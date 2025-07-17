Huawei Pura 80 Serisi Tanıtıldı

HUAWEI, küresel lansmanla mobil görüntüleme alanında çığır açan yeni Pura 80 Serisi’ni tanıttı. Pura 80 Ultra ve Glazed Red renk seçeneğiyle öne çıkan Pura 80 Pro, 1 inç Ultra Lighting Kamera, yenilenmiş XMAGE görüntüleme motoru, çift telefoto lens yapısı ve yapay zekâ destekli kişiselleştirme özellikleriyle profesyonel çekim deneyimini mobil cihazlara taşıyor. Güçlü batarya performansı, yüksek hızlı şarj teknolojileri ve dayanıklılığı artırılmış cam yapısıyla da dikkat çeken seri, HUAWEI’nin kamera odaklı inovasyon stratejisinin en güncel örneği olarak öne çıkıyor.

HUAWEI Pura 80 Serisi, tanıtımda özellikle mobil görüntüleme alanında getirdiği yeniliklerle ilgi gördü. Güneş ışını deseninden esinlenilerek geliştirilen ve lüks mücevher tasarımlarını anımsatan ‘Forward Symbol’ anlayışı, cihazların estetik gücünü ortaya koyarken; Pura 80 Ultra’nın kamera modülünde kullanılan altın halka, markanın ileri teknoloji vizyonunu simgeleyen görsel bir odak noktası oluşturdu.

Kamera donanımıyla dikkatleri üzerine çeken Pura 80 Pro, düşük ışık performansında yeni bir seviyeye ulaştı. 1 inç Ultra Lighting Kamera, gece ışığında dahi yüksek netlikte kareler yakalayabilirken; Ultra Chroma Kamera teknolojisi, renkleri en doğal ve canlı haliyle kaydediyor. Pura 80 Ultra ise sektörde bir ilk olan Switchable Dual Telephoto Kamera sistemiyle dikkat çekti. Cihaz, 3.7x ve 10x odak uzaklıkları arasında geçiş yapabilen bu sistem, sinematik portrelerden ultra yakın planlara kadar çok yönlü çekim olanakları sunuyor.

Yenilenen XMAGE görüntüleme teknolojisi, sektörün en büyük telefoto sensörü ve yeni nesil algoritmalarla birlikte çalışıyor. Gelişmiş yapı, mimari detaylardan gece şehir manzaralarına, konser sahnelerinden uzak plan videolara kadar her senaryoda 4K çözünürlükte yüksek netlik ve renk doğruluğu sağlıyor.

Kullanıcı deneyimi özelinde ise lansmanda en çok dikkat çeken özelliklerden biri yeni AI Smart Controls düğmesi oldu. Kamera, fener veya yapay zekâ destekli lens gibi sık kullanılan işlevlere tek dokunuşla erişim imkânı sağlayan bu sistem, parmak izi tanıma özelliğiyle de güvenliği artırıyor. Ayrıca, çift yönlü AI gürültü engelleme teknolojisi sayesinde, kalabalık ortamlarda bile net telefon görüşmeleri yapılabiliyor.

Pura 80 Ultra ve Pro modellerinde 5170 mAh batarya kapasitesi sunuluyor. 100W HUAWEI SuperCharge ve 80W kablosuz SuperCharge desteği sayesinde cihazlar dakikalar içinde şarj edilebiliyor. Batarya ve performans alanındaki bu yenilikler, kullanıcıların gün boyu kesintisiz bir deneyim yaşamasını mümkün kılıyor.

Dayanıklılık konusunda da önemli bir yenilik olan 2. nesil Crystal Armor Kunlun Glass, Pura 80 Ultra modelinde yer alıyor. Yeni cam teknolojisi, çizilmelere karşı 16 kata, düşmelere karşı ise 25 kata kadar daha fazla dayanıklılık sağlayarak cihazın uzun ömürlü kullanımını garanti altına alıyor.