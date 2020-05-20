AMD, yaptığı açıklamada yayın ve mühendislik konusunda çalışan profesyoneller için sıra dışı grafik ve işlem gücü sunan, bunun yanında yenilikçi özelliklere de sahip olan AMD Radeon Pro VII grafik kartını duyurdu. Bu yeni grafik kartı, günümüzün en çok performans isteyen yayın ve medya projeleri, karmaşık bilgisayar destekli mühendislik (CAE) simülasyonları ve AMD ile güçlendirilen süper bilgisayarlarda bilimsel keşifleri mümkün kılan yüksek performanslı bilgi-işlem (HPC) uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılması için tasarlandı.

AMD Radeon Pro VII grafik kartı, 16GB sıra dışı hızda HBM2 bellek, 6 senkronize ekran desteği ve yüksek bant genişlikli PCIe 4.0 bağlantı teknolojisini sunuyor. Rakibine göre Blackmagic Design DaVinci Resolve’da yüzde 26’ya kadar daha yüksek 8K görüntü işleme performansı ve dolar başına 5.6 kata kadar kayan nokta performansı (FP64) sağlayan bu yeni grafik kartı, iş istasyonu pazarında ilk defa AMD Infinity Fabric Link teknolojisini de sunmuş oluyor. AMD Infinity Fabric Link, uygulama veri akış hızını, çoklu GPU’lu sistem kurulumlarında yüksek hızlı GPU-GPU iletişimini sağlayarak artırıyor.

Yeni iş istasyonu grafik kartı, post-prodüksiyon ekiplerinin ve yayıncıların, yayın kabininden stüdyoya ve medya sunucusuna kadar 8K içerikleri görselleştirme, inceleme ve düzenleme için gereken yüksek performans ve gelişmiş özellikleri sağlıyor. Bunun dışında mühendislerin ve verilerle ilgilenen bilim insanlarının da daha büyük ve daha karmaşık modeller ve veri setlerini kullanmasını, bu sırada mühendislik simülasyonları ve bilimsel bilgi-işlem yüklerini çalıştırırken de süreleri kısaltmalarını sağlıyor.