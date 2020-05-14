Acer Projektörler “Evde Kalırken” En Keyifli Anlara Eşlik Ediyor

Sağlıklı kalmak ve sevdiklerimizi korumak için evde kalmaya devam ettiğimiz bu dönemde kullanıcılar, Acer’ın üst seviye görüntü kalitesi sunan, kolay kurulum ve son derece kolay kullanım sağlayan projektörleriyle evdeki anlarına keyif katıyor. P1655 modeli üst seviye görüntü teknolojileriyle sinema keyfini evinize getirirken fark yaratan bir oyun deneyimi sunuyor. C250i ise her yere kolayca taşınabilen ve her yüzeye yansıtmayı mümkün kılan tasarımıyla öne çıkıyor. Kullanıcılar sosyal medyada takip ettikleri canlı yayınları C250i’nin otomatik dikey moduyla istedikleri yüzeye yansıtarak küçük akıllı telefon ekranlarına bağlı kalma derdinden kurtuluyor.

Profesyonel Seri P1655 ile Yüksel Performans

Kullanıcılar Acer P5 serisi modellerinden biri olan P1655 ile canlı renklerle eğlencenin tadını çıkarıyor. Güçlü performansla üst düzey görüntü teknolojilerini bir araya getiren P1655, sinema veya oyun benzeri içeriklerde sunduğu capcanlı görüntülerle heyecanı artırıyor.

Acer P1655, yüksek kontrast oranının yanı sıra, en iyi kalitede görüntüler üretebilmek için 4000 lümenlik parlaklık sunuyor. Ofis içi kullanımda sunumların etkileyiciliğini artıran özellikleri bir yana, evde vakit geçirmenin en keyifli anlarında kullanıcılara eşlik ederek kristal parlaklığında görüntülerle izleyiciyi bambaşka bir deneyimle buluşturuyor. Acer’ın LumiSense, ColorBoost3D ve Color Safe II teknolojileri de en gerçekçi renk yelpazesini sağlıyor. WUXGA (1920×1200 piksel) çözünürlükle, 120 Hz yenileme hızı ise keskin ve berrak bir görsellik oluşturarak akıcılığı artırıp detayları öne çıkarıyor. P1655, 10W’lık dahili hoparlörleri sayesinde harici bir ekipmana olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yüksek ses kalitesiyle görüntülerin yarattığı etkiyi ikiye katlıyor. Opsiyonel olarak sunulan Wireless dongle, kablosuz bağlantı imkanını sağlarken akıllı cihazlara yüklenen eDisplayPro uygulaması ile tablet, bilgisayar ve akıllı telefonlardan kolayca görüntü aktarılabiliyor.

C250i: Mutfakta, Balkonda, Yatak Odasında…

Yalnızca 775 gram ağırlığı ve kompakt boyutları sayesinde istenilen her yere kolayca taşınabilen Acer C250i, film, dizi, video veya sosyal medya içeriklerini izleme keyfini kablolardan arındırıyor. Otomatik dikey mod özelliğine sahip cihaz, bu sayede dikey video görüşmelerini zahmetsizce yansıtabiliyor ve doğrudan akıllı telefondan kablosuz olarak paylaşıma imkan tanıyor. Benzersiz silindir formuyla her yüzeyde rahatlıkla kullanılmak için tasarlanmış olan C250i; görüntüleri Full HD (1920×1080 piksel) olarak, duvarda, tavanda veya bulunulan mekanda en uygun yüzeyde yansıtma yapabiliyor; stant veya üç ayak aksesuarlarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Hem Android hem de iOS destekli cihaz, hareket halindeyken de kullanım kolaylığı vadediyor. Üstelik bilgisayara veya başka bir kaynağa bile gerek olmadan, USB bellek üzerinden de içerik yansıtmak mümkün.