HONOR, akıllı yaşam stratejisi kapsamında yeni ürünlerini tanıttı

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, internetten canlı yayınlanan global lansman ile inovatif akıllı yaşam stratejisini, kapsamlı bir ürün portföyü sunarak genişlettiğini duyurdu. Daha akıllı ve bağlantılı bir yaşamın parçası olarak, yeni akıllı ürünlerini tanıtan HONOR, HONOR MagicBook Pro, HONOR ViewPad 6, HONOR Router 3 ve HONOR Vision X1 serisinin yanı sıra, akıllı ev yaşamı için üretilen 7 farklı HONOR Choice ürününü de duyurdu.

HONOR MagicBook Pro ve HONOR MagicBook Pro

HONOR’un duyurduğu yeni ürünlerin başında, 16.1 inç’lik dizüstü bilgisayarı HONOR MagicBook Pro geliyor. %90 ekran-gövde oranına ulaşmak için 4.9mm’lik ince çerçeveye sahip olan HONOR MagicBook Pro, kullanıcılara daha iyi bir ekran deneyimi sunuyor. Akıcı ve kararlı bir performans sunması için 10. nesil Intel Core i7-10510U işlemci ve NVIDIA GeForce MX350 grafik kartı ile güçlendirilen HONOR MagicBook Pro, yenilenmiş çoklu ekran özelliğiyle de kullanıcıların üretkenliğini maksimuma taşıyor.

Kullanıcılarının her zaman bağlantıda olmasını kolaylaştıran yeni tablet HONOR ViewPad 6, Kirin 985 5G SoC barındırıyor ve Wi-Fi 6+ teknolojisini destekliyor. Hem iş yaparken hem de oyun oynarken gecikmesiz bir performans sunan HONOR ViewPad 6, 2K FullView Ekran, akıllı bir bölünmüş ekran seçeneği ve sıra dışı HD stereo ses kalitesi sunuyor. Tablet, ekran-gövde oranı ve ilgi çeken tasarımıyla kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına yardımcı oluyor.

HONOR Router 3 ve HONOR Vision

Kullanıcıların çok daha yüksek kablosuz hızlara ulaşmasını sağlayan Wi-Fi 6 destekli HONOR Router 3, Wi-Fi 6+ yonga seti ve Gigahome çift çekirdekli 1.2GHz işlemci sayesinde, daha düşük güç tüketirken, daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Birer 2.4GHz ve 5GHz bandıyla toplamda 3000 Mbps’ye kadar kablosuz bağlantı hızı sunabilen HONOR Router 3, çok daha fazla cihazın kararlı ve düşük gecikmeli bağlantı için OFDMA teknolojisini barındırıyor.

8K görüntüleme, Hareket Tahmini, Hareket Telafisi ve 4 adet 10W hoparlör çıkışına sahip akıllı ekran HONOR Vision X1, muhteşem ses kalitesinin yanında büyüleyici gerçekçilik de sunuyor. Yüksek performansının yanı sıra şık tasarımı ile de dikkat çeken HONOR Vision X1, kullanıcılara kesintisiz ve her zaman bağlantıda olan bir yaşam tarzı sunmak için akıllı yardımcıya sahip. Diğer HONOR cihazlarından da kontrol edilebilen HONOR Vision X1 Serisi, 65 inç, 55 inç, 50 inç ekran boyutuyla tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

HONOR Choice serisi

HONOR akıllı yaşam ekosisteminin bir parçası olan HONOR Choice serisi; akıllı ev, spor, eğlence, teknoloji ve seyahat alanlarında tanınmış markaların ürettiği, sınıfının en iyisi akıllı ürünleri barındırıyor. HONOR Choice serisi, markanın farklı ürün kategorilerinde inovasyon geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyarken şık ve insan merkezli tasarım felsefesini de yansıtıyor. HUAWEI HiLink gibi yenilikçi teknolojiler bağlantıda kalabilen HONOR Choice serisi ürünleri, tamamen bütünleşmiş bir akıllı deneyim sunuyor.

HONOR Choice serisinde tanıtılan TWS Earbuds X1, gerçek kablosuz kulakiçi kulaklık, muhteşem ses deneyimini, 24 saate kadar sunduğu pil ömrüyle sağlıyor.

Serinin bir diğer ürünü olan Akıllı Süpürge ise, güçlü vakum ve mop teknolojine sahip, hafif bir temizleme aracı. 350W’lık 100000 RPM gücündeki motorla güçlü bir çekim kuvveti oluşturan süpürge, 65 dakikaya kadar süren pil süresine sahip. Bununla birlikte farklı yüzeylerdeki bakterileri de yok etmek için morötesi sterilizasyon temizleme sistemi barındırıyor.

HONOR Choice serisinin diğer ürünleri Pervanesiz Vantilatör ve Nemlendirici sıcak yaz günleri için serinlik ve rahatlık sağlarken, Masa Lambası, Elektronik Diş Fırçası ve Akıllı Su Isıtıcı gibi akıllı seçeneklerle de kullanıcıların evlerindeyken akıllı yaşam sayesinde sağlıklı ve eğlenceli günler geçirmelerini hedefliyor.