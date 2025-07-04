İnceleme: Acasis 10’u 1 arada USB-C Hub ve SSD Kutusu

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Acasis’in 10’u 1 arada USB-C hub ve SSD disk kutusu olarak kullanılan işlevsel bir ürünü inceleme konuklarımızdan biri oldu. Bu ürün, içerisinde en güncel SSD’leri kullanabileceğiniz hem USB-C hub hem de taşınabilir bir SSD kutusu olarak iş görüyor. Tabi tüm bunları bilgisayarınızın sadece tek bir USB-C – Thunderbolt portundan yapabilmesi işi daha da ilginç hale getiriyor. Gelin şimdi bu ürünün detaylarına yakından bakalım.

Bu yenilikçi ürün ilk başta bir Kickstarter projesi olarak başlamış ve oldukça ilgi görüp, binlerce destekçiden fon toplamış. Yani sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda kullanıcıların beklentilerini karşılayacak kadar talep görmüş bir çözüm var karşımızda. Bildiğiniz gibi pek çok taşınabilir bilgisayar günümüzde oldukça hafif ve kompakt bir yapıda tasarlanıyor. Böylece her yere yanımızda kolayca taşıyabiliyoruz. Ancak özellikle bu ince yapılı taşınabilir bilgisayarların birkaç eksikliği bulunuyor. Bu bilgisayarlar ince yapılarından dolayı az porta sahip oluyor. Böyle olunca da mutlaka bir çoklayıcıya ihtiyaç duyuluyor.

İncelediğimiz bu ürün, dijital içerik üreticileri, sürekli hareket halinde olan profesyoneller, sınırlı port sayısına sahip cihaz kullanıcıları ve yüksek hızlı taşınabilir depolama ihtiyacı olan herkes için önerilebilir. Ürün kutusundan Acasis hub, USB-C veri kablosu, silikon kılıf ve termal ped çıkıyor. Ürünün kutu içeriği gayet dolu…

Kutu içerisinden çıkan silikon kılıf, cihazı çantada taşırken veya darbelere karşı koruma sağlıyor. Bu kutuya SSD takmak oldukça kolay ve bunun için ekstra bir alet ya da vida gerekmiyor. SSD bölümünün kapağını elinizle kolayca açıp kapatabiliyorsunuz.

Ürünün tasarımı ve kullanılan malzeme kalitesi gayet iyi. Alüminyum alaşımlı gövde, oluklu yüzeyiyle ısıyı hızlı dağıtıyor. Ayrıca kutudan çıkan termal ped yerleştirildiğinde SSD’nizin uzun süreli kullanımlarda bile serin kalması sağlanıyor. Kullanımlarda her ne kadar gövde yapısı özel bir tasarıma ve malzemeye sahip olsa da ısınma oluyor tabii… Bu üründe bir fan bulunmuyor.

Cihazın ağırlığı sadece 145 gram. Böylece çantanızda rahatça taşınabiliyor ve yer kaplamıyor. Windows, MacOS, Android, Linux işletim sistemine sahip cihazlarda sorunsuz çalışıyor. Hem Thunderbolt 3 hem de standart USB-C portları olan cihazlarda kullanılabiliyor.

Şimdi cihazın en işlevsel kullanım alanlarından çoklayıcı portlarına geçelim isterseniz. Ürünün yan tarafında yer alan HDMI portu, 4K 60Hz video çıkışını destekliyor. Böylece içerik üreticileri yaptıkları işleri daha büyük profesyonel monitörlerde de kayıp olmadan düzenleyebiliyor. Harici monitörde oyun, film veya sunum yaparken de akıcı ve net görüntü sunuyor. Burada bir gecikme veya görüntü bozulması yaşamadım. HDMI yanında gigabit Ethernet girişi yer alıyor. Bilgisayarınızda Ethernet girişi yoksa bu sayede yüksek hızlı kablolu internet bağlantısı kurulmuş oluyor. Üst kısımda USB-A 3.1, USB-A 3.0, USB-C, 3,5mm kulaklık/mikrofon, microSD ve SD kart girişleri yer alıyor. Diğer yanında ise iki adet USB-C girişi daha bulunuyor. Bunlardan birisi 100W’a kadar güç dağıtımı da yapabilen PD özellikli bir port. Adaptör kullanacaksanız bu PD portuna takmanız gerekiyor. Bu cihazı taşınabilir bilgisayarınıza takıp, tek bir uygun adaptörle kullandığınızda kablo karmaşasını da engellemiş oluyorsunuz. Böylece dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz şarj ederken hub üzerindeki diğer cihazlara da enerji sağlanıyor.

Bu kutuya takacağınız SSD, 1TB üzerinde ise adaptör bağlamanız gerekiyor. 1TB ve daha düşük bir SSD takarsanız ekstra bir enerji ihtiyacı olmuyor. Ben bu kutuya 1TB’lık bir SSD taktım ve enerji ihtiyacı olmadan kullandım. Hatta hem SSD kullanıldığında hem de SD kart takıldığında da adaptör olmadan yine çalıştığını test ettim. Bu harici SSD kutusuna en fazla 8TB’a kadar depolama ürünleri takılabiliyor. En yeni ve güncel SSD ürünlerini bu kutuda güvenle kullanabilirsiniz. M2 SSD yuvasına sahip olan kutuya NVMe veya SATA uyumlu depolama ürünleri takılabiliyor. Uyumlu ölçüler ise şöyle: 2230/2242/2260/2280 NVMe ve SATA SSD.

Bu harici kutuya SSD takmak son derece kolay. Aletsiz ve vidasız montaj sayesinde sadece birkaç saniyede SSD’nizi takıp çıkarabiliyorsunuz. Bunu niye önemsiyorum? Çünkü herkesin bu konularda fazla teknik bilgisi olmayabilir. Bu yüzdende bu harici SSD kutusunun pratik ve taşınabilir bir yedekleme çözümü olduğunu söylemeliyim.

Bu üründe dikkat etmeniz gereken en kritik noktalardan biri tabiki içerisine takacağınız SSD olacaktır. Kutu içerisine en fazla 8TB’lık bir SSD takılabiliyor. Özellikle içerik üreticilerinin bu konuda yüksek hızlı bir ürün seçmeleri yerinde olacaktır.

Kingston KC3000 / 1TB’lık SSD kullandık

Ben bu kutuda kullanmak için tam bir fiyat performans ürünü olan Kingston’un yeni nesil PCIe 4.0 NVMe KC3000 SSD’sini tercih ettim. Kingston KC3000, yüksek performanslı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için 7000MB/s’ye varan çok yüksek hızlar sunabiliyor. Tabi ki bu üründe direkt ana karta takılmadığı için böyle bir hız göremiyoruz. Ancak 1000MB/sn’ye yakın bir aktarım hızı verdiğini söylemeliyim.

KC3000 serisinde 512GB’tan 4TB’a kadar kapasite seçenekleri bulunuyor. Bu seri, kompakt M2 2280 tasarımı sayesinde de esneklik sunuyor. KC3000 SSD hem render hem de 4K ve üzeri içerik oluşturmada ideal ve sorunsuz bir iş akışı için kısa yükleme süresi sağlıyor.

Performans ve dayanıklılığı bir araya getiren KC3000, ısıyı etkin bir şekilde dağıtmak ve yoğun iş yükleri sırasında sürücüyü serin tutmak için düşük profilli grafen alüminyum bir ısı yayıcısıyla güçlendirilmiş. İlk başta da söylediğim gibi bu SSD kutusu, oluklu yüzeye sahip alüminyum alaşımlı gövde ve termal pade sahip. Bunlar ısı dağıtma etkisi için birlikte çalışarak SSD’yi aşırı ısınmadan korurken güç tüketimini azaltıyor ve her zaman ideal bir performans sağlıyor. Ancak bu söylediğim yanlış anlaşılmasın. Yani kutu ısınmıyor gibi bir algı oluşmasın.

PCIe 4.0 arayüzüne sahip olan Kingston KC3000 için tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Acasis SSD kutusunda test etmek için KC3000’in 1TB’lık modelini kullandım. Ancak size tavsiyem bu tarz bir üründe 2TB ya da 4TB kapasiteleri seçebilirsiniz. Böylece geniş bir depolama alanına ve yüksek veri aktarım hızına ulaşabilirsiniz. Kingston’un bu SSD’sini hem bu tarz harici kutularda hem de masaüstü ya da notebook bilgisayarlarınızda güvenle tercih edebilirsiniz. Yüksek yazma ömrü sayesinde de uzun yıllar yine sorunsuz kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak Acasis’in 10’u 1 arada hub ve SSD kutusu işlevselliği, kompakt tasarımı ve yüksek performansıyla profesyonellerin ve ileri düzey kullanıcıların beklentilerini rahatça karşılıyor.

Acasis 10’u 1 arada USB-C Hub ve SSD Kutusu incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: