışığın yetersiz olduğu ortamlarda Air 2S bırakın kendi küçük kardeşini, Mavic 2 Pro’dan bile çok daha ötede. Gerçekten önceki diğer tüm modellerde var olan noise sorunu bu sefer çözülmüş ve hem video hem de fotoğraflarda tertemiz sonuçlar alabiliyorsunuz. Ancak bir şey var ki bu kısım profesyonel kullanıcıları ilgilendiriyor. Maalesef bu modelde de diyafram yok. Eğer amaç hobi ise diyafram varmış yokmuş çok dert değil, ama profesyonel çekim yapmak istiyorsanız maalesef bu model de bizleri acaba alınır mı diye düşündürüyor. Ticari çekimler de yapan birisi olarak şahsi fikrim, eğer model değiştirmek gibi bir amaç varsa beklemek… Muhtemeldir ki DJI çok yakın zamanda olmasa bile yeni bir Mavic Pro modeli çıkartacak ve özellikle benim en şikayetçi olduğum konu olan düşük ışık performansı da çözüldüğüne göre yeni özellikleri ile Mavic 3 Pro ya da adı her ne olacaksa kesinlikle beklenmesi gereken bir model olacak.