Canon, EOS R sistemine üç yeni RF lens ekledi

Canon, RF hibrit lens serisine üç önemli yeni ürün daha ekledi. Yeni lensler; RF 70-200mm F2.8L IS USM Z, RF 50mm F1.4L VCM ve RF 24mm F1.4L VCM oldu.

RF 70-200mm F2.8L IS USM Z, RF 50mm F1.4L VCM ve RF 24mm F1.4L VCM lensler; 11 ağızlı dairesel diyaframlı akıcı işlem yapan iris halkası, hızlı ve etkili düşük ışık performansının yanı sıra geliştirilmiş optikler ve minimum odak kesintisi gibi temel video özellikleri sunan yeni hibrit optikler serisinin parçası olarak öne çıkıyor. Canon’un RF lens yuvası sayesinde kullanıma sunulan bu hibrit lens teknolojisi ile profesyonellerin kaliteden ödün vermeden lens talepleri karşılanıyor; her iki dünyaya da adım atarak fotoğraf ve video içerikleri üretmeleri sağlanıyor.

Hızlı, pratik ve profesyonellerin güvendiği bir zum aralığına sahip olan RF 70-200mm F2.8L IS USM Z, ekstra esneklik ve erişim kapasitesinin önemli olduğu spor, vahşi yaşam, haber ve hibrit çekimler için ideal bir seçenek oluyor. Profesyonellere elektronik parfokal performans ve odak kesintisi bastırma gibi kritik film yapım özelliklerine sahip olan bu lens, ek olarak opsiyonel Power Zoom Adaptörleri aracılığıyla servo zum, dahili 5,5 stop’lu Optik Görüntü Sabitleyici ve akıcı diyafram kontrolü için özel bir İris Halkası sunuyor. Üstelik lens, Canon’un opsiyonel RF genişleticileriyle de uyumlu çalışabiliyor.

Zumlama rahatlığı için ise opsiyonel Power Zoom Adaptörleri (PZ-E2 veya PZ-E2B) manuel olarak veya Canon’un Camera Connect / EOS Utility uygulamaları, Browser Remote işlevi veya uyumlu fotoğraf makineleriyle Canon’un XC Protokolü ile IP üzerinden uzaktan kullanılabiliyor.

Çok kullanışlı bir netleme mesafesi ve olağanüstü keskinlik ve görüntü kalitesi sunan RF 50mm F1.4L VCM; insan gözünün görüş kapasitesine yakın, estetik ve doğal bir görüş açısıyla birlikte düşük ışıklı portreler, röportajlar veya düğünler ve sinematografik bir görünüme sahip etkinlik videolarına imza atıyor. Ayrıca RF 50mm F1.2L USM’den yüzde 40 daha hafif olması, hafif ve hızlı diyaframlı bir prime arayan içerik üreticilerini memnun ediyor.

Kendinden önceki EF modeline kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha hafif olan RF 24mm F1.4L VCM; geniş netleme mesafesi sayesinde manzara, mimari ve iç mekanların yanı sıra çevresel portreler, film yapımı ve konuyu bağlam içinde göstermenin önemli olduğu video röportajlar için ideal bir seçenek oluyor. İki prime lens, hibrit prime serisinin diğer üyeleriyle aynı boyutta ve formda olmasıyla da video donanımı için daha kullanışlı hale geliyor.

RF 50mm F1.4L VCM ve RF 24mm F1.4L VCM, serideki diğer hibrit prime lensle (RF 35mm F1.4L VCM) aynı boyutta ve hızlı bir f/1,4 diyaframa sahip olmasıyla düşük ışıklı ortamlarda çalışırken büyük bir avantaj sağladığı gibi Nano USM ve Voice Coil Motor sayesinde de olağanüstü hızda otomatik odaklanıyor ve neredeyse sessiz çalışıyor. Ayrıca, yüksek kaliteli cam elemanlar ve yuvadaki suya dayanıklı kauçuk içeren L serisi tasarımları sayesinde zorlayıcı çekim koşullarında da çalışabiliyorlar. Lensin ilk yüzeyindeki florin kaplama kirin ön elemanlara yapışmasını önlerken, özel Lens Kontrol Halkası, İris Halkası ve özelleştirilebilir Lens İşlev Düğmesi ileri düzeyde kişiselleştirilmiş kontrol sağlıyor.

Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM Z – Temel Özellikler

Farklı çekim senaryoları için geniş f/2,8 diyaframlı temel netleme mesafeleri

İki Super UD, bir UD, üç asferik lens, ASC ve Super Spectra kaplamalar sayesinde keskin ve yüksek kontrastlı görüntülerin yanı sıra görüntü kalitesi ve hava koşullarına karşı sızdırmazlık ile daha fazla dayanıklılık sunar.

• Profesyonel elektronik parfokal odaklama özelliği ve odak kesintisi bastırma özelliği, film çekimlerinde tutarlı bir görüş alanı sağlar.

• Dahili zum işlemi olduğu için lens çerçevesi uzunluğu sabittir. Bu da donanım, hava koşullarına dayanıklılık ve daha kolay çalışma için daha iyidir.

• Akıcı iris halkası işleminde stop’lar arasında 32 adım (tıklamasız) ve “Otomatik” konum için bir kilit açma düğmesi vardır.

11 ağızlı dairesel diyafram, bokeh ve vurgular üzerinde mükemmel sanatsal kontrol sunar.

Isıya dayanıklı beyaz kaplama veya standart siyah kaplama seçenekleri

Ağırlık: 1.115 g (beyaz), 1.110 g (siyah) (tripod yuvası hariç)

Ölçüler: 88,5 mm (G) x 199 mm (Y)

Canon RF 50mm F1.4L VCM – Temel Özellikler

Hızlı f/1,4 diyaframlı doğal 50 mm netleme mesafesi, yaratıcı alan derinliği kontrolü ile düşük ışıkta portre ve video çekimi için idealdir.

İki asferik lens elemanı ve bir UD lensin yanı sıra keskinlik ve kontrast için Super Spectra ve ASC kaplamalar sayesinde kusursuz görüntü kalitesine sahiptir. Zorlayıcı çekim koşullarında profesyonel ölçekte dayanıklılık için L serisine özel kötü hava koşullarına karşı koruma sızdırmazlık sağlar.

Stop’lar arasında 32 adım (tıklamasız) ile akıcı iris halkası kullanımı ve “Otomatik” konum için kilit açma düğmesine sahiptir.

11 ağızlı dairesel diyafram, bokeh ve vurgular üzerinde mükemmel sanatsal kontrol sunar.

VCM ve Nano USM motorları akıcı, hızlı ve sessiz otomatik odaklama sağlar.

Özel düğme ve kontrol halkası, fotoğraf makinesi ayarlarını özelleştirmeyi ve kontrol etmeyi kolaylaştırır.

Ağırlık: 580 g

Ölçüler: Yaklaşık 76,5x 99,3 mm

Canon RF 24mm F1.4L VCM – Temel Özellikler