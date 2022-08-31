OM SYSTEM LS-P5 Ses Kayıt Cihazı

OM Digital Solutions Corporation, OM SYSTEM LS-P5 Doğrusal PCM Kaydediciyi duyurdu. Bu yeni kayıt cihazı, profesyonel film yapımcıları, YouTube meraklıları, müzisyenler ve diğer kullanıcılar için ideal olan küçük bir cihazda benzersiz ses kalitesi sunarak, LS Serisi ses kayıt cihazlarının ünlü ses kalitesini ve çok yönlülüğünü kompakt, sağlam bir tasarımda sunuyor.

LS-P5, 4K/60 video çekebilen OM-1 amiral gemisi gibi en yeni OM SYSTEM kompakt Micro 4/3 kamera modelleriyle birlikte, mükemmel hepsi bir arada ses yakalama cihazı sağlayarak içerik oluşturucuların seyahat, belgesel, etkinlik, düğün veya müzik videoları için ideal olan yüksek çözünürlüklü sesle. profesyonel video üretmesini sağlar. Bu kombinasyon ayrıca YouTube videoları, etkileyiciler ve içerik oluşturucular için mükemmel ses sunar.

Yeni ve geliştirilmiş yüksek performanslı mikrofon sistemi TRESMIC II ile donatılmış LS-P5, genişletilmiş frekans tepkili stereo ses yakalama ve Doğrusal PCM veya FLAC 96kHZ/24bit formatında yüksek çözünürlüklü kayıtlar sunar. Bu cihaz, yönlendirmeli Yakınlaştırma kontrolü yapabilen üç adet yerleşik yüksek performanslı yönlü mikrofon içerir. Her mikrofonun yönlülüğünün dengeli ayarlanması, orijinal ses kaynaklarını düşük frekanslardan yüksek frekanslara kadar güvenilir bir şekilde kaydetmeyi mümkün kılar ve hassas sesleri tam olarak duyduğunuz gibi yakalar. Cihaz, üç mikrofondan gelen girişi karıştıran ve ses kalitesini korurken yönü 21 seviyede ayarlayan işlevsellik ile donatılmıştır. Ek olarak, mikrofonlar, yüksek sesli müzikten kuş şarkılarına ve derslere kadar geniş bir dinamik aralıkta distorsiyonsuz ses kaynaklarını kaydetmeyi mümkün kılan 125dB’ye (SPL) kadar ses basıncı direnci seviyelerine sahiptir.

LS-P5, Bluetooth® uyumlu cihazlarla bağlantı için Bluetooth® teknolojisi sunar. Ücretsiz DVR.Remote akıllı telefon uygulaması (iOS ve Android), kayıt cihazını bir akıllı telefondan kolayca uzaktan çalıştırmak için kullanılabilir (10m/30ft’ye kadar), kayıt sırasında ayarları değiştirirken kullanım gürültüsünü azaltmak için idealdir. Ders kayıtlarını yakalamak için kayıt cihazını konuşmacının yanına yerleştirmek isteyen öğrenciler için harika bir özelliktir. Sadece kaydı başlatıp durdurmakla kalmaz, aynı zamanda kayıt sırasında seviyeleri ayarlayabilir ve müzik performanslarını, iş toplantılarını, basın toplantılarını ve hatta yabani kuşları uzaktan kaydederken kullanışlı olan filtre ayarlarını veya yönselliği değiştirebilirsiniz. Kablosuz kulaklık izleme (16 bit kayıt modunda), video içerik oluşturucuları ve müzisyenler için sessiz bant provaları için mükemmel ve kablo karmaşası olmayan bir çözüm sunar. Kulaklık jakı olmayan kameralar için mükemmel çözüm olan daha iyi sesi birleştirmek için LS-P5’i harici kamera mikrofonu olarak kullanın. Kablosuz Bluetooth® ses izleme ve uzaktan kumanda, 10 m’ye (32 ft) kadar sorunsuz bir şekilde birlikte çalışır.

Kayıt cihazı, maksimum 96 kHz örnekleme frekansını ve 24 bit’e kadar nicemleme bit hızında doğrusal PCM kaydını destekler (bir CD’deki bilginin üç katı). Ayrıca, PCM WAV’dan %30 daha küçük dosya boyutlarını korurken yüksek kaliteli sesi korumak için kayıpsız sıkıştırma FLAC kayıt ve oynatma formatını da destekler. Yüksek kapasiteli 16 GB dahili belleğe ek olarak, uzun süreli kayıt yaparken yer sıkıntısı çekmeden isteğe bağlı bir microSD karta kayıt yapabilirsiniz. Ek olarak, kaynak sesin düzeyine göre en uygun S/N oranında kayıt yapması için kayıt seviyesini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Kullanıcı ayrıca, kayıt sırasında daha yüksek bir hassasiyet seviyesi için LCD ekrandaki kayıt seviyesi ölçeri ve tepe ekran göstergesini incelerken seviyede ince ayar yapabilir.