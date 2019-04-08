HUAWEI Deneyim Mağazası İstinyePark’ta Açıldı

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, tüketicilere daha yakın olmak amacıyla deneyim mağazalarını yaygınlaştırıyor. Basına özel yapılan lansmanda 5 Nisan Cuma günü İstanbul İstinyePark’ta HUAWEI’nin Türkiye’deki ikinci HUAWEI Deneyim Mağazası tanıtıldı.

Mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratan HUAWEI’nin yeni P30 Serisi, İstinyePark HUAWEI Deneyim Mağazası’nda tüketiciler ile buluştu. HUAWEI SuperSpectrum Sensörlü 40MP ana kamera, 20MP ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera, HUAWEI Uçuş Süresi (TOF) Kamerası ve yeni bir Leica Dörtlü Kamera sistemi ile donatılan HUAWEI P30 Pro, kullanıcıların fotoğrafçılık anlayışlarını değiştiriyor. Sensör teknolojisindeki temel değişim ile birlikte daha büyük piksellerin kullanımıyla elde edilen çok çeşitli senaryolarda ve aydınlatma koşullarında fotoğraf ve video çekimi kabiliyetlerini kullanıcılar İstinyePark HUAWEI Deneyim Mağazası’nda deneyimleme fırsatı buluyorlar.

Mağaza içerisinde bulunan deneyim alanları, kullanıcıların Huawei akıllı telefonların performanslarını kendi telefonları ile karşılaştırmalarına da olanak sağlıyor. Düşük ışık, geniş açı ve portre fotoğrafların çekilmesi için özel olarak tasarlanan alanlar, teknoloji meraklılarını mağaza içerisinde bir fotoğrafçılık yolculuğuna çıkartıyor.

Deneyim Mağazası’ndan HUAWEI’nin en yeni ve gelişmiş akıllı telefon modelleri olan P30 ve P30 Pro alan tüketicilere stoklarla sınırlı olmak üzere 21 Nisan 2019 tarihine kadar WATCH GT akıllı saat hediye ediliyor. Ayrıca satın alma sırasında HUAWEI HiCare üzerinden kayıt yaptıran kullanıcılar, 3 ay süreli ekran garantisi elde ediyor.