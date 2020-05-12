OPPO Reno3 ve Reno3 Pro

OPPO, yeni Reno3 Serisi ürünleri satışa sunuyor. Yeni ColorOS 7 ile güçlendirilen ve OPPO’nun son teknolojik gelişmelerini 48 MP Arka Dörtlü Kamera tasarımında sunan seri, yeni bir mobil fotoğrafçılık trendi oluşturacak ve koleksiyon değeri taşıyan fotoğraflar çekmek artık daha kolay olacak.

Fotoğrafçılık OPPO’nun en önemli odak noktası ve güçlü yanlarından birini oluşturuyor. Reno3 Serisi, yepyeni Ultra Video Sabitleme 2.0 video modunu sunarak Reno2’nin video keşif ve geliştirmelerini daha ileri noktaya taşıyor. Aynı zamanda Reno3 Pro’da video çekerken normalden %87 daha geniş görüş açısı yakalamak için Geniş Açı Sabitleme Modu da bulunuyor. Reno3 Pro, iç ve dış mekan fark etmeksizin sarsıntısız ve net fotoğraflar çekiyor.

Buna ek olarak, OPPO Reno3 Pro’daki video bokeh efekti ve akıllı video düzenleme mükemmel sonuçlar veriyor. Reno3 Pro’da bulunan akıllı video düzenleme yazılımı SoLoop, özelleştirilmiş şablonlara video klipler oluşturuyor. 90Hz ekranla birlikte, kullanıcılar video çekimlerinin keyfini çıkarabiliyor.

OPPO Reno3 Pro’nun dörtlü arka kamera modülünde 48 MP ana kamera, 13 MP telefoto lens, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP siyah beyaz kamera bulunuyor. OIS’li Sony IMX586 sensöre sahip ana kamera, yeni IPS görüntü algoritması sayesinde görüntüleme efektini iyileştiriyor. 13MP telefoto lens 48MP ana kamera ile beraber 2x optik, 5x hibrit ve 20x digital zoom yapmasını sağlıyor. Ayrıca geniş açı lensi kullanarak geniş açıda da sabit fotoğraflar elde edebilirsiniz.

OPPO Reno3 Pro, ön kameralar açısından sektörün en yüksek piksel sayısına sahip ön kamera modüllerinden biri olan 32MP ultra net kamerayı kullanıyor. Selfie’leri net ve güzel hale getirmek için özelleştirilen Portrait Beautify 2.0, selfie çekerken ten rengini ve ışık durumunu algılıyor. Reno3 modelinde ilk kez ön kameraya Gece Modu algoritması ekleyen OPPO, geceleri selfie çekmek isteyenler için de farklı bir deneyim vaat ediyor.

Fotoğraf ve videoları daha iyi görmek için Reno3 Pro’nun 90Hz hıza sahip ekranının parlaklığı 800nit’e ve maksimum parlaklığı 1100nit’e kadar çıkıyor. Güneş ışığı gibi tüm aydınlatma koşullarında ekran kolayca görülüyor. Maksimum 180Hz dokunma örnekleme oranı, kullanıcıların oyun ve videolar gibi uygulama senaryolarındaki taleplerini karşılayarak yumuşak dokunuşlarla bulanıklık olmadan oyun oynamasına olanak tanıyor.