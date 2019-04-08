Kingston Digital’den Yüksek Dayanıklılığa Sahip MicroSD Kartlar

Kingston Digital, yeni dayanıklı ENDURANCE microSD kartlarını duyurdu. Yeni kartlar ev güvenlik kameraları, araç kameraları ve taşınabilir kameralar gibi yoğun veri yazılan cihazlarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıyor. Bu tür kullanım alanları sağlamlık ve performans gerektirdiğinden, Kingston’ın yeni dayanıklı microSD kartları güvenlik ve araç kameralarının kayıt yapabilmesi için gereken uzun vadeli dayanıklılık ve yüksek depolama kapasitesini sunuyor. Dayanıklı microSD kartlar 1080p Full HD çözünürlükte 20.000 saate kadar kesintisiz video kaydı yapabiliyor, böylece evde veya yolda neler olduğunu görmek mümkün oluyor.

Kingston’ın dayanıklı microSD kartları zorlu koşullarda kullanım için testlerden geçirildi. Kartlar çok düşük ve yüksek sıcaklıklara, darbelere, suya ve x ışınlarına dayanabiliyor. Dayanıklı microSD kartlar, veri kaybı riski olmadan uzun süre önemli anları kaydetmeniz gereken durumlarda güvenebileceğiniz bir çözüm sunuyor.

Kingston’ın üst düzey dayanıklılık sunan microSD kartları 32GB, 64GB ve 128GB kapasite seçeneklerine sahip. Daha fazla bilgi için www.kingston.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Dayanıklı microSD Kart Özellikleri: