OPPO Find X8 ve Find X8 Pro

OPPO, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Find X8 ve Find X8 Pro’yu küresel pazara sunduğunu duyurdu. Bu yeni seri, kamera, performans ve batarya gibi alanlarda ileri seviye kaliteli deneyimler sunarak, yeni ColorOS 15 ile donatılmış ve AI çözümleriyle güçlendirilmiş bir akıllı telefon deneyimi sağlıyor.

Find X8 ve Find X8 Pro, premium cam ve alüminyum yapı ile şıklığı ve dayanıklılığı birleştiriyor. Kozmoz Halka tasarımı, her iki telefonun da ergonomik bir elde tutma deneyimi sunmasına olanak tanıyor. Ultra güçlü kamera sistemlerine rağmen, her iki telefon da sınıfındaki en ince amiral gemisi tasarımını sunuyor.

Find X8; 6.59 inç ekranı, kompakt yapısı ve 7.85 mm ince profiliyle mükemmel bir kullanım deneyimi sağlarken, Find X8 Pro’nun 6.78 inçlik geniş ekranı, zarif kavisli çerçeve ve dört kavisli camı sayesinde hem görsel hem de dokunsal olarak etkileyici bir deneyim sunuyor.

Daha Az Kenar, Daha Fazla Ekran

Find X8 ve Find X8 Pro, pürüzsüz 120Hz ekran yenileme hızı ve yüksek parlaklık özellikleriyle dikkat çekiyor. Find X8 serisinin ekranları, 1600 nite kadar pik parlaklığa sahip ve HDR içerikler için 4500 nite kadar parlaklık sunuyor. Find X8’in ultra ince 1.45 mm ekran çerçevesi, neredeyse kenara kadar ekran deneyimi sağlarken, Find X8 Pro’nun simetrik 1.9 mm çerçevesi, daha büyük ekranıyla birleşerek etkileyici bir görsel deneyim yaşatıyor.

Her iki model de Islak Dokunma teknolojisi ile yağmurda ya da ıslak elle bile sorunsuz kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca, TÜV Rheinland Eye Comfort 4.0 sertifikası sayesinde göz dostu bir deneyim yaşatıyor.

Hasselblad Master Kamera Sistemi

Hasselblad Master Kamera Sistemi ile donatılan OPPO Find X8 Serisi, 50MP çözünürlüğünde kameralarla geliyor. Find X8; 15mm, 24mm ve 73mm periskop kameralarına sahipken, Find X8 Pro daha geniş 135mm periskop kameraya sahip dörtlü kamera sistemi bulunuyor.

Her iki modelde de, OPPO’nun yeni üçlü prizmalı periskop kameraları yer alıyor. Find X8 Pro, sektördeki lider zoom performansını sunan ilk telefonlardan biri olarak, fotoğrafçılık dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Ultra Güçlü MediaTek Dimensity 9400 Yonga Seti

MediaTek Dimensity 9400 yonga seti ile güçlendirilen Find X8 Serisi, CPU’da yüzde 35 ve GPU’da yüzde 41 daha hızlı performans sağlıyor. Ayrıca bu seri, AI görevlerinde enerji verimliliği yüzde 35 oranında artırılmış olarak geliyor.

Ultra Stabil Bağlantı için AI LinkBoost

AI LinkBoost teknolojisi ile donatılan Find X8 ve Find X8 Pro, 20 antene sahip olup, zayıf ağ koşullarında bile güçlü bağlantı sağlıyor. AI LinkBoost, bağlantı hızını yüzde 50 oranında artırırken, kalabalık alanlarda video yükleme hızını yüzde 79 oranında hızlandırıyor.

İnce Tasarım, Devasa Batarya Ömrü

Find X8 Serisi silikon-karbon batarya teknolojisi ile uzun batarya ömrü sunuyor. Find X8’in 5630mAh bataryası ve Find X8 Pro’nun 5910mAh bataryası, gün boyu kullanım sağlıyor. Her iki model de 80W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisi ile dakikalar içinde dolum ile saatlerce kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca, 50W AIRVOOC kablosuz şarj desteği de bu serinin özellikleri arasında bulunuyor.

ColorOS 15 ve OPPO AI

Find X8 Serisi, ColorOS 15 ile geliyor ve yeni AI araçları sayesinde fotoğrafları netleştirme, hareketli fotoğrafları iyileştirebilme ve yansıma gibi sorunları ortadan kaldırıyor. ColorOS 15, Luminous Rendering Engine sayesinde daha hızlı dokunmatik tepki ve daha üstün stabilite sunuyor. Ayrıca, Android 15 ile gelen Fin d X8 serisi, altı yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacak.