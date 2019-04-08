TIPA 2019 Ödülleri Açıklandı

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Dünya çapında fotoğraf ve görüntüleme dergilerinin temsil ettiği küresel bir kuruluş olan TIPA 2019 ödüllerini açıkladı.

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Dünya çapında fotoğraf ve görüntüleme dergilerinin temsil ettiği küresel bir kuruluş olan TIPA (Technical Image Press Association) 2019 ödüllerini açıkladı. Oylama Bangkok, Tayland’da 17 Mart 2019 tarihinde yapılan genel kurulda gerçekleşti.

Ödüller, beş kıtada faaliyet gösteren fotoğraf ve görüntüleme dergilerinin editörleri tarafından belirleniyor ve genel kalite, performans ve tanımlanan son kullanıcıya sağladığı faydalar açısından en yüksek puanı alan ürünlere ödül veriliyor.

tipa2019 - TIPA 2019 Ödülleri Açıklandı

TIPA 2019 ödül kazanan ürünlerin tamamını burada bulabilirsiniz.

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