Sony Alpha 1 II Tanıtıldı

Sony, en yeni AI işleme birimiyle güçlendirilen ikinci nesil Alpha 1 II’yi tanıttı. Sony’nin yeni amiral gemisi bu model, yaklaşık 50,1 MP çözünürlüklü sensör, 30 fps’ye kadar kesintisiz çekim yapabilen AF/AE takibi, bozulma önleyici deklanşör ve orta-yüksek hassasiyetlerde gelişmiş görüntü netliği sunuyor.

AI işleme birimi, gelişmiş konu tanıma performansı ve “Otomatik” mod dahil çeşitli özellikleri sayesinde birçok farklı konuyu algılayabiliyor. Alpha 1 II, Alpha 9 III’ten miras kalan bir saniyeye kadar ön çekim ve geliştirilmiş ergonomik tasarım gibi yenilikler de sunuyor. Profesyonel senaryolar için tasarlanan fotoğraf makinesi, yalnızca 743 gramlık hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

Yapay zeka sahteciliğine karşı geliştirilmiş teknoloji

Gelişen teknoloji ve yapay zeka kullanımıyla birlikte, bir fotoğrafın kimliğini doğrulama yeteneği her zamankinden daha önemli hale geldi. Sony’nin gerçek zamanlı orijinallik bilgisi sunan Kamera Orijinallik Çözümü ile uyumlu şekilde çalışan Alpha 1 II, manipülasyonlara ve yapay zeka tarafından üretilen sahteciliklere karşı mücadeleye de yardımcı oluyor.

Yüksek çözünürlük, hız ve yapay zeka kombinasyonu

Alpha 1 II, yaklaşık 50,1 MP çözünürlüklü full-frame Exmor RS yığma yapılı CMOS sensörü ve en yeni BIONZ XR görüntü işleme motorunun birleşimiyle, geniş dinamik aralığa sahip yüksek çözünürlüklü görüntüler üretiyor. APS-C kırpma modunda dahi yaklaşık 21 MP çözünürlüğünde görseller sunuyor.

Sony’nin yeni amiral gemisi, etkili AF/AE özellikleri sayesinde saniyede 30 kareye kadar karartmasız sürekli çekim yapabiliyor ve karmaşık hareketleri saniyede 120 defaya kadar takip edebiliyor. Ayrıca, deklanşöre basılmadan bir saniye öncesine kadar görüntülerin yakalanmasını sağlayan ön çekim işlevini ve seri çekim hızını geçici olarak artırabilen sürekli çekim hızı artışı özelliğini de içeriyor.

Alpha 1 II’nin yapay zeka işleme birimi, gerçek zamanlı tanıma AF özelliğiyle insan, hayvan, kuş, böcek ve araç gibi nesneleri tanıyıp etkili şekilde izleyebiliyor. Yeni eklenen “Otomatik” özelliğiyle gerçek zamanlı tanıma AF’nin en gelişmiş versiyonunu kullanıma açarak konu modu belirtmeye gerek kalmadan otomatik tanıma sağlıyor.

Daha az bozulma ve parazit

Alpha 1 II, bozulmayı önleyen deklanşörü sayesinde profesyonellerin ihtiyaç duyduğu performansı destekliyor. Orta ila yüksek hassasiyetlerde düşük parazit performansı, yüksek deklanşör hızının gerektiği kapalı alan sporlarında dahi daha az parazitli ve net arka planlı görüntüler elde edilebilmesine olanak tanıyor.

Ayrıca, Alpha 1 II, fotoğraf çekerken 8,5 durak (merkez) ve 7,0 durak (çevre) kadar etkileyici bir şekilde geliştirilmiş optik görüntü sabitleme özelliği ve video çekimi için yeni desteklenen Dinamik Aktif Mod özelliğine öncülük ediyor.

Kullanım Kolaylığı ve Yüksek Hassasiyetli İş Akışı

Fotoğraf makinesi, her açıya rahatça ayarlanabilen ve çok talep gören 4 eksenli çok açılı 3,2 inç LCD monitöre sahip olmasıyla öne çıkıyor. İkinci nesil Alpha 1 II’nin gövdesi, gelişmiş ergonomik tasarımı, tutma yeri ve deklanşör düğmesinin konumundaki güncellemelerle konforlu bir çekim süreci sağlıyor.

Alpha 1 II, ek görüntüleme desteği sağlamak için yeni bir derin pedli göz merceği kabı (model FDA-EP21) aksesuarı ile birlikte geliyor. Böylelikle kullanıcı tercihi ve ihtiyacına göre kişiselleştirilebiliyor. İki Z pili (model NP-FZ100) aynı anda ve toplamda 155 dakika gibi hızlı bir sürede tam şarj edebilen BC-ZD1 Çift Pil Şarj Cihazı sayesinde pil yönetimini iyileştiriyor. Ayrıca, VG-C5 uyumlu dikey tutma yeri, çekim ihtiyaçlarını genişletmek için ek pil performansı ve ergonomik destek sunuyor.

Öte yandan, kablolu LAN üzerinden 2,5GBASE-T desteği sayesinde hızlı ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı arayan profesyonellerin iş akışlarına destek veriyor. Ek olarak, 5G taşınabilir veri vericisi PDT-FP1 (ayrı satılır) ile birleştiğinde, çekilen veriler yüksek hızlı ve istikrarlı 5G ile iletilebiliyor. Bu yüksek bağlantı seviyesi, veri aktarımından içerik oluşturma ve dağıtmaya kadar iş akışlarını önemli ölçüde iyileştirerek profesyonellerin iş verimliliğini artırıyor.