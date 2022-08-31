ASUS, ücretsiz Adobe Creative Cloud hediye kampanyasını uzattı

Üç ve bir aylık Adobe Creative Cloud deneme sürümlerine 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sahip olunabilecek.

ASUS, tasarımcılara ve içerik üreticilerine daha iyi hizmet sunmak ve onlara eksiksiz içerik üretim çözümleri sunmak için düzenlediği hediye Adobe® Creative Cloud® aboneliği kampanyasını 31 Ağustos 2023’e kadar uzattığını duyurdu. Seçilmiş ASUS ürünleriyle birlikte verilen bir ve üç aylık aboneliklerin değeri 238,47 ABD dolarına ulaşıyor.

Üç aylık Creative Cloud aboneliği hediyeli ürünler arasında ProArt masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, ekranlar ve anakartlar bulunuyor. Ayrıca Ağustos 2022’den itibaren yeni ProArt Studiobook, Zenbook ve Vivobook serisi dizüstü bilgisayarlar da üç aylık Adobe Creative Cloud aboneliği hediyeli olarak gelecek. Genişletilen kampanyada ROG, TUF ve ZenScreen monitörler de yer bulacak.

Bir ay abonelik hediyeli ürünler arasında ise ROG anakartlar, NVIDIA® GeForce RTX™ 30, GTX 16, GTX 1050 serisi ve AMD Radeon™ RX6000 serisi ekran kartları, ASUS projektörler ve SSD kasaları bulunuyor.

Abonelik kapsamında Photoshop®, InDesign® ve Premiere Rush®’ın da aralarında bulunduğu 20’den fazla popüler Adobe uygulamasının yanı sıra 100 GB bulut depolama, Adobe Fonts erişimi ve başka servisler sunuluyor. Bu iş birliği ayrıca ASUS Dial ile Adobe Photoshop, Lightroom Classic®, After Effects® ve Premiere Pro® arasında kusursuz entegrasyon sağlıyor. Kullanıcılar bu birinci sınıf uygulamaları daha verimli şekilde kullanabiliyor. Daha fazla bilgiyi https://www.asus.com/tr/content/asus-offers-adobe-creative-cloud/ sayfasında bulabilirsiniz.