Sony’den Yapay Zekalı Akıllı Görüntü Sensörleri

Sony Corporation, Yapay Zekâ (AI) ile görüntü işleme fonksiyonuna sahip dünyanın ilk iki akıllı görüntü sensörü modelini piyasaya sunacağını duyurdu. AI görüntü işleme fonksiyonunun görüntü sensörüne yerleşik olması sayesinde yalnızca gerekli olan veriler ayıklanıyor ve yüksek hızda uç AI ile işleniyor, böylece bulut hizmetlerini kullanırken veri transferi süresi azalıyor, gizlilik endişeleri üzerine gidiliyor ve gerek enerji tüketimi gerekse iletişim masrafları aşağı çekiliyor.

Söz konusu ürünler, AI donanımlı fotoğraf makinaları geliştirilmesi için fırsatları genişletirken bir yandan da perakende ve endüstriyel ekipman sektörlerinde çok çeşitli uygulamaları mümkün hale getiriyor ve bulut ile bağlantılı en ideal sistemlerin kurulabilmesine katkıda bulunuyor.

IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojisinin yaygınlaşması, çok çeşitli türden cihazların buluta bağlanabilmesine olanak sağlayarak bu cihazlardan elde edilen bilginin bulut üzerinde AI ile işlendiği bilgi işleme sistemlerinin kullanımını gündelik hayatın bir parçası haline getirdi. Öte yandan, bulut üzerinde tutulan bilgi hacminin giderek artması, çeşitli sorunlar doğuruyor: Artan veri aktarım süresinin gerçek zamanlı bilgi işleyebilme kapasitesinde aksamalara yol açması; kullanıcıların kişisel verilerin bulutta depolanmasıyla ilgili güvenlik endişeleri yaşamaları; bulut hizmetlerinin gerektirdiği enerji tüketiminde ve iletişim masraflarında artış olması gibi.

Yeni sensörler, piksel çipi ve mantık çipinden oluşan kümelenmiş bir konfigürasyona sahip. Mantık çipi üzerinde AI görüntü analiz ve işleme fonksiyonu ile donatılmış olan bu görüntü sensörleri, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Piksel çipi tarafından alınan sinyalin sensör üzerinde AI ile işlenmesi, yüksek performanslı işlemcilere ya da harici belleğe ihtiyacı ortadan kaldırıyor, uç AI sistemlerinin geliştirilmesine imkân sağlıyor. Sensör, görüntü bilgisi yerine metaveri çıktısı (görüntü verisine ait semantik bilgi) oluşturuyor, bu sayede de veri hacmi küçülüyor ve güvenlik endişeleri dikkate alınıyor. Dahası, AI kabiliyeti, yüksek hızda AI işleme ile gerçek zamanlı nesne takip gibi çok amaçlı uygulamalar için muhtelif işlevler gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor. Aynı zamanda dahili belleği kullanıcı ihtiyaçlarına ya da sistemin kullanıldığı lokasyonun koşullarına uygun şekilde yeniden yazarak farklı AI modelleri de tercih edilebiliyor.