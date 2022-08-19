İnceleme: Huawei MateBook D16 2022

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Huawei, her geçen gün taşınabilir bilgisayar pazarındaki payını artırmaya devam ediyor. Kullanıcıların çalışma ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilen MateBook ürün ailesine yeni katılan MateBook D16 2022 modeli de geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Biz de bu yeni modeli sizler için inceleme fırsatı bulduk.

MateBook D16, kullanıcıların daha esnek ve güçlü taşınabilir bilgisayar ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilecek bir ürün. Gerçek anlamda masaüstü bir bilgisayara meydan okuyabilecek kadar güçlü özelliklere sahip olan yeni model, 12. nesil Intel Core i7 işlemci kullanıyor. MateBook D16, MateBook D Serisi’nin ince çerçeve tasarımını devralıyor. Diğer taşınabilir bilgisayarlarda 15,6 inçlik ekran yerleştirilebilen bir kasaya Huawei 16 inçlik büyük bir ekran yerleştirmeyi başarmış. MateBook D16, 16:10 görüntü formatına ve %90 ekran-gövde oranına sahip. Bu da ekranın görünür alanını genişletirken gövdenin küçük kalmasını sağlıyor. Ürünün boyutları 356.7 x 248.7 x 18.4mm (genişlik x kalınlık x yükseklik) ve ağırlığı ise yaklaşık 1.7 kg. 12. nesil Intel işlemciden gücünü alan MateBook D16, MateBook Serisi’nde ilk kez yer verilen numerik tuş takımı ve 1080p AI kamera gibi dikkat çekici özelliklere de sahip.

Huawei, tüm ürünlerinde olduğu gibi taşınabilir bilgisayarlarında da teknolojinin gelişimini kullanıcı geri dönüşleri ile birleştirerek çok hızlı bir şekilde yeni ürünlerine adapte edebiliyor. Huawei ilk MateBook taşınabilir bilgisayarını 2016 yılında tanıtmıştı ve aradan kısa bir süre geçtikten sonra üç ana seri ortaya çıktı: MateBook D, MateBook E ve MateBook X. Bu üç seri içerisinde farklı ihtiyaçlara yönelik geliştirilen ürünler sadece teknolojileri ile değil, uygun fiyat politikalarıyla da öne çıkıyor.

16 inç 16:10 FullView Ekran

MateBook D16 2022 modelinde, kullanıcıların geniş ekran, uzun pil ömrü, yüksek performans, iyi bir web kamera, şık ve kullanışlı tasarım gibi isteklerine sonuna kadar cevap veriyor. Bu model, ofis veya diğer tüm mekanlarda inceliği ve yüksek performansı ile rahatça kullanılabiliyor. Taşınabilir bilgisayarlarımızla daha çok vakit geçirmeye başladığımızdan beri tüketicilerin daha büyük bir ekranla çalışma ihtiyacını ortaya koyan Huawei, bu modelinde de fark yaratan 16 inç FullView ekrana yer veriyor. Bu ekran, görüntü işleme, video düzenleme, ofis işleri ya da film izleme konusunda çok iyi bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikasına sahip IPS panel, 1920×1200 piksel çözünürlük değeri sunuyor. %100 sRGB desteklenen ekran, 178 derece görüş açısı, 300 nit parlaklık ve 1200:1 kontrast oranı ile geliyor.

12.nesil Intel Core i7 işlemci

İncelediğimiz yeni MateBook D16 2022, gücünü 12. nesil Intel Core i7 (12700H) işlemciden alıyor. Intel Iris Xe grafik birimi, 16GB RAM ve 512GB NVMe PCIe SSD depolama alanı taşınabilir bilgisayarın diğer güçlü özellikleri… Piyasada en çok kullanılan görüntü işleme yazılımları, ofis uygulamaları ve günlük hayatımızda kullandığımız diğer programlar Windows 11 yüklü bu yeni taşınabilir bilgisayar ile sorunsuzca kullanılabiliyor.

Yeni modelin bataryası 60 Wh gücünde, ürünün kutusundan 65 W ikinci nesil cep boyutunda şarj adaptörü çıkıyor. Bu şarj adaptörü 137 gram ağırlığında ve öncekilerden %30 daha küçük. Bu adaptör Huawei akıllı cep telefonları için SuperCharge’ı da destekliyor. Ofis dışı işlerinizde ya da seyahatlerde tek bir küçük adaptör ile hem bilgisayarınızı hem de akıllı cep telefonunuzu şarj etmeniz mümkün.

MateBook D16, farklı cihazları takabilmeniz için uygun girişlere sahip. Sağ tarafında iki adet USB-A (USB 3.2 Gen 1 ve USB 2.0), sol tarafında 2 adet USB-C, HDMI 2.0 ve 3.5mm kulaklık girişi yer alıyor. Bu girişlerle farklı ortamlarda ihtiyacınız olabilecek her türlü cihazı ara adaptörlere gerek kalmadan kullanabilmeniz mümkün.

Numerik tuş takımı eklendi

Tam boy arkadan aydınlatmalı klavye bu cihazda yeniden tasarlanmış. Kullanıcı geri bildirimlerinden yola çıkılarak ilk kez numerik tuş takımına yer verilmiş. Numerik tuş takımı özellikle ofis uygulamalarıyla çalışanlar için kullanışlı olmuş. Ayrıca kullanılan klavye tuş kapakları da yenilenmiş ve çok daha dayanıklı hale getirilmiş. Diğer MateBook modellerinde olduğu gibi bu cihazda da parmak izi güç düğmesi kullanılmış.

1080p AI web kamerası

MateBook D16 2022 modelinin öne çıkan özelliklerinden biri de kuşkusuz 1080p AI web kamerası… Bu modelde sıklıkla eleştirilen tuş takımına yerleştirilen kamera tasarımı değiştirilmiş. Alıştığımız ekranın üst kısmına yerleştirilen web kamera, 1080p FHD çözünürlük değeri ve 88 derece geniş açısı ile çok daha kaliteli bir sunum performansı sağlıyor. AI Kamera, sizi her zaman çerçeve içinde tutmak için hareket ederken görüş açısını bile ayarlayabiliyor. Çevrenizi kapsamak ve gizliliği daha iyi korumak için çevrimiçi toplantılar sırasında Sanal Arka Planı etkinleştirebilirsiniz.

Bu modelde gürültü engelleyici özelliğe sahip 4 mikrofon ve 2 hoparlör kullanılmış. AI gürültü engelleme, konferans sesini her zamankinden daha iyi hale getirmek için zil sesleri ve yazma sesleri gibi gürültüleri akıllıca filtreleyebiliyor.

Süper Cihaz ve Huawei ekosistemi

MateBook D16 2022, diğer MateBook modelleri gibi Huawei ekosistemindeki diğer cihazlarla sorunsuz bağlantı kurabiliyor. Biz de yaptığımız incelemede MateBook D16 ile birlikte Huawei P50 Pro ve Huawei MatePad Pro’yu birlikte kullandık. Akıllı telefonu taşınabilir bilgisayarın sağ tarafına yaklaştırdığınızda otomatik olarak bağlanıyor ve telefon ekranınız taşınabilir bilgisayarınızın ekranına geliyor. Telefonla yaptığınız tüm işlemleri bilgisayarınızdan yapmak ya da telefonunuzdaki fotoğraf ve videoları aktarmak gerçekten çok kolay hale geliyor. Tablete bağlandığınızda ise karşınıza üç seçenek çıkıyor: Genişletme modu, Ayna modu ve İşbirliği modu. Genişletme modunda tabletinizi ikinci bir ekran olarak kullanabilirsiniz. Bilgisayarda başka bir iş yaparken tablet ekranınızdan diğer işleri takip edebilirsiniz. Ayna modunda, bilgisayar ekranınızı aynen tablete yansıtabilirsiniz. Burada hem M-Pencil hem de tabletin dokunmatik ekran yetenekleri ile verimli bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz. İşbirliği modunda, tabletiniz ve dizüstü bilgisayarınız her iki ekran için de aynı klavyeyi ve fareyi paylaşır. Tablet, dizüstü bilgisayarın konumunu otomatik olarak algılayarak, aygıtlar arası sorunsuz çalışma için dosyaları veya programları herhangi bir yönde sürüklemenize olanak tanır.

Bunların dışında diğer Huawei cihazlarını anında bağlamanızı sağlayan “Açılır Eşleştirme” ve özellikle dosya aktarımını çok hızlı yapabileceğiniz “Huawei Share” özellikleri de yine bu yeni taşınabilir bilgisayarda yapabileceklerinizden sadece birkaçı…