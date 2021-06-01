Canon’dan Yeni Nesil MegaTank Yazıcılar 

Canon, yeniden doldurulabilir mürekkep tanklarına sahip renkli yazıcı serisini iki yeni modelle genişletiyor. Üçü bir arada model PIXMA G640 ve tek iş

Canon, yeniden doldurulabilir mürekkep tanklarına sahip renkli yazıcı serisini iki yeni modelle genişletiyor. Üçü bir arada model PIXMA G640 ve tek işlevci yazıcı PIXMA G540, yüksek hacimli fotoğraf baskısını destekliyor. FINE yazıcı kafası ve altılı ChromaLife 100 boya bazlı mürekkep seti donanımına sahip olan bu modeller, canlı ve keskin baskı alınmasına olanak tanıyor. Yüksek kapasiteli baskı sağlayan MegaTank mürekkep şişeleri, basit bakım ve gelişmiş medya desteğiyle birlikte bu yazıcılar, yoğun baskı taleplerini karşılaması gereken fotoğraf baskı merkezlerinin iş akışlarını kolaylaştırıyor.

Her türlü yüzeye yüksek kaliteli ve keskin baskılar

Fotoğraf baskı hizmetlerine rekabet avantajı sunan PIXMA G540 ve G640, iki yeni özel kırmızı ve gri boya dahil olmak üzere altı boya bazlı mürekkebiyle geniş bir renk aralığı sunuyor. Bu sayede daha derin gölgeli alanlar ve daha zengin renkler yaratarak, güçlü kontrastlı canlı fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. Modellerde bulunan FINE yazıcı kafası teknolojisinin, renkli görünümü azaltması ve zengin renkler üretebilmesi sayesinde yüksek görüntü kalitesi elde ediliyor.

Çift taraflı mat kağıttan geleneksel parlak ve yarı parlak kağıda kadar farklı medya türlerinde daha az renk değişikliği sunan bu yazıcılar kullanıcılarına her yüzeyde tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli baskılar garanti ediyor. A4 boyutuna kadar kenarlıksız fotoğraflar basabilme imkanıyla bu yazıcılar, kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmasına olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcılar, buzdolabı magnetlerini kişiselleştirmek için Canon’un Mıknatıslı Fotoğraf Kağıdı veya duvarlarını süslemek için Yeniden Yapıştırılabilir Fotoğraf Kağıdı gibi farklı medya tipleri arasından seçim yapabiliyor.

Daha kısa süre daha az dolumla daha yüksek hacimli baskı

Ticari fotoğraf baskısı merkezlerinin yüksek hacimli baskı taleplerini karşılamak için tasarlanan Canon’un bu en yeni mürekkep püskürtmeli yazıcılarında, olağanüstü derecede yüksek sayfa verimi sağlayan MegaTank mürekkep şişeleri yer alıyor. Bir şişe seti yaklaşık 3.800 4×6 fotoğraf baskısı alabiliyor, bu da daha az şişe doldurma, daha az arıza süresi ve daha düşük maliyet anlamına geliyor. 47 saniyeden kısa süre içinde bir 4×6 fotoğraf baskısı alma kapasitesi ile 100 sayfalık arkadan besleme özelliği bir araya geldiğinde bu modeller verimliliği artırıyor.

Kolay kullanım ve bakım avantajı sunuyor

Kullanıcı tarafından değiştirilen FINE yazıcı kafası ve bakım kartuşu gibi avantajlı donanımlara sahip olan PIXMA G540 ve G640 kullanıcıların cihazlarını kendi başlarına yönetmelerini kolaylaştırıyor ve böylelikle arıza süresini azaltıyor. Zamandan ve emekten kazandıran MegaTank mürekkep şişelerinde hataları önlemek ve yeniden dolumu basitleştirmek için kolay kullanılan, anahtar tipi bir püskürteç yer alıyor.

Verimlilik göz önünde bulundurularak tasarlanan bu yazıcılar, pratik Otomatik Açma/Kapama özelliğiyle otomatik olarak enerji tasarrufu sağlarken, iki satırlı LCD ekran yazıcı ayarlarının ve işlerin yönetilmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca Canon PIXMA G540 ve G640 ’da Wi-Fi bağlantısı yer alıyor. Bu sayede fotoğraf tutkunları, sorunsuz bir baskı deneyimi için bilgisayarlarını, fotoğraf makinelerini ve akıllı cihazlarını kablosuz olarak bağlayabiliyor ve en sevdikleri fotoğrafları doğrudan Canon PRINT Uygulaması, Mopria for Android veya Apple AirPrint aracılığıyla yazdırabiliyor.