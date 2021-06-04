Huawei MateView’u tanıttı

Huawei, ilk amiral gemisi monitörü MateView‘u tanıttı. Çok çeşitli akıllı özellikleri destekleyen, Mate lakabını taşıyan minimalist Gerçek Renkli Monitör HUAWEI MateView, yeni nesil akıllı monitörler için kategoriyi yeniden tanımlıyor.

HUAWEI MateView, ekranda en küçük ayrıntıların bile aslına uygun olarak yeniden üretildiği üstün bir görüntüleme deneyimi sunan 3840 × 2560 doğal çözünürlüğü destekleyen 28,2 inç 3:2 panele sahip profesyonel düzeyde bir monitör. Fabrikada profesyonel olarak kalibre edilen her monitör sRGB modunda ΔE <1 ve DCI-P3 modunda ΔE <2 renk doğruluğu derecesine ulaşıyor. VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip HUAWEI MateView ile kullanıcılar, görüntüdeki daha koyu alanlarda gizlenen ayrıntıları fark etmekte sorun yaşamayacaklar. Kullanıcılar, DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini ve sRGB renk gamının yüzde 100’ünü destekleyen HUAWEI MateView ile ekrandaki inanılmaz renk genişliğine bayılacak.

HUAWEI MateBook ailesindeki birçok dizüstü bilgisayar ekranı gibi HUWAEI MateView da TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Flicker Free sertifikaları ile zararlı ışık emisyonlarını etkili bir şekilde filtreleme ve ekran titremelerinin neden olduğu olası göz yorgunluğunu azaltma yeteneğine sahip.

Maksimum esneklik sunan kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleri

Huawei’nin telekomünikasyon uzmanlığından yararlanan HUAWEI MateView, yalnızca kablo bağlantılarını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların cep telefonlarını, dizüstü bilgisayarlarını ve tabletlerini monitöre kablosuz olarak bağlamalarına da olanak tanıyor. HUAWEI MateView yalnızca akıllı telefon OneHop yansıtmasını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların Masaüstü Modunu kablosuz olarak başlatmasını da destekliyor. Bu mod ile kullanıcılar, akıllı telefonlarının bilgi işlem gücünden tam olarak yararlanabiliyor ve büyük ekranda nihai üretkenlik deneyiminin keyfini çıkarabiliyorlar.

Monitörün arkasında ise iki USB-C bağlantı noktası, iki USB-A bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, bir Mini DisplayPort ve bir 3,5 mm ses jakı var.

HUAWEI MateView’a bağlı fareler ve klavyeler, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi bağlı cihazlar için giriş ve gezinme çevre birimleri olarak kullanılabilir ve kullanıcıların tüm çevre birimlerini yeniden takmak zorunda kalmadan birden fazla cihaz arasında esnek bir şekilde geçiş yapmalarına olanak tanır. Kullanıcıların tek yapmaları gereken ise bir USB-C bağlantı noktası üzerinden HUAWEI MateView’a yeni cihaz takmak.

Her ayrıntıyı vurgulayan minimalist estetik

Ünlü ressam Wassily Kandinsky’nin kompozisyonlarından ve Fütürizm kavramından ilham alan HUAWEI MateView, geleneksel monitörlerdeki hacimli arka plakaları terk ediyor ve bunun yerine geometrik bir tasarıma sahip ve ince ayrıntılarla dolu minimalist bir görünüm için yenilikçi bir manyetik arka panel sunuyor. HUAWEI MateView, kullanıcılara son derece sürükleyici bir izleme deneyimi sunmak için yüzde 94 ekran-gövde oranına sahip.

Ek olarak, HUAWEI MateView, ilk kez yüksekliği ayarlanabilir entegre montaj aparatı ile birlikte geliyor. Monitörün ana kartı, tasarım gereği panelden ayrılarak, kullanıcıların tek parmakla yükseklik ve eğimlerini tercihlerine göre ayarlamalarına olanak tanıyor. Bu hassas mühendislik, herhangi bir masa alanını sorunsuz ve güzel bir şekilde tamamlayabilen bir monitörle sonuçlanıyor.

HUAWEI Smart Bar, yeni bir UI kontrol deneyimi sunuyor

Sezgisel olmayan bir ekran ayarları menüsü (OSD) ile gelen geleneksel monitörlerin aksine, HUAWEI MateView, kullanıcıların giriş kaynağı ve ses seviyesi gibi çeşitli ekran ayarlarını kolayca yapabilmeleri için kullanıcı dostu bir dokunmatik arayüz sunan akıllıca gizlenmiş HUAWEI Smart Bar’a sahip.

Standın içine yerleştirilmiş iki adet yüksek güçlü önden çıkışlı hoparlör, yansımadan kaynaklanan kalite kaybını en aza indiren ses kalitesi sunuyor.

Yerleşik gürültü azaltma algoritmalarını ve dört metre uzaktan ses alımını destekleyen iki mikrofon da standa entegre edildi. HUAWEI MateView ile kullanıcılar ister ev ister ofiste görüntülü görüşme veya telefon konuşması yapıyor olsunlar, konuşmalarının her zaman duyulduğundan emin olabilirler.