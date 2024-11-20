DJI’nin üç yeni ürünü Türkiye’de satışta

DJI’nin Türkiye distribütörü Karfo Karacasulu, teknoloji tutkunlarını sevindirecek üç yeni ürünü Osmo Action 5 Pro, Air 3S ve Neo’yu Türkiye pazarına sundu.

Karfo Karacasulu her biri farklı ihtiyaçlara hitap eden üç yeni ürünü Osmo Action 5 Pro, Air 3S ve Neo’yu Türkiye’de satışa sundu. Bu yeni DJI teknolojileri, kullanıcıların karada, havada ve suda eşsiz çekimler yapmalarını sağlarken, aynı zamanda kolay kullanım, profesyonel görüntü kalitesi ve yenilikçi teknolojilerle dolu bir deneyim sunuyor.

DJI, aksiyon kamera serisinin en yeni ürünü Osmo Action 5 Pro

DJI Osmo Action 5 Pro, macera dolu anları olağanüstü bir kaliteyle kaydetmek isteyenler için mükemmel bir seçim. Dağlardan denizlere, güneşli yaz günlerinden karla kaplı yamaçlara kadar her türlü koşulda mükemmel sonuçlar için Osmo Action 5 Pro çekime hazır. 1 inç CMOS sensörü ve 10-bit renk kaydıyla, en zorlu ışık koşullarında bile çarpıcı detaylar sunuyor. Osmo Action 5 Pro, 13.5-stop dinamik aralık ile daha önce aksiyon kameralarında görülmeyen bir kalite sunuyor. Düşük ışıkta bile SuperNight modu sayesinde fotoğraf ve videolarda hiç olmadığı kadar netlik elde ediliyor. İster güneşin batışı, ister gece yıldızları… 4K 60fps video çekimi ile her detayı mükemmel şekilde yakalanıyor. Uzun çekimler ve keşifler için Osmo Action 5 Pro’nun 4 saate kadar kesintisiz pil ömrü ile artık maceralar yarıda kesilmiyor.

Seyahat tutkunları için tasarlanan yeni drone DJI Air 3S

DJI Air 3S, gelişmiş çift kameralı yapısıyla havadan çekimlere profesyonel bir dokunuş katıyor. Gelişmiş çift kameralı yapısı sayesinde, gece gündüz fark etmeksizin her anı sinematik bir deneyime dönüştürmek için tasarlandı. 1 inç CMOS ana kamera ve 70mm orta telefoto kamera, manzaralardan portrelere kadar her sahnede sinematik sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. 45 dakikalık uçuş süresi ve çok yönlü engel algılama sistemiyle hem güvenli hem de keyifli bir uçuş deneyimi sunuyor. Serbest Panorama özelliği, yaratıcı perspektifler sunmak için yeni yollar açıyor. Manuel olarak belirlenen bir alan veya konuyla birden fazla görüntüyü birleştirerek etkileyici panoramik çekimler yapılabiliyor. Gece çekimlerini güvenle yapmak için DJI Air 3S, çok yönlü engel algılama sistemiyle donatıldı.

Avuç İçi Boyutunda Maksimum Performans

DJI Neo, yenilikçi özellikleri ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek performansıyla hem amatör hem de profesyonel kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Neo, gün içinde kaydetmeye değer tüm anları sinematik bir kalitede ölümsüzleştirmeyi vaat ediyor. 135 gramdan daha hafif olan Neo, avuç içinden kalkıyor yine avuç içine inebiliyor. QuickShots modları ile yaratıcılığı yükselten Neo örneğin Circle modu ile bir nesneyi veya kişiyi merkezde tutarak takip ediyor ve dikkat çekici bir etki yaratıyor. DJI Neo, güvenlik önlemleriyle öne çıkıyor. Tamamen korunaklı pervane yapısı, cihazın çevresindeki alanlara zarar vermeden uçmasını sağlıyor ve kullanıcıların güvenliğini koruyor.