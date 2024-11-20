2TB’lık SD Kart!

Western Digital bu yılın başlarında tanıtılan ve merakla beklenen 2 TB SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I ve SanDisk microSD Express bellek kartlarının satışa sunulduğunu duyurdu.

Günümüzün karmaşık medya ve eğlence iş akışlarının artan taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış olan bu gelişmiş bellek kartları, profesyonellerin iş süreçlerini kolaylaştırmalarına ve hızlı tempodaki projelerinde onlara ayak uydurmaya yardımcı olmak için geliyor. İster yüksek çözünürlüklü içerik transferi, isterse 4K video çekimleri olsun, 2 TB SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I ve SanDisk microSD Express bellek kartları daha hızlı ve daha güvenilir performans sunarak içerik üreticilerinin en yoğun veri gerektiren projelerin bile üstesinden kolaylıkla gelmesine yardımcı oluyor.

Dünyanın ilk 2 TB UHS-I SDXC kartı olma özelliği taşıyan model, tek bir kartta daha fazla yüksek çözünürlüklü görüntü kaydedebilmek ve daha fazla sayıda 4K UHD video kaydetmek için devasa depolama kapasitesi sunuyor.